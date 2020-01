Puolustusvoimat: Erbilin suomalaissotilaat olivat pommisuojissa

Juuri nyt

Iranin iskun aikaan Erbilissä olevat suomalaiset suojautuivat ajoissa.

Iran ampui toistakymmentä ballistista ohjusta kohti kahta yhdysvaltalaisjoukkojen Irakissa käyttämää lentotukikohtaa.

Erbilissä oli sunnuntaina 59 suomalaista sotilasta. Suomalaisjoukkojen vahvuus on ollut hieman alle 80, mutta tarkka määrä vaihtelee. IS kysyi Puolustusvoimista suomalaisten tilanteesta.

Moni sotilaista on ollut vuodenvaihteessa palvelusvapaalla, ja heitä on palannut Irakiin tänäkin viikonloppuna.

– Erbilissä olevat suomalaiset ovat kunnossa. He olivat iskujen aikaan suojautuneina pommisuojissa, tiedottaja Tuuli Harviainen Puolustusvoimista kertoo.

– He olivat iskujen aikaan suojautuneina pommisuojissa, hän sanoo.

Operaatio alkoi jo vuonna 2015

Suomi on osallistunut Irakin OIR-operaatioon elokuusta 2015 alkaen koulutus- ja neuvonantotehtävissä osana kansainvälistä Isisin vastaista koalitiota. Suomalaisten kokonaisvahvuus operaatiossa on noin 80.

Suomi laajensi osallistumistaan 2017

Kesällä 2017 tehtiin päätös laajentaa Suomen osallistumista koskemaan kurdien peshmerga-joukkojen lisäksi myös muita Irakin turvallisuusjoukkoja. Päätöksen mukaisesti Suomi aloitti osallistumisen koulutustoimintaan Pohjois-Irakin kurdien hallinnoiman alueen lisäksi myös muualla Irakin alueella.

Operation Inherent Resolve (OIR) on Yhdysvaltain johtama maiden välinen koalitio, jonka toiminta käynnistyi vuonna 2014. OIR-operaation tehtävä on koordinoida ja tehostaa DAISH'n vastaista kansainvälistä yhteistyötä.