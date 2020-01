Iskeekö Iran vielä uudestaan? Tällaisia ovat sen asearsenaali ja keinovalikoima

Iran käytti kostoiskussaan Yhdysvaltain tukikohtiin asevoimiensa voimakkainta nyrkkiään: ohjuksia. Sillä on käytössään myös drooneja tavanomaisten joukkojen lisäksi.

Iranin keskiviikkoöiset iskut Irakissa kahteen Yhdysvaltain joukkojen käyttämään lentotukikohtaan toteutettiin ohjuksilla. Ne olivat ennalta arvioiden Iranin tehokkain kostoase nopeaan iskuun.

Iskut olivat seuraus Iranin vallankumouskaartin kenraalin Qassem Suleimanin surmasta. 62-vuotias iranilaiskomentaja kuoli perjantaina Irakissa Bagdadin lentokentällä Yhdysvaltain tekemässä lennokki-iskussa.

Iran oli ilmaiskusta lähtien uhannut kostavansa merkittävän kenraalinsa kuoleman Yhdysvalloille. Tiistaina Iranin parlamentti määritteli kaikki yhdysvaltalaisjoukot terroristeiksi.

Ohjauksen osia löytyi Al-Baghdadin kaupungin läheltä.

Iranin tulevasta kostosta saattoi päätellä jo Iranin korkeimman johtajan, ajatollah Ali Khameinin ilmoituksesta. Pian kenraalin salamurhan jälkeen otti Khamenei harvinaisella tavalla osaa Iranin turvallisuusneuvoston kokoukseen, jossa määritteli kostoiskun keinot.

Khamenei määräsi, että iskun tulisi kohdistua suoraan amerikkalaisille tärkeään kohteeseen ja sen toteuttamisesta vastaisivat avoimesti Iranin asevoimat, kertoivat iranilaislähteet New York Timesille.

– Amerikkalaisjoukot Persianlahdella, sekä Irakissa ja Syyriassa ovat ulottuvillamme, täsmensi Iranin vallankumouskaartin joukkojen kenraali Hamid Sarkheili.

– Amerikkalaisten tiedoksi, että olemme keskustelleet turvallisuusneuvostossa 13 kostomahdollisuudesta ja vaikka niistä valikoituisi heikoin, olisi sekin historiallinen painajainen amerikkalaisille, uhosi neuvoston sihteeri Ali Shamkhani tiistaina.

Lentotukikohtien lisäksi muita kohteita voisivat olla Yhdysvaltain lähetystöt ja diplomaatit lähes missä päin maailmaa tahansa. Viime viikon lopulla Yhdysvaltain lähetystöt Lähi-idässä varoittivat mahdollisista heitin- tai raketti-iskuista.

Usein suorien iskujen tai salamurhien toteuttaminen on osoittautunut vaikeaksi, joten Iranin tukemat taistelijajärjestöt ovat käyttäneet yksinkertaisempaa taktiikkaa tehden terrori-iskuja siviilikohteisiin.

Esimerkiksi 2012 räjäytti Iranin tukeman libanonilainen Hizbollah-järjestö pommin israelilaisturistien bussissa Bulgariassa.

Isku oli kosto Israelin surmattua yhden järjestön johtajista.

Siviilit joutuivat kohteiksi kun Hizbollah ei onnistunut iskemään suoraan Israelia tai sen viranomaisia vastaan, kertoi Yhdysvaltain laivaston korkeakoulun Iran-asiantuntija Afshon Ostovar New York Timesille.

– Olemme täysin uudessa tilanteessa, eikä kukaan oikeasti tiedä, miten Iran aikoo toimia. En usko edes iranilaisten vielä keksineen vastausta. Mutta vallankumouskaarti himoitsee nyt verta, Ostovar huomautti alkuviikosta.

Mikä on Iranin omien asevoimien kyky iskuun Yhdysvaltoja vastaan?

Iranin asevoimissa on aktiivipalveluksessa arviolta 523 000 sotilasta. Niistä 350 000 kuuluu varsinaisiin puolustusvoimiin ja ainakin 150 000 islamilaiseen vallankumouskaartiin. Surmattu Qassem Suleiman toimi kaartin Quds-erikoisjoukkojen komentajana.

Noin 5 000 miehen vahvuiset Quds-joukot vastaavat salaisista operaatioista Iranin ulkopuolella, kuten Syyriassa ja Irakissa, joissa ne ovat kouluttaneet ja aseistaneet shiia-taistelijaryhmiä. Yhdysvaltain mukaan Quds tukee myös Libanonin Hizbollah- ja Palestiinan Islamilainen jihad -terroristijärjestöjä.

Keskeisin osa Iranin sotilaallisesta voimasta ovat ohjusjärjestelmät. Pentagonin mukaan Iranilla on Lähi-idän suurimmat ohjusvoimat, joista suurin osa koostuu lyhyen- tai keskipitkänmatkan ohjuksista.

Iran oli ennen vuoden 2015 ydinsopimista kehitellyt avaruusteknologiaa tavoitteena luoda mannertenvälisiä ohjuksia. Työtä on sopimuksen kaaduttua saatettu jatkaa.

Toistaiseksi Iranilla ei ole ollut omaa ydinaseohjelmaa. Iranilla on silti materiaalia ja osaamista siihen. Vuonna 2015 presidentti Barack Obaman hallinto arvioi, että Iran tarvitsisi vain kahdesta kolmeen kuukautta saattaakseen ydinaseen valmiiksi.

Presidentti Donald Trump vetäytyi Iranin kanssa tehdystä ydinsopimuksesta 2018. Kenraali Suleimanin surman jälkeen Iran ilmoitti, etteivät sopimuksen rajoitukset enää sido heitä.

Iran on käyttänyt Irakissa miehittämättömiä lennokkeja, drooneja taistelussa Isisiä vastaan. Niillä on tunkeuduttu myös Israelin ilmatilaan Syyriasta. Iran on lisäksi myynyt drooniteknologiaansa liittolaisilleen, kertoo BBC.

Viime vuonna drooneilla ja ohjuksilla vahingoitettiin kahta tärkeää öljynjalostamoa Saudi-Arabiassa. Yhdysvallat ja saudit syyttivät Irania yhteydestä iskuihin.

Iran on panostanut kyberhyökkäysjoukkoihin sen jälkeen kun Yhdysvallat ja Israel heikensivät Iranin ydinohjelmaa Stuxnet-tietokonemadolla vuonna 2010.

Vallankumouskaartilla arvellaan olevan myös omat kyberhyökkäysosastonsa, jotka tekevät tietovakoilua.

Yhdysvaltain sotilasraportissa 2019 todettiin Iranin tietovakoilun kohteina olevan ilmailuteollisuutta sekä energia- ja telealan yhtiöitä ympäri maailmaa.Lähteet: New York Times, BBC, CNN, Reuters