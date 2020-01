”Hiljainen kuolema” – tutkijat huolissaan: Australian maastopalot ajavat useat uhanalaiset eläinlajit sukupuuttoon

Australiaa piinaavat maastopalot uhkaavat paitsi ihmisiä myös mantereen eläimiä.

Asiantuntijoiden mukaan Australiassa kuukausia kestäneet tulipalot ovat lähes varmasti ajaneet useita eläinlajeja kohti sukupuuttoa ja heikentäneet vuosikymmenien aikana tehtyä suojelutyötä, The Guardian uutisoi. Pelkona on, että maastopalot ovat vasta alkusoittoa Australian kotoperäisten kasvien ja eläinten kärsimykselle tulevaisuudessa.

– Tuntuu siltä, että olemme saavuttaneet käännekohdan, jonka ennustimme olevan näköpiirissä ilmastonmuutoksesta johtuen, toteaa professori Sarah Legge Australian kansallisesta yliopistosta.

– Olemme nyt kartoittamattomalla alueella.

Maastopaloja on kuvailtu Australiassa ennennäkemättömiksi. Myös eläimet kärsivät niistä.

Sen lisäksi, että liekit ja palokaasut surmaavat eläimiä, maastopalot tuhoavat myös eläinten elinympäristöjä. Charles Darwinin yliopiston professori John Woinarski muistutti, ettei videokuva kenguruista ja linnuista pakenemassa paloja todistanut, että eläimet selviävät.

– Tiedämme, että eläimet, jotka eivät voi lentää pois – koalat ja pussiliitäjät – ovat mennyttä paloalueilla. Vompatit saattavat selvitä, koska ne elävät maan alla, mutta vaikka ne pakenisivat välitöntä palorintamaa, palaneessa maassa ei ole niille syötävää.

Kenguruita pomppii pellolla maastopalojen nostattaman savun keskellä Coomassa lauantaina.

Viime viikolla Australian ympäristöministeri arvioi The Guardianin mukaan, että jopa noin 30 prosenttia Uuden Etelä-Walesin rannikolla elävistä koaloista oli saattanut kuolla maastopaloissa. Tämä tarkoittaa, että jopa noin 8400 koalaa olisi kuollut.

Hevosia pakenemassa maastopaloja lähellä Nowraa, Uudessa Etelä-Walesissa.

Palot uhkaavat esimerkiksi erittäin uhanalaista pitkäjalkapotoria, joka elää lähes pelkästään East Grippslandin alueella, joka on joutunut maastopalojen silmään. Tutkijat ovat huolissaan myös erittäin uhanalaisen, Australialle kotoperäisen sukasmalurin puolesta. Pienellä linnulla on kolme populaatiota Australiassa ja näistä kaksi on nyt uhattuna, News.com.au uutisoi.

– Se on lintu, jolla on hyvin rajallinen lentokyky, joten sen on vaikea päästä pois palon tieltä, sanoi professori Alan York Melbournen yliopistosta.

Maastopalot värjäsivät taivaan oranssiksi Jindabynessä, Uudessa Etelä-Walesissa. Syyskuusta lähtien riehuneissa paloissa on kuollut jo yli 20 ihmistä.

Australian biodiversiteettiin erikoistunut Sydneyn yliopiston professori Chris Dickman arvioi aiemmin, että palot ovat vaikuttaneet noin 480 miljoonaan eläimeen. Luku perustuu arvioihin siitä, kuinka monta nisäkästä, lintua ja matelijaa elää hehtaarin kokoisella alueella. Tämä arvio on kerrottu tulipalojen tuhoaminen hehtaarien määrällä.

– Olemme arvioineet, että niillä kolmella miljoonalla hehtaarilla Uudessa Etelä-Walesissa, jotka olivat palaneet 10 päivää sitten, jopa 480 miljoonaa nisäkästä, lintua ja matelijaa olisi joutunut paloille alttiiksi, Dickman sanoi BBC:n mukaan.

Maastopalojen alta pelastettua koalaa hoidetaan Port Macquarien koalasairaalassa marraskuussa.

Dickman totesi, että isot eläimet kuten kengurut ja emut sekä useat linnut pystyivät pakenemaan tulta. Tulilinjalla ovat pienemmät, vähemmän liikkuvat lajit ja ne lajit, jotka ovat riippuvaisia tulen nielemästä metsästä.

– Emme näe näiden eläinten niinkään palavan kuoliaaksi, vaan menossa on lajien hiljainen kuolema.

Tarkkaa arviota maastopalojen vaikutuksista eläimiin on kuitenkin vaikea antaa. Dickman toteaa, että luku on todennäköisesti suurempi, sillä tuhoisat maastopalot ovat levinneet Uuden Etelä-Walesin lisäksi myös Victorian osavaltioon. Tulipalot ovat polttaneet yhteensä noin 5,8 miljoonaa hehtaaria maastoa.