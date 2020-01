Trump perui vastahakoisesti uhkauksensa Iranin kulttuurikohteisiin iskemisestä: ”Jos laki on sellainen, tykkään noudattaa lakia”

Yhdysvaltain presidentti sanoi tiistaina lehdistötilaisuudessa myös, että ajankohta ei ole oikea maan joukkojen vetämiselle pois Irakista.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi tiistaina aikovansa noudattaa kansainvälistä oikeutta välttämällä Iranin kulttuurikohteisiin iskemistä maahan mahdollisesti kohdistettavien sotilastoimien yhteydessä.

– Tiedättekö mitä, jos laki on sellainen, tykkään noudattaa lakia. Mutta miettikää tätä: He tappavat ihmisiämme, he räjäyttävät ihmisiämme ja sitten meidän kuuluu olla hyvin helliä heidän kulttuurisia instituutioitaan kohtaan. Mutta olen sinut sen kanssa. Se on minulle OK, Trump sanoi Reutersin mukaan lehdistötilaisuudessa tavattuaan Kreikan pääministerin Kyriakos Mitsotakisin.

Näin sanomalla Trump perui aiempia puheitaan. Vielä lauantaina hän kertoi Twitterissä, että Yhdysvaltojen tähtäimessä olisi 52 kohdetta, joihin lukeutuisi myös iranilaisen kulttuurin kannalta erittäin tärkeitä kohteita.

Tuolloin hän ilmoitti myös, että Yhdysvallat aikoo iskeä Iraniin, mikäli maa kostaa Yhdysvalloille ilmaiskulla surmatun sotilaskomentaja Qassim Suleimanin kuoleman.

Trumpin uhkaus kulttuurikohteisiin iskemisestä herätti maailmalla laajaa huolta, sillä kyseessä olisi rikkomus kansainvälistä sotalainsäädäntöä vastaan. Myöhemmin Yhdysvaltain puolustusministeri Mark Esper antoi kuitenkin vahvasti ymmärtää, ettei maa aio rikkoa kansainvälisiä lakeja.

– Sanon tämän: Jos Iran tekee mitään, mitä heidän ei pitäisi tehdä, he saavat tuta seuraukset erittäin vahvasti, Trump lisäsi tiistain lehdistötilaisuudessa.

Trump kertoi tiistaina myös, että Yhdysvaltain joukkojen vetäytyminen Irakista tämänhetkisessä tilanteessa olisi ”pahin asia” Irakin kannalta. Irakin parlamentti vaati aiemmin Yhdysvaltalaisjoukkojen poistumista maasta.

– Jossakin vaiheessa haluamme lähteä, mutta tämä ei ole oikea ajankohta. Se olisi pahin asia, joka Irakille voisi tapahtua, Trump sanoi.