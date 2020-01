Perjantaina kuollut Qassem Suleimani haudataan tänään kotikaupungissaan Iranin Kermanissa.

Yhdysvaltain ilmaiskussa kuolleen iranilaiskomentajan hautajaismenot on määrä saada tänään päätökseen Iranissa. Perjantaina kuollut Qassem Suleimani haudataan tänään kotikaupungissaan Kermanissa.

Suleimani haudataan marttyyrien hautausmaalle alkuiltapäivästä Suomen aikaa. Hautajaiset on määrä järjestää kello 12.30:n ja 14.30:n välillä.

62-vuotias iranilaiskomentaja kuoli perjantaina Irakissa Bagdadin lentokentällä Yhdysvaltain tekemässä lennokki-iskussa. Iskun määräsi Yhdysvaltain presidentti Donald Trump.

Hautajaismenojen on uskottu keräävän Kermaniin yhtä paljon surijoita kuin nähtiin ennen hautajaisia järjestetyissä hautajaiskulkueissa ympäri maata.

Eilen sadattuhannet ihmiset kerääntyivät seuraamaan Suleimanin hautajaissaattuetta Iranin pääkaupunkiin Teheraniin. Valtiollisen television mukaan ihmisiä oli liikkeellä miljoonittain.

Tänään Kermanin kaupungissa Azadin aukiolla oli esillä kaksi Iranin lipuin verhottua arkkua, joista toisessa kerrotaan olevan Suleimanin läheisimmän avustajan ruumis.

Eräs paikalle saapunut surija kertoi komentajan ”salamurhan” saavan iranilaisten veren kiehumaan. Toinen surija taas painotti uutistoimisto AFP:lle Suleimanin merkitystä ja oli sitä mieltä, että iranilaiskomentaja olisi puolustanut koko maailman turvallisuutta.

– Häntä ei rakastettu vain Kermanissa tai Iranissa, vaan myös koko maailmassa, Hemmat Dehghan kertoi uutistoimistolle.

Varjoista johtanut komentaja

Suleimani oli iranilaisten Quds-erikoisjoukkojen komentaja vuodesta 1998 lähtien, kertoo BBC.

Quds-joukot ovat Iranin vallakumouskaartin kansainvälinen erikoishaara, joka muun muassa soluttautuu vieraan vallan alueelle esimerkiksi tiedustelutehtäviin. Eliittijoukon kerrotaan osallistuneen myös väkivaltaisiin iskuihin.

BBC:n mukaan Suleimani muun muassa kokosi ulkomailla Iranille uskollisia aseellisten ryhmien verkostoja ja tarjosi aseita liittolaisille ympäri Lähi-itää. Suleimani toimi alkujaan pitkälti varjoista käsin ja nousi omilla kasvoillaan julkisuuteen isommin vasta muutamien edellisten vuosien aikana.

Yhdysvaltain silmissä niin Suleimani kuin Quds-joukotkin olivat terroristeja. Trumpin mukaan Quds-joukkojen komentaja oli suunnitellut iskuja Yhdysvaltojen joukkoja ja diplomaatteja vastaan Irakissa.

Konfliktin osapuolet vaihtavat uhkauksia

Iranin korkein johtaja ajatollah Ali Khameini julisti Suleimanin kuoleman vuoksi kolmen päivän suruajan ja vannoi huomattavaa kostoa Yhdysvalloille. Trump on puolestaan uhannut Yhdysvaltojen iskevän kymmeniin Iranille merkittäviin kohteisiin, jos Iran ryhtyy vastatoimiin.

Iran ilmoitti myöhään sunnuntaina jatkavansa edelleen ydinsopimuksesta vetäytymistä. Sopimus on ollut erittäin heikoilla kantimilla jo pitkään, sillä Yhdysvallat vetäytyi sopimuksesta yksipuolisesti toissa vuonna ja palautti Iraniin kohdistuvia talouspakotteita.

Yhdysvaltain iskun tapahtumapaikaksi päätynyt Irak reagoi myös voimakkaasti Suleimanin tappamiseen. Sunnuntaina parlamentti kehotti maan hallitusta karkottamaan Yhdysvaltain johtaman liittouman sotilaat maasta. Yhdysvaltalaissotilaita on Irakissa tällä hetkellä noin 5 200.

Hallituksen on vielä hyväksyttävä päätös, mutta virkaa tekevä pääministeri Adil Abdul-Mahdi on aikaisemmin kertonut kannattavansa joukkojen lähtemistä. Trump on uhannut Irakia merkittävillä talouspakotteilla ja vaatinut Irakia maksamaan operaation kuluja, jos joukot lähetetään pois.

Suleimanin tappaneessa ilmaiskussa kuoli myös seitsemän muuta ihmistä, heidän joukossaan oli muun muassa Irakin puolisotilaallisen Hashed al-Shaab -järjestön varajohtaja Abu Mahdi al-Muhandis.

Irak on pyytänyt uutistoimisto AFP:n näkemässä kirjeessä YK:n turvallisuusneuvostoa tuomitsemaan Suleimanin tappaneen ilmaiskun.

EU:n ulkoministerit kokoustavat perjantaina

Eri puolilta maailmaa on vedottu kaikkiin konfliktin osapuoliin, jotta tilanne säilyisi rauhallisena. Esimerkiksi Britannian, Ranskan ja Saksan johtajat julkaisivat sunnuntaina yhteislausunnon, jossa ne pyysivät toimijoilta malttia ja vastuullisuutta.

Vastaavia toiveita on tullut muun muassa EU:lta, Kiinalta ja Saudi-Arabialta. EU-maiden ulkoministerien on määrä pitää hätäkokous Lähi-idän tilanteesta perjantaina.

Maanantaina sotilasliitto Naton norjalainen pääsihteeri Jens Stoltenberg korosti, että päätös iskeä Suleimania vastaan oli yksin Yhdysvaltojen. Hän kuitenkin jatkoi, että myös muut Nato-maat ovat olleet pitkään huolissaan siitä, miten Iran toiminnallaan lisää epävakautta Lähi-idässä.

Stoltenberg kehotti myös Irania välttämään uusia provokaatioita ja väkivaltaisuuksia. Iskun takia Naton Isisin-vastainen koulutusoperaatio Irakissa pysyy jäissä toistaiseksi.