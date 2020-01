Nato-lähettiläät ylimääräiseen kokoukseen Iranin ja Irakin tilanteesta – Isisin vastainen operaatio vaarassa

Juuri nyt

Irakin parlamentti haluaa ulkomaalaiset joukot ulos maasta, koska Yhdysvallat tappoi vaikutusvaltaisen iranilaiskenraalin Qassem Suleimanin Irakissa viime viikolla.

Sotilasliitto Naton lähettiläät kokoontuvat tänään Brysseliin ylimääräiseen kokoukseen Iranin ja Irakin tilanteen takia.

Natolla on Irakissa noin 500 sotilasta koulutusoperaatiossa, joka on keskittynyt äärijärjestö Isisin vastaiseen taisteluun. Lauantaina Nato ilmoitti, että operaatiota jatketaan, mutta sen koulutustoiminta on toistaiseksi keskeytetty.

– Meidän näkökulmastamme (Irakin) parlamentin päätös ei ole sitova. Otamme sen huomioon, mutta odotamme, mitä Irakin hallitus päättää tehdä. Uskomme edelleen, että Irakissa tarvitaan kansainvälisiä joukkoja estämään Isisin uusi nousu, eräs diplomaattilähde sanoi uutistoimisto AFP:lle.