Näin Trump päätti iranilaiskomentajan tappamisesta – meni ratkaisun jälkeen syömään lihamureketta

Amerikkalaismedian mukaan päätös Iranin vallankumouskaartin eliittijoukkojen komentajan tappamisesta oli ollut esillä pitkään. Sunnuntaina asia nousi kuitenkin taas esille.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump pohti iranilaiskomentaja Qassem Suleimanin tappamista päivien ajan, amerikkalaismedia kertoo. Vaikka Suleimanin surmaaminen oli ollut esille Yhdysvaltojen hallinnossa jo pitkään, vaihtoehtoa alettiin tosissaan miettiä viime sunnuntaina.

Päätös alkoi kypsyä sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen ja Irakin yhteistä tukikohtaa Kirkukissa tulitettiin noin 30 raketilla 27. joulukuuta. Yhdysvaltojen mukaan iskun takana oli Kataeb Hizbollah. Iskussa kuoli amerikkalainen tulkki ja loukkaantui kolme amerikkalaista sotilasta ja kaksi irakilaista poliisia.

Qassem Suleimani(vas.) oli vaikutusvaltainen sotilasjohtaja. Hänen lisäksi Yhdysvaltojen lennokki-iskussa kuoli muun muassa Irakin puolisotilaallisen järjestön komentaja Abu Mahdi al-Muhandis.

New York Times ja Washington Post uutisoivat jo aiemmin nimettömien lähteidensä pohjalta, Suleimanin jäljitys oli käynnistetty huippusalaisena operaationa jo 27. joulukuuta.

48 tuntia myöhemmin amerikkalaishävittäjät pudottivat viisi pommia puolisotilaallisten ryhmien kohteisiin Irakin ja Syyrian rajan molemmin puolin. Iskuissa kuoli 25 Iranin tukeman shiiaryhmän Kataeb Hizbollahin taistelijaa.

CNN:n mukaan sunnuntaina iltapäivällä Trump, joka viettää lomaa yksityisklubillaan Mar-a-Lagossa Floridassa, tapasi ulkoministeri Mike Pompeon, puolustusministeri Mark Esperin ja Yhdysvaltojen korkeimman sotilasjohtajan, aselajikomentajien neuvoston päällikön, kenraali Mark Milleyn Kolmikko oli lähtenyt hallituksen koneella Washingtonista tapaamaan presidenttiä.

Presidentille kerrottiin, että amerikkalaishävittäjien isku oli onnistunut. Lisäksi presidentille kerrottiin Iranin uhasta ja avattiin eri lisätoimien mahdollisuutta. Näihin vaihtoehtoihin lukeutui Suleimanin surmaaminen.

Ulkoministeri Pompeo (kesk.), puolustusministeri Esper (vas.) ja kenraali Milley (oik.) pitivät tiedotustilaisuuden kostoiskusta Kirkukin tapahtumien johdosta viime sunnuntaina Mar-a-Lagossa.

Sunnuntain tapaamisen jälkeen Trump tapasi poliittisia tukijoitaan, armeijan edustajia ja neuvonantajiaan Mar-a-Lagossa.

Trumpia muistutettiin siitä, ettei hän ollut vastannut kesän tankkeri-iskuihin Omaninlahdella, Yhdysvaltojen lennokin pudottamiseen eikä Saudi-Arabian öljyntuotantolaitoksiin kohdistuneeseen iskuun. Nimettömien lähteiden mukaan presidentti myös koki, että hänen viime vuonna tekemänsä päätös perua ilmaisku lennokin pudottamisen jälkeen ja päätöstä koskeneiden sisäisten keskustelujen vuotaminen julkisuuteen sai näyttämään hänet heikolta.

Republikaanisenaattori Lindsey Graham tapasi Trumpin maanantaina. Hänen mukaansa tuolloin ei ollut valmiina tarkkaa suunnitelmaa Suleimanin tappamiseksi, vaikka asia oli presidentin mielessä, Washington Post kertoo.

– Hän pikemmin ajatteli ääneen, mutta hän oli päättänyt tehdä jotain suojellakseen amerikkalaisia. Sopimustyöntekijän (tulkin) tappaminen oli muuttanut yhtälön.

Republikaanisenaattori Linsey Graham kuuluu Trumpin tärkeisiin poliittisiin tukijoihin.

Tiistaina tuhansia mielenosoittajia rynni Yhdysvaltojen suurlähetystön rakennuskompleksiin Yhdysvaltojen ilmaiskuista raivostuneina. Yhdysvaltojen ulkoministeri Pompeo väitti tuolloin, että Iran oli välillisesti mukana. Myös Trump oli jo aiemmin ehtinyt syyttää Irania hyökkäyksestä.

Trump kuitenkin korosti medialle tiistaina, ettei ollut kiinnostunut sodasta Iranin kanssa.

Presidentti Trump ja Melania-puoliso median edessä uudenvuodenaattona.

Politicon mukaan Pompeo oli viikon aikana yhteydessä Israelin pääministeriin Benjamin Netanjahuun, minkä takia Suleimanin surmaaminen tuskin tuli yllätyksenä ainakaan Israelille.

– Meillä on jatkuvaa yhteydenpitoa suuren ystävämme Yhdysvaltojen kanssa, mukaan lukien keskusteluni eilen iltapäivällä. Haluan tehdä yhden asian selväksi: me tuemme täysin Yhdysvaltojen kaikkia toimia, jotka se on ottanut samoin kuin sen oikeutta puolustaa itseään ja kansalaisiaan, Netanjahu sanoi torstaiaamuna.

Benjamin Netanjahu oli yhteydessä Yhdysvaltoihin ennen ilmaiskua.

Torstaina puolustusministeri Esper vaikutti antavan torstaina ennen ilmaiskuja torstaina varoituksen Iranille.

– Olemme valmiita itsepuolustukseen ja estämään lisää huonoa käytöstä tällaisilta ryhmiltä, joita kaikkia Iran sponsoroi, ohjaa ja varustaa, puolustusministeri sanoi viitaten irakilaisiin puolisotilaallisiin järjestöihin.

Washington Postin lähteen mukaan presidentti antoi luvan Suleimanin tappamiseksi vain hieman ennen iskua torstai-iltana Floridan aikaa (varhain perjantaina Suomen aikaa.

Tuolloin Trump oli yksityisklubillaan. Kello kuuden aikaan presidentti poistui hetkeksi neuvonantajien ja agenttien ympäröimänä. Samoihin aikoihin klubilla nähtiin kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Robert O’Brien.

Tämän jälkeen hän palasi illallistamaan ystävien, kuten edustajainhuoneen republikaaniryhmän johtajan Kevin McCarthyn kanssa. Illallisen ruokalistalla oli muun muassa lihamureketta ja jäätelöä. Presidentin ja tämän seurueen ruokaillessa Pentagon vahvisti, että Yhdysvallat oli tehnyt ilmaiskun Irakissa.

– Mieleenpainuva ja historiallinen ilta Valkoisen talon talviversiossa. Olen ylpeä presidentistämme, McCarthy puolestaan kirjoitti Instagramissa.

– Trump oli tyyni, rauhallinen ja hillitty. Kaikki oli hallinnassa, Trumpin illan aikana tavannut konservatiivinen radiotoimittaja Howie Carr kuvaili myöhemmin Boston Heraldin kolumnissaan.

Perjantaisessa iskussa kuoli Suleimanin lisäksi myös muun muassa Kataeb Hizbollahin perustaja, puolisotilaallisen Hashed al-Shaab -järjestön varajohtaja Abu Mahdi al-Muhandis.