Trump kommentoi Iranin iskua: ”Kaikki on hyvin!”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lupasi puhua kansakunnalle keskiviikkona.

Presidentti Donald Trump ei pitänyt lehdistötilaisuutta tai julkaissut tiedotetta tiistai-iltana liittyen Iranin ohjusiskuihin. Iran iski kahteen Yhdysvaltojen sotilastukikohtaan Irakissa.

Sen sijaan Trump kommentoi tilannetta Twitterissä myöhään illalla Yhdysvaltojen aikaa.

”Kaikki on hyvin! Iranista laukaistiin ohjuksia kahteen Irakissa sijaitsevaan sotilastukikohtaan. Uhrien ja vahinkojen kartoitus on parhaillaan käynnissä. Tähän mennessä kaikki hyvin! Meillä on vahvin ja parhaiten varustettu armeija maailmassa, selvällä erolla! Julkaisen lausunnon huomenaamulla.”

Iran vastasi iskuilla Iranin vallankumouskaartin eliittijoukkojen komentajan Qassem Suleimanin surmaan. Yhdysvallat tappoi Suleimanin ilmaiskulla perjantain vastaisena yönä.

Alustavien tietojen mukaan Iranin ohjusiskut eivät vaatineet yhdysvaltalaisia uhreja.