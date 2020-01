Tuhannet kokoontuivat suremaan Yhdysvaltojen ilmaiskussa kuollutta iranilaisjohtajaa: ”Kuolema Amerikalle”

Eliittijoukkojen komentaja haudataan ensi viikolla Iranissa.

Tuhansia irakilaisia liittyi Iranin vallankumouskaartin eliittijoukkojen komentajan Qassem Suleimanin ja Irakin puolisotilaallisen Hashed al-Shaab -järjestön varajohtajan Abu Mahdi al-Muhandisin hautajaissaattueeseen lauantaina Irakin Bagdadissa.

BBC:n mukaan surijat alkoivat kokoontua Bagdadissa jo lauantain varhaisina tunteina. Hautajaissaattueessa kuultiin huutoja ”kuolema Amerikalle”. Osa kantoi mukanaan Suleimanin tai Iranin hengellisen johtajan ajatollah Ali Khamenein kuvia.

The Guardianin mukaan surijoiden joukossa kuultiin myös huutoja ”kuolema Amerikalle, kuolema Israelille” ja ”ei, ei Amerikka”. Saattueeseen osallistui myös Irakin pääministeri Adel Abdul-Mahdi ja Iranin tukemien militioiden edustajia.

Hautajaissaattueeseen osallistui tuhansia.

Saattue alkoi shiioille tärkeältä pyhäköltä ja jatkui lähelle hallinnon ja suurlähetystöjen aluetta. AFP:n mukaan iskun uhrien jäänteet kuljetetaan myöhemmin shiiojen pyhään kaupunkiin Najafiin ennen kuin ne viedään Iraniin.

Suleimanin hautajaiset on tarkoitus pitää miehen kotikaupungissa Kermanissa, Iranissa ensi tiistaina.

Al-Muhandisin johtaman puolisotilaallisen järjestön jäseniä hautajaissaattueessa.

Suleimani ja al-Muhandis saivat surmansa Yhdysvaltojen tekemässä ilmaiskussa perjantain vastaisena yönä Bagdadin lentokentällä.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ylisti iskun jälkeen puheessaan Yhdysvaltojen armeijaa ”virheettömästä iskusta, joka lopetti tuhansien ja taas tuhansien ihmisten murhaamisesta ja satuttamisesta vastuussa olevan terroristisen johtajan elämän”.

– Suleimanin verinen riehuminen on nyt tullut lopullisesti päätökseensä, Trump sanoi ja lisäsi Suleimanin suunnitelleen amerikkalaisia vastaan iskuja, joista yksi olisi ollut ”erittäin suuri hyökkäys”.

Suleimania on pidetty yhtenä vaikutusvaltaisimmista henkilöistä Lähi-idässä, sillä hänellä oli valtaa paitsi kotimaassaan Iranissa myös Syyriassa, Libanonissa ja Irakissa. Miehen johtama Quds-järjestö on eliittijoukko, joka on vastannut Iranin vallankumouskaartin operaatioista Iranin ulkopuolella.

Iranin lipulla päällystetty arkku näkyi auton ikkunasta.

Suleimani on yhdistetty esimerkiksi Libanonin Hizbollah-järjestön nousuun, Iranin toimiin Syyrian sisällissodassa ja shiiamilitioiden nousuun Irakissa. Miehellä on ollut myös näppinsä pelissä Jemenissä hallitusta ja Saudi-Arabian johtamaa koalitiota vastaan taistelevien huthikapinallisten vastarinnassa.

Iran on uhannut Yhdysvaltoja ”ankaralla kostolla” Suleimanin kuolemaan johtaneen iskun takia.