Uutistoimistot: Yhdysvaltojen armeija sanoo Irakille valmistautuvansa vetäytymään maasta

Uutistoimistojen näkemässä kirjeessä sanotaan, että Yhdysvallat asemoi uudelleen joukkojaan lähipäivinä ja -viikkoina.

Yhdysvaltojen armeija on ilmoittanut Irakin armeijalle valmistautuvansa ”siirtymään pois Irakista,” AFP uutisoi. Kirjeen on lähettänyt Yhdysvaltojen Irakin-erikoisosaston prikaatinkenraali William Seely Irakin puolustusministeriön yhteisestä operaatiosta vastaavalle johdolle.

Kirjeessä sanotaan, että joukkoja siirretään tulevien päivien ja viikkojen aikana, jotta voidaan ”valmistautua siirtymään eteenpäin”.

– Jotta voimme toteuttaa tämän tehtävän, koalition joukkojen on tehtävä tiettyjä toimenpiteitä varmistaakseen, että siirtyminen pois Irakista tapahtuu turvallisesti ja tehokkaasti.

Reutersin mukaan kirjeessä myös todetaan, että Yhdysvaltojen johtama liittouma kunnioittaa Irakin suvereeniä päätöstä määrätä liittouman sotilaat pois maasta.

Koska kirjeen on allekirjoittanut Yhdysvaltojen armeijan edustaja, ei vielä ole varmuutta siitä, koskeeko vetäytyminen myös muiden maiden joukkoja. Suomella on Irakissa 78 sotilasta, joista kaksi kolmasosaa on reserviläisiä ja loput kantahenkilökuntaa. Suomen osaston pääjoukon tukikohta sijaitsee Erbilissä, Pohjois-Irakin kurdialueella.

Irakin parlamentti päätyi sunnuntaina päätöslauselmaan, jossa maan hallitusta kehotettiin karkottamaan kansainvälisen liittouman sotilaat pois maasta.

Reuters kertoo, että kirjeen aitouden vahvisti irakilainen sotilaslähde. AFP puolestaan kertoo vahvistaneensa kirjeen aitouden amerikkalaisella virkamiehellä ja irakilaisella virkamiehellä.

Yhdysvaltojen puolustusministeriön edustaja ei ole vahvistanut kirjeen aitoutta.