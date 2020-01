Venäjän ja Turkin presidentit vihkivät Mustanmeren pohjassa kulkevan kaasuputken

Turkstream-kaksoisputki tuo venäläistä kaasua Turkin lisäksi myös EU:n alueelle.

Venäjän ja Turkin presidentit Vladimir Putin ja Recep Tayyip Erdogan vihkivät tänään Istanbulissa käyttöön Venäjältä Mustanmeren pohjassa Turkkiin johtavan Turkstream-kaasuputken. Yhteys koostuu kahdesta putkesta, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on vajaat 32 miljardia kuutiota maakaasua vuodessa.

Putkista toinen kuljettaa kaasua Turkin kulutukseen. Toinen putki taas vie kaasua Turkin kautta Eurooppaan. Esimerkiksi Bulgaria on jo ilmoittanut korvanneensa Ukrainan ja Romanian kautta tuomansa venäläisen kaasun Turkstream-putkesta saatavalla kaasulla. Bulgaria on rakentanut 11 kilometrin yhteyden omasta kaasuverkostaan Turkin rajalle.

Bulgarian energiaministerin Temenuzhka Petkovan mukaan lähes täysin venäläisestä kaasusta riippuvainen maa säästää kymmeniä miljoonia euroja kauttakulkumaksuja vaihtamalla kaasun toimitusreittiä. Samaa reittiä kaasua virtaa myös Kreikkaan ja Pohjois-Makedoniaan.

Bulgartransgaz-yhtiön johtajan Vladimir Malinovin mukaan Ukrainan ja Romanian kautta Bulgariaan tulevassa Trans-Balkan-putkessa kaasun virtaaminen on sen sijaan loppunut lähes täysin.

Apulaisprofessori Veli-Pekka Tynkkynen Helsingin yliopistosta sanoo Ukrainan kiertämisen kaasutoimituksissa Eurooppaan olleen pitkään Venäjän strategisena tavoitteena.

– Nord Stream 2 varmistaa sen volyymin osalta, kunhan se valmistuu, ja Turkstream etelästä omalta osaltaan. Siinä mielessä tämä on kyllä merkittävä askel, Tynkkynen sanoo.

USA määrännyt pakotteita

Turkstream-hanke on ollut paljon vähemmän julkisuudessa kuin Itämeren kiistely Nord Stream 2 -putki Venäjältä suoraan Saksaan. Yhteistä hankkeille on se, että Yhdysvallat on määrännyt pakotteita molempien hankkeiden rakentajayhtiöitä vastaan.

Turkstreamiin pakotteilla ei arvioida olevan juuri vaikutusta, sillä hankkeen vedenalaiset työt valmistuivat jo marraskuussa. Pakotteiden sen sijaan ennustetaan viivästyttävän Nord Stream 2:n valmistumista. Turkstreamin putket laski mereen sama sveitsiläisyhtiö Allseas, joka ilmoitti pakotepäätöksen jälkeen keskeyttävänsä työt Itämerellä Nord Stream 2:ssa.

Nord Stream 2:n kapasiteetti on 55 miljardia kuutiota vuodessa eli yhdessä Nord Stream 1:n kanssa reilusti yli sata miljardia kuutiota. Näin ollen se on huomattavasti Turkstream-yhteyttä merkittävämpi.

Turkstream toteuttaa osittain Krimin valtauksen jälkeen 2014 peruttua South Stream -kaasuputkihanketta. Siinä kaasuputkien oli määrä johtaa Venäjältä Mustanmeren poikki suoraan Bulgariaan ja edelleen muualle Eurooppaan.

