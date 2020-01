Yhdysvaltojen puolustusministeri kiistää suunnitelmat Irakista vetäytymisestä

Aiemmin uutisoitiin, että Yhdysvallat olisi vetäytymässä Irakista.

Yhdysvaltojen puolustusministeri Mark Esper kiistää, että Yhdysvallat suunnittelisi Irakista vetäytymistä, uutistoimistot Reuters ja AFP uutisoivat.

– Ei ole olemassa päätöstä lähteä Irakista, Esper sanoi toimittajille Pentagonissa.

– En tiedä, mikä se kirje on... Yritämme selvittää, mistä se on tullut, mikä se on. Mutta päätöstä lähteä Irakista ei ole tehty. Piste.

Aiemmin oli uutisoitu, että Yhdysvallat oli ilmoittanut kirjeessä Irakille valmistautuvansa vetämään joukkonsa maasta. Kirjeen on lähettänyt Yhdysvaltojen Irakin-erikoisosaston prikaatinkenraali William Seely Irakin puolustusministeriön yhteisestä operaatiosta vastaavalle johdolle.

Kirjeessä sanotaan, että joukkoja siirretään tulevien päivien ja viikkojen aikana, jotta voidaan ”valmistautua siirtymään eteenpäin”.

– Jotta voimme toteuttaa tämän tehtävän, koalition joukkojen on tehtävä tiettyjä toimenpiteitä varmistaakseen, että siirtyminen pois Irakista tapahtuu turvallisesti ja tehokkaasti.

Sky Newsin toimittaja twiittasi kuvan maanantaille päivätystä kirjeestä. Toimittajan lähteen mukaan Yhdysvaltojen johtamia joukkoja siirrettiin pois Bagdadista muualle Irakiin ja Kuwaitiin. Lähteen mukaan kyse ei ollut kuitenkaan siitä, että Yhdysvallat olisi jättämässä Irakin.

Yhdysvaltain korkein sotilasjohtaja, aselajikomentajien neuvoston päällikkö, kenraali Mark Milley vahvisti maanantai-iltana Suomen aikaa kirjeen olevan ”aito,” mutta sitä ei ollut tarkoitettu lähetettäväksi.

– Tämä oli virhe McKenzien puolelta, Milley sanoi viitaten Yhdysvaltojen asevoimien sotatoimialueen päämajan komentajaan kenraali Frank McKenzieen.

– Sitä ei olisi pitänyt lähettää.

Milleyn mukaan kirje oli huonosti muotoiltu luonnos, jonka tarkoituksena oli kertoa Yhdysvaltojen joukkojen lisääntyneestä liikehdinnästä eikä joukkojen vetäytymisestä.

Irakin parlamentti kehotti sunnuntaina maan hallitusta karkottamaan kansainvälisen liittouman sotilaat pois maasta. Yhdysvaltojen johtama koalitio ilmoitti tuolloin keskeyttävänsä terrorijärjestö Isisin vastaiset operaationsa toistaiseksi ja keskittyvänsä joukkojensa ja tukikohtiensa turvaamiseen.

Juttua päivitetty kello 23.43: Lisätty Mark Milleyn kommentti kirjeestä.