Teheranin kaduilla jopa miljoona surijaa, myös tv-lähetyksissä on surunauha

Iranin pääkaupungissa Teheranissa surraan tänään perjantaina Yhdysvaltain iskussa kuollutta iranilaiskomentajaa Qassem Suleimania. Varhain maanantaiaamuna ihmiset kokoontuivat yliopiston luokse, jossa Iranin korkein johtaja, ajatollah Ali Khameinin johti rukousta rukoillen Suleimanin ruumisarkun yllä.

Osa ihmisistä on kantanut kuvia Iranissa kansallissankarin asemaan nousseesta Suleimanista. Väkijoukossa on huudettu muun muassa kuolemaa Yhdysvalloille ja Israelille sekä heilutettu ainakin Irakin ja Libanonin lippuja.

Suruseremonioita on näytetty suorana televisiossa. Myös televisioruutujen vasemmassa yläkulmassa on ollut surunauha, mikä on harvinaislaatuinen kunnianosoitus.

Alun perin Suleimanin hautajaiskulkueen Teheranissa oli määrä alkaa jo sunnuntaina illalla. Surumarssi kuitenkin viivästyi, koska sunnuntaiseen muistokulkueeseen Mashhadissa osallistuneiden ihmisten valtava määrä myöhästytti aikataulua. Iranin viranomaisten mukaan osallistujia oli yli miljoona.

Suleimanin surmanneen iskun määräsi Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, jonka mukaan Quds-joukkojen komentaja oli suunnitellut iskuja Yhdysvaltojen joukkoja ja diplomaatteja vastaan Irakissa.

Ajatollah julisti Suleimanin kuoleman vuoksi kolmen päivän suruajan ja vannoi huomattavaa kostoa Yhdysvalloille. Trump on puolestaan uhannut Yhdysvaltojen iskevän kymmeniin Iranille merkittäviin kohteisiin, jos Iran ryhtyy vastatoimiin.