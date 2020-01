Reuters paljastaa: Ulkomailla taistelleita venäläisiä palkkasotilaita hoidetaan salaa pietarilaisella klinikalla – johdolla yhteyksiä Putiniin

Venäjä on aiemmin kiistänyt, että venäläisiä palkkasotilaita osallistuisi taisteluihin ulkomailla. Reutersin mukaan Pietarissa sijaitsevalla klinikalla on kuitenkin hoidettu taisteluissa haavoittuneita palkkasotilaita.

Pietarissa toimivassa yksityissairaalassa on hoidettu ulkomailla käydyissä taisteluissa haavoittuneita venäläisiä palkkasotilaita. Klinikkaa ylläpitävillä ja sen osittain omistavilla henkilöillä kerrotaan olevan kytköksiä Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin.

Klinikasta kertoo uutistoimisto Reuters tiistaina julkaistussa erikoisartikkelissaan. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun sairaalasta ja sen potilaista on raportoitu julkisuudessa.

Uutistoimisto kertoo artikkelinsa lähteiksi muun muassa kolme palkkasotilaiden hoidosta perillä olevaa henkilöä, yhden klinikan työntekijän, yhtiöitä koskevat asiakirjat sekä toimittajan silminnäkijähavainnot. Reutersin mukaan lähteiltä saadut tiedot osoittavat, että ulkomailla, kuten Syyriassa ja Libanonissa haavoittuneet palkkasotilaat ovat saaneet vähintään epäsuoraa tukea Venäjän valtion korkeilta tahoilta, vaikka Kreml on kiistänyt heidän taistelevan puolestaan.

Venäjän lain mukaan maan kansalaiset eivät saa osallistua aseellisiin konflikteihin palkkasotilaina. Laki määrää myös kaikkia terveydenhuollon laitoksia raportoimaan potilaidensa mahdollisista taisteluvammoista poliisille tutkintaa varten.

Kuvassa yksityissairaalan ovenpielestä löytyvä kyltti.

Pietarissa toimivan sairaalan omistaa suuri vakuutusyhtiö Sogaz. Yritysrekistereiden tietoja kokoava SPARK-tietokanta kertoo sen johtoon ja omistajiin kuuluvan Putinin sukulaisia sekä muita häneen yhdistettyjä henkilöitä.

Klinikkaa johtavalla Vladislav Baranovilla kerrotaan olevan liike-elämän yhteyksiä Putinin vanhempaan tyttäreen Mariaan. Reuters kuitenkin kertoo, että todisteita Putinin tyttären osallisuudesta palkkasotilaiden hoitoon ei ole.

– Unohtakaa meidän klinikkamme, tämä on minun neuvoni teille, Baranov sanoi hänet puhelimitse tavoittaneelle Reutersin toimittajalle.

Kun Baranoville lähetettiin kysymyksiä kirjallisesti, tämä vastasi: ”En halua kommunikoida kanssanne”.

Vakuutusyhtiö Sogaz, Venäjän puolustusministeriö ja Putinin tytär eivät vastanneet uutistoimiston kommenttipyyntöihin. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin vastaus oli lyhyt ja ytimekäs:

– Meillä ei ole tästä minkäänlaista tietoa.

Venäjä kiistää palkkasotilaiden yhteydet valtioon ja armeijaan

Venäläisten palkkasotilaiden on uutisoitu aiemmin taistelevan Venäjän joukkojen tukena muun muassa Syyriassa ja Ukrainassa. Sotilaita rekrytoi yksityinen Wagner Group -yhtiö, jonka vetäjät ovat enimmäkseen Venäjän armeijan entistä henkilökuntaa.

Wagnerin rekrytoimia taistelijoita on lähetetty myös Libyaan, jossa he ovat tukeneet kansainvälisesti tunnustettua hallitusta vastaan taistelevaa kenraali Khalifa Haftaria. Tästä ovat raportoineet Reutersin mukaan kaksi Wagnerin palkkalistoilla aiemmin ollutta henkilöä.

Wagnerin perustaja Dmitri Utkin ei niin ikään vastannut Reutersin pyyntöön kommentoida asiaa.

Venäjä on kiistänyt käyttävänsä palkkasotilaita ja sanonut Ukrainassa ja Syyriassa taistelevien olevan vapaaehtoisia. Putin on myöntänyt palkkasotilaita olleen Syyriassa, mutta hänen mukaansa kyse on ollut turvallisuuspalveluiden tarjoamisesta, eikä kyseisillä henkilöillä ole ollut mitään tekemistä Venäjän valtion tai armeijan kanssa.

”Uskotteko sen, mitä länsimedia raportoi? Uskotteko kaiken?” Putin kysyi toimittajilta, jotka tiedustelivat häneltä venäläisten palkkasotilaiden läsnäolosta Libyassa 19. joulukuuta järjestetyssä, vuotuisessa lehdistötilaisuudessa.

Putinin mukaan palkkasotilailla on täysi oikeus työskennellä missä tahansa maassa niin kauan, kuin he eivät riko Venäjän lakia osallistumalla taisteluun.

Putin sanoi tuolloin Venäjän pitävän yllä yhteyksiä sekä Libyan tunnustetun hallituksen pääministeriin Fayez al-Serrajiin sekä kenraali Haftariin.

Sotilaat tietämättömiä hoidon maksajasta

Reutersin toimittaja kohtasi lokakuun lopulla Pietarin klinikan takapihan tupakkapaikalla siellä hoidettavana olleita potilaita. Aleksandr Kuznetsov -niminen mies kertoi olleensa Libyassa, jossa venäläiset hänen mukaansa ”taistelivat kansainvälistä terrorismia vastaan suojellakseen Moskovan intressejä”.

Toinen sairaalassa hoidettu Wagner-yhtiön sotilas tunnisti Kuznetsovin Wagnerin hyökkäysyksikön komentajaksi, joka oli haavoittunut Libyassa taistellessaan. Saman tunnistuksen teki kuvan perusteella myös uutistoimistolle puhunut toinen palkkasotilas.

Myös Kuznetsov vahvisti olevansa yksityinen sotilaskomentaja, mutta hän ei avannut asiaa tarkemmin.

Sogaz-yhtiön verkkosivuillaan kertomien tietojen mukaan Pietarissa vuonna 2010 avattu klinikka on yksi sen useista ympäri Venäjää toimivista yksityissairaaloista. Wagnerin entisen palkkasotilaan mukaan Pietarin sairaala on tarjonnut hoitoa yhtiön sotilaille ainakin vuodesta 2016 lähtien.

Kyseinen palkkasotilas kertoi haavoittuneensa itse Syyriassa ja olleensa yhtä aikaa klinikalla hoidossa ainakin viiden kollegansa kanssa. Myös toinen Syyriassa haavoittunut Wagnerin sotilas on saanut hoitoa klinikalla, minkä vahvisti hänen oma äitinsä.

Kummassakin tapauksessa hoito oli potilaille maksutonta, eikä heillä ollut tietoa siitä, kuka sen kustansi. Myöskään Kuznetsov ei tiennyt, kuka hoiti hänen hoidostaan tulleet kustannukset.

Putinin sukulaisia ja ystäviä kytköksissä klinikan omistavaan yhtiöön

Reutersin mukaan SPARK-tietokannasta käy myös ilmi, että Putinin vanhempi tytär on perustajana ja hallituksen jäsenenä Nomeko-nimisessä terveydenhuollon alan yhtiössä, jonka johtajana klinikan johtaja Baranov niin ikään toimii.

Nomeko kertoo verkkosivuillaan ”kumppanikseen” klinikan omistavan Sogaz-vakuutusyhtiön yksikön.

Nykyään Vorontsova-sukunimeä käyttävää, biolääketieteen alalla uraa luonutta Putinin tytärtä ei ole vahvistettu virallisesti Putinin tyttäreksi. Venäjän presidentti on ollut vaitonainen yksityiselämänsä suhteen.

Soguz-vakuutusyhtiön varapääjohtajan kerrotaan olevan Mihail Putin, joka on paikallisen median mukaan presidentti Putinin serkun poika. Myös Kreml on vahvistanut miehen olevan Putinin kaukainen sukulainen.

Myös toisen Putinin serkun poika, Mihail Shelomov, omistaa osan Sogazista toisen yhtiön kautta. Sogazin omistajiin kuuluvat Reutersin mukaan myös Putinin julkisesti ystäväkseen nimeämä Juri Kovaltshuk puolisoineen sekä Gazprom-kaasuyhtiön johtaja Aleksei Miller.

Miller työskenteli 1990-luvulla Pietarin pormestarin virastossa yhdessä Putinin kanssa ennen tämän nousua maan pääministeriksi.

Kukaan edellä mainituista henkilöistä ei vastannut Reutersin pyyntöihin kommentoida asiaa.