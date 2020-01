Mystiset drone-armeijat lentävät öisin muodostelmassa maaseudun yllä Yhdysvalloissa, eikä kukaan tiedä mistä on kyse – ”Kammottavaa”

Drone-muodostelmat piinaavat Nebraskan ja Coloradon viljelijöitä. Yhdysvaltain ilmailuhallinto ei tiedä, mistä on kyse.

Yhdysvalloissa ihmetellään, mistä ovat lähtöisin Nebraskassa ja Coloradossa havaitut dronet eli miehittämättömät ilma-alukset, jotka lentävät öisin maaseutukylien yllä.

Asiasta kertovat The New York Times ja The Washington Examiner. Yhdysvaltain ilmailuhallinto Federal Aviation Administration eli FAA tutkii asiaa.

Tutkimukset ovat kesken kukaan ei vielä tiedä, kenelle lentävät dronet kuuluvat tai sitä, miksi niitä on havaittu nyt usein ja varsinkin öisin.

Havainnot alkoivat joulukuun puolivälissä ja useimmat niistä ajoittuvat auringonlaskun ja klo 22.00 väliseen aikaan. Niissä on vilkkuvia valoja. Erikoisinta on se, että kyse ei ole yksittäisistä droneista, vaan ne lentävät muodostelmissa.

Tilanomistaja öisistä droneista: ”Kammottavaa”

– Se oli kammottavaa, Nebraskassa kolmen dronen muodostelman leijumisen tilansa yllä nähnyt Missy Blackman, kertoo.

Viranomaiset ovat ymmällään.

– Tutkimme silminnäkijöiden kertomukset, ilmailuhallinnon tiedottaja Ian Gregor kertoo.

Nebraskan Perkinsin piirikunnan sheriffi James Brueggeman kertoo, että jotkut asukkaat ovat yrittäneet ampua droneja, mutta hän on kehottanut heitä vain ilmoittamaan havainnoistaan lainvalvojille.

Hän ymmärttää kuitenkin väen kimpaantumisen.

– Täällä asuvat ihmiset eivät halua, että heidän yksityisyyttään loukataan.

Coloradon senaattori Cory Gardner kertoi puolestaan tarkkailevansa tiiviisti tilannetta. Havaintoja on tehty eri puolista Nebraskaa ja Coloradoa.