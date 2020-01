Ohjusase – lyhyen ja keskipitkän kantaman ballistiset ohjukset – on asiantuntijan mukaan Iranin näkyvin ja tiedostetuin uhka ja pelote.

Iranin ohjusiskut Yhdysvaltain tukikohtiin Irakissa herättävät ristiriitaisia ajatuksia Maanpuolustuskorkeakoulun strategian opettajassa, komentaja Jaakko Jäntissä.

Jäntti ei ole varma, kuinka tosissaan Iran oli.

– Sinänsä isku oli pieni yllätys. Heillä ei olisi ollut mikään kiire, Jäntti sanoo ja uskoo sisäpoliittisen paineen olleen iskun takana. Kotiyleisölle piti näyttää.

Hän näkee iskussa tiettyä symmetriaa Yhdysvaltojen viime aikaisiin operaatioihin.

– Se oli mittakaavaltaan ja tekotavaltaan samanluonteinen. Kohde oli tiukan sotilaallinen ja rajattu eikä iskua pyritty kiistämään, vaan kerrottiin avoimesti sen olleen kosto.

Yhdysvallat iski Irakin ja Syyrian rajan tuntumassa oleviin puolisotilaallisten iranilaismielisten shiia-taistelijoiden kohteisiin 29. joulukuuta.

Iranin ohjusiskujen vaikutukset jäivät ainakin ensitietojen mukaan vähäisiksi.

– Voisi jopa ajatella, että on isketty, että voidaan sanoa, että on reagoitu. On osoitettu valmiutta vastata sotilaallisesti, mtta tekotapa oli hyvin rajattu. Siinä saattoi olla harkintaa. Ei lyöty ketään laudalta, Jäntti määrittelee.

– Tiettyä symbolista ajatusta.

Jäntin mukaan juuri iskun rajallisuus jättää avoimeksi, mitä seuraavaksi tapahtuu.

– Yhdysvalloilla on nyt mahdollisuus jopa huokaista helpotuksesta, kaikki hyvin. Ei ole välitöntä tarvetta löydä takaisin. Voidaan jopa tuumia, miten päästää eteenpäin rauhallisesti.

– Mutta riittikö tämä Iranin sisäpoliittisella näyttämöllä vai onko pidemmällä tähtäimellä odotettavissa jotain, Jäntti lisää.

Ohjusase – lyhyen ja keskipitkän kantaman ballistiset ohjukset – on Jäntin mukaan Iranin näkyvin ja tiedostetuin uhka ja pelote. Niiden osumatarkkuus ei ole kuitenkaan täsmäaseiden tasoa.

– Ja kun kohteet olivat sotilaallisia, ”kovia”, niihin on vaikea saada mittavaa vaikutusta. Olisi aivan eri asia, jos ohjuksia ammuttaisiin kaupungin keskustaan.

– Valmiutta tukikohdissa oli varmasti nostettu, varsinaisia tappioita ei ilmeisesti tullut, ja osa ohjuksista ei edes osunut, ja vaikka osuisi, mittavia vaikutuksia rakenteisiin ei tule.

Osa ohjuksista ilmeisesti saatiin torjuttua.

Jäntin mukaan ballistinen ohjus on ”inhottava” torjuttava, eikä aikaa ole paljon. Yhdysvalloilla on alueella käytössä Patriot-torjuntajärjestelmä.

– Se ei suojaa laajoja alueita, vaan pistemäisesti tiettyyn torjuntasuuntaan. Takana oleva kohde on suojassa, muut eivät, Jäntti kuvailee.

Iranin ohjusaseen kantama on noin 2 000 kilometriä, jonka säteen sisälle jää koko Lähi-itä, Turkki ja pala Kaakkois-Eurooppaa.

Ukrainalaisen matkustajakoneen tuho ei Jäntin käsityksen mukaan voi liittyä ohjusiskuun.

– Se olisi aivan liian villi kuvio!