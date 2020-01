24 ihmisen epäillään sytyttäneen tahallaan metsäpaloja Australiassa

Maastopaloista nouseva savu on havaittu Argentiinassa ja Chilessä saakka.

Australiassa 24 ihmistä oli tiistaihin mennessä saanut syytteen metsäpalojen sytyttämisestä tahallaan. Australiassa raivoavat valtavat maastopalot, joita on lietsonut kuuma sää ja voimakas tuuli.

Uuden Etelä-Walesin poliisi kertoi eilen tiedotteessa, että se on ryhtynyt marraskuun alun jälkeen oikeudellisiin toimiin yli 180 ihmistä vastaan maastopalojen takia. Osassa tapauksista poliisi on antanut vain varoituksia, mutta osa on edennyt jopa rikossyytteisiin saakka.

Tyypillinen toistuva rike on motoristien tienposkeen heittämä kytevä tupakannatsa, paikallinen poliisiviranomainen David Elliott sanoi. Hän muistutti, että nykyisessä tilanteessa tulenkäyttökielto on ehdoton ja erittäin tiukka, New Zealand Herald kertoi.

Suurin osa oikeudellisista toimista koskee tulentekokieltojen rikkomisia, tupakan tumppaamatta jättämisiä ja tulitikkujen kiellettyä käyttöä, joissa ei todennäköisesti ole kyse niinkään tahallisuudesta kuin huolimattomuudesta tai välinpitämättömyydestä.

Sade toi hetkellistä helpotusta

Australiassa hetkellisesti viilentynyt sää on antanut maastopalojen kimpussa uurastaville palomiehille odotetun hengähdystauon.

Itärannikolla on saatu alkuviikon aikana hartaasti odotettuja sateita. Hajanaisten sateiden odotetaan jatkuvan Uuden Etelä-Walesin osavaltion paloalueilla keskiviikkoon saakka, kertoo yleisradioyhtiö SBS. Ainakin Uudessa Etelä-Walesissa palomiehet ovat keskittyneet rajaamaan paloja.

Osavaltiossa paloi tiistaina yhä 130 maastopaloa, joista 50 ei ollut hallinnassa. Paloja oli sammuttamassa yli 2 600 palomiestä. Victorian osavaltiossa paloja oli reilut kymmenen, kertoo muun muassa The Age -lehti.

Maassa on ollut myös pelkoja siitä, että kaksi Victorian ja Uuden Etelä-Walesin osavaltioissa riehuvaa tulipaloa voisi yhdistyä hallitsemattomaksi suurpaloksi.

Victorian osavaltion palo- ja pelastusviranomaiset kertoivat, että sade on tervetullutta, mutta vettä pitäisi sataa huomattavasti enemmän, jotta sateet saisivat paloja sammumaan.

Tuhka ja hiili kirjoi savun sumentamaa Boydtownin rantaa Etelä-Walesissa.

Tiistaina oli nähtävissä hentoja merkkejä mahdollisesta helpotuksesta kriisiin, kun trooppinen sykloni muodostui maan luoteisrannikon ulkopuolella.

– Oli hyvä nähdä syklonin muodostuvan. Minun ei pitäisi sanoa noin – toivottavasti ei tule vahinkoja – mutta oli mukava nähdä syklonin muodostuvan Länsi-Australian yläpuolella, Uuden Etelä-Walesin paloviranomaisen edustaja Shane Fitzsimmons kertoi.

Fitzsimmons toivoo syklonin olevan merkki siitä, että alueelle saataisiin monsuuni. Monsuuni-ilmasto voisi rikkoa vallitsevan kuuman ilmamassan.

Irlannin kokoinen alue palanut

Lämpötilojen odotetaan nousevan jälleen perjantaina. Tilanteen ei kuitenkaan pitäisi kehittyä yhtä pahaksi kuin lauantain kauhujen päivänä, jolloin palot tuhosivat satoja koteja.

Uuden Etelä-Walesin palo- ja pelastusviranomaiset kertoivat tiistaina yleisradioyhtiö ABC:n mukaan, että osavaltiossa on tuhoutunut lähes 1 600 kotia kuluvan maastopalokauden aikana. Victorian osavaltion pääministeri Daniel Andrewsin mukaan ainakin 200 kotia on tuhoutunut. Määrien odotetaan nousevan, koska viranomaiset tutkivat vielä tuhoutuneita alueita.

Australian maastopaloissa on tähän mennessä palanut lähes kuusi miljoonaa hehtaaria, eli suunnilleen Irlannin kokoinen alue.

Ainakin 25 ihmisen on kerrottu kuolleen metsäpalojen vuoksi syyskuun jälkeen.

Palot ovat tuhonneet arviolta 1600 kotia tämän maastopalokauden aikana.

Katastrofin kustannukset eivät ole vielä selvillä, mutta Australian vakuutusviranomaisten mukaan tähän mennessä on haettu korvauksia jo yli 430 miljoonan euron edestä. Haettujen korvauksien määrän uskotaan nousevan merkittävästi.

Australian hallitus on korvamerkinnyt yhteensä noin 1,25 miljardin euron suuruisen summan kansalliseen katastrofirahastoon, jolla on määrä auttaa tulipalojen kurittamia yhteisöjä.

Aurinko värjäytyi Etelä-Amerikassa

Australian maastopaloista nouseva savupilvi on havaittu yli 12 000 kilometrin päässä Chilessä ja Argentiinassa, kerrotaan maiden ilmatieteen laitoksilta.

Savupilvi vaikutti maissa siihen, minkä värisenä aurinko näyttäytyi. Argentiinan ilmatieteen laitoksen julkaisemissa kuvissa aurinko oli hieman normaalia punaisempi.

Asiantuntijat arvioivat, että savupilvi saattaa näkyä jopa Brasiliassa Rio Grande del Surin osavaltiossa. Se sijaitsee Argentiinan itäpuolella Atlantin valtameren rannalla.

Savupilvi on noussut 6 000 metriä merenpinnan yläpuolelle.