Terroristijärjestö al-Shabaab hyökkäsi Yhdysvaltojen käyttämään sotilastukikohtaan Keniassa

Kenian armeija kertoo surmanneensa neljä hyökkääjää torjuessaan sunnuntaiaamuisen hyökkäyksen.

Kenian rannikolla lähellä Somalian rajaa sijaitsevaan Yhdysvaltain ja Kenian joukkojen käyttämään tukikohtaan hyökättiin aikaisin sunnuntaiaamuna.

Muun muassa Al Jazeera ja CNN uutisoivat, että tilanne tapahtui lähellä Camp Simban sotilastukikohtaa sijaitsevalla Mandan kiitoradalla Lamun saaristossa.

Kenian armeijan tiedottajan mukaan noin puoli kuudelta sunnuntaiaamuna Mandan kiitoradalla oli yritetty rikkoa turvallisuutta, mutta hyökkäysyritys ”torjuttiin onnistuneesti.”

Kenian armeija kertoo lausunnossa surmanneensa ainakin neljä henkilöä torjuessaan hyökkäyksen.

– Toistaiseksi on löydetty neljän terroristin ruumiit. Kiitorata on turvassa, lausunnossa kerrottiin.

Hyökkäyksen seurauksena syttyi tulipalo, joka vaikutti joihinkin lentopaikalla oleviin polttoainesäiliöihin, vaikka liekit oli sammutettu.

Terroristijärjestö al Qaidaan kytköksissä oleva somalialainen ääri-islamistinen al-Shabaab-järjestö otti sunnuntaina vastuun hyökkäyksestä.

Al-Shabaabin sunnuntaina julkaiseman lausunnon mukaan hyökkäyksessä olisi kuollut sekä kenialaista että amerikkalaista sotilashenkilöstöä ja tuhoutunut Yhdysvaltojen armeijan kalustoa, mutta väitteitä ei ole voitu toistaiseksi vahvistaa.

Manda Bayssa Kenian rannikolla sijaitseva Camp Simban tukikohta on ollut sekä Yhdysvaltojen sekä Kenian armeijan joukkojen käytössä. Iskun kohteena ollutta kiitorataa käytetään tukikohdan lentoliikenteen kiitoratana.

Yhdysvaltain Afrikan joukkojen päämaja US Africom on Al Jazeeran mukaan vahvistanut sunnuntaisen hyökkäyksen.

– Yhdysvaltain Afrikan komento vahvistaa hyökkäyksen Kenian Manda Bayn lentokentällä ja seuraa tilannetta. Al-Shabaab on ottanut vastuun tapahtumasta. Kun tosiasiat ja yksityiskohdat ilmenevät, tiedotamme asiasta lisää.

US Africom julkaisi sunnuntaina päivällä asiasta tiedotteen myös Twitterissä. Tiedotteen mukaan kiitorata on raivattu ja prosessi sen täydeksi turvaamiseksi on edelleen kesken.

Äärijärjestö Al-Shabaab ajettiin pois Somalian pääkaupungista vuonna 2011. Osia maasta on kuitenkin edelleen järjestön hallussa. Al-Shabaab on vannonut kostoa naapurimaalle Kenialle siitä lähtien, kun maa lähetti joukkojaan Somaliaan vuonna 2011.

Al-Shabaab on kertonut olevansa Somalian pääkaupungissa Mogadishussa joulukuun lopulla tehdyn verisen terrori-iskun takana. Iskussa kuoli noin 80 ihmistä. Lisäksi haavoittuneita oli yli sata.