Kaikki ei mennyt putkeen Iranin iskussa – näin USA ehti reagoida ohjuksiin

Iranilla on merkittävä ohjusarsenaali, mutta keskiviikon kostoisku ei ollut Teheranin näkökulmasta mikään nappionnistuminen.

Iran valitsi nopean ja tavanomaisen keinon kostaa Yhdysvalloille kenraali Qassem Suleimanin surma. Iskujen ajoitus, maltillisuus ja niihin liittyvä voimakas propaganda kertovat siitä, että ne oli suunnattu ennen muuta kotimaiselle yleisölle – tyydyttämään kansan kostonhimoa Suleimanin marttyyrikuolemasta.

Iran käytti keskiviikkoaamun iskuunsa lyhyen kantaman ballistisia ohjuksia, jotka laukaistiin vahvistamattomien tietojen mukaan Tabrizin ja Kermanshahin maakunnista. Iranin television mukaan ohjuksia oli 15. Kostoiskua kutsuttiin televisiossa operaatio ”Marttyyri Suleimaniksi”, ja sen kerrottiin surmanneen jopa 80 amerikkalaista.

Alustavien tietojen mukaan ohjusisku ei olisi kuitenkaan mennyt aivan putkeen. Osa ohjuksista lensi selvästi harhaan. Irakilaislähteet kertoivat aamulla, ettei yksikään irakilainen tai yhdysvaltalainen sotilas olisi kuollut iskuissa.

Yhdysvaltain C-RAM-konetykki kykenee torjumaan ballistisia kohteita, kranaatinheittimen ammuksista aina tykistöraketteihin ja ohjuksiin saakka.

Yhdysvaltain kerrotaan saaneen ohjusten laukaisusta heti tutka- tai satelliittivaroituksen ja ehtineen antaa hälytyksen henkilöstölleen kohteina olleissa Ain Asadin ja Erbilin tukikohdassa. Yhdysvaltain joukkojen kerrotaan myös torjuneen ainakin yhden ohjuksista tutkaohjattavalla C-RAM-konetykillä, joka kykenee ampumaan 4 500 laukausta minuutissa.

Yhdysvalloilla on Irakissa myös torjuntaohjuksia, mutta Patriotin tyyppisten ohjusten käyttö olisi ollut tämän hyökkäyksen torjunnassa äärimmäisen vaikeaa. Iranilaisilla ohjuksilla oli kohteisiinsa vain lyhyt lentomatka ja -aika.

Iran on rakentanut jo pitkään ohjusarsenaaliaan, joka on huomattava. Irakiin keskiviikkona ammutut ohjukset voivat olla tyyppiä Fateh-110 tai Qiam-1.

Fateh-110 on Iranin kotimainen, kiinteää polttoainetta käyttävä ohjus, jonka kantama on noin 300 kilometriä. Nimi tarkoittaa suomeksi ”valloittajaa”.

Ohjus laukaistaan liikkuvalta alustalta, ja sen uusimmat versiot kykenevät kuljettamaan maaliinsa jopa 500 kilon tavanomaisen taistelukärjen. Ohjuksesta on valmistettu myös kaksi meritorjuntaversiota, jotka kulkevat nimellä Hormuz-1 ja 2. Fateh-110:tä on käytetty Syyrian sisällissodassa. Syyria valmistaa ohjusta lisenssillä.

Qiam-1 on sekin liikkuvalta alustalta laukaistava ohjus. Sen rakenne perustuu vanhaan neuvostoliittolaiseen Scud-ohjukseen, ja se käyttää nestemäistä polttoainetta. Taistelukärki on kookkaampi kuin Fateh-11:n, noin 750-kiloinen. Se voi olla tavanomainen räjähde tai sisältää erillisiä niin sanottuja tytärammuksia. Qiam-1:n kantama on 700–800 kilometriä.

Oliko tämä tässä? Yhdysvallat arvioi nyt ohjusiskujen aiheuttamia vahinkoja ja mahdollista vastaustaan niihin. Iran sen sijaan kertoi ”päättäneensä” operaation tähän.

Teheran ei halua avointa sotaa Yhdysvaltoja vastaan.