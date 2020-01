Suomalainen Päivi joutui pakenemaan Australian paloja viisi päivää synnytyksen jälkeen: ”Kanat jäivät pihalle”

Päivi Watsonin perhe lähti perjantaiaamuna evakkoon ennen katastrofaaliseksi ennustettua lauantaita.

Päivi Watson on asunut pari vuotta miehensä kotimaassa Australiassa. Perheeseen kuuluvat 3-vuotias tytär ja vastasyntynyt vauva.

– On se vähän sokkina tullut, että mikä kaikki täällä on mahdollista, Päivi Watson naurahtaa kertoessaan uudesta kotimaastaan.

Perheen koti Wodongassa Luoteis-Victoriassa on hätätilavyöhykkeen rajamailla. Perjantaiaamuna perhe teki päätöksen lähteä evakkoon Melbourneen etelärannikolle.

Huomisesta lauantaista odotetaan kuukausia jatkuvien maastopalojen pahinta päivää. Sitä nimitetään Australiassa jo ennakkoon katastrofipäiväksi. Lämpötilan on ennustettu nousevan 45 asteeseen ja kova puuskittainen tuuli riehaannuttaa tuhoisia paloja entisestään.

Watsonien talo sijaitsee kaupunkialueella, joten he eivät kuulu evakuointien piiriin. Mutta riskejä on kuitenkin olemassa, sillä perheen talo on kaupungin rajalla lähellä vuoria.

Lohduton näkymä Bairnsdalessa Victoriassa.

– Meidän talo sijaitsee tavallaan etulinjassa, jos palo puhaltaa vuorten yli kohti kaupunkia, Watson kertoo.

Suurin syy perheen lähtöön kohti Melbournea oli kuitenkin katastrofaalinen ilmanlaatu.

– Ei pystytty enää olemaan. Aamulla herätessä tupa oli ihan harmaana savusta, Watson sanoo.

Maailmanlaajuinen ilmanlaatuindeksi kertoo, että ilmanlaatu Wodongan alueella on noin 400 tienoilla, kun vertailun vuoksi Jyväskylässä se on 1.

– Varsinkin lapsille ja vanhuksille, puhumattakaan tuosta meidän viisi päivää vanhasta vauvasta, ilmanlaatu on iso terveysriski.

Jo kauan perhe on joutunut elämään neljän seinän sisällä. Vaikka palot olivat aiemmin 500 kilometrin päässä, ilmanlaatu oli silti niin huono, ettei ulos ollut lasten kanssa menemistä.

Aamulla moottoritiellä kohti Melbournea oli ruuhkaa, sillä alueelta on annettu evakuointimääräys suurelle joukolle ihmisiä. Lisäksi Australiassa on loma-aika, joten liikenteessä on paljon kotimaan matkailijoita. Victorian osavaltio on Australian alppialuetta, jossa on paljon suosittuja lomakohteita.

Evakuoinnit ja käynnissä oleva loma-aika aiheuttavat paljon liikennettä.

– Melkoinen härdelli siellä oli. Melko normaalia vauhtia päästiin ajamaan, mutta näkyvyys oli huono. Savua oli paljon. Ja ihmiset on tietysti vähän hätääntyneitä ja hermostuneita, joten paljon näkyi turhia, vaarallisia ohituksia. Kenelläkään ei tunnu riittävän kärsivällisyys odotteluun, kaikki haluavat päästä pois alueelta. Oli sellaista pientä paniikkia, Watson kuvailee.

Watson harmittelee, että todennäköisesti tulen alle tulee jäämään historiallisia kaupunkeja. Lisäksi Australian ainoat laskettelukeskukset saattavat tuhoutua.

Myös oman kodin jääminen palojen jalkoihin huolestuttaa jokin verran. Watson on kuitenkin rauhallisen odottavalla kannalla. Australialaiset ovat tottuneet ankariin luonnonoloihin. Myös vakuutukset ovat kattavia, ja myös Watsonien koti on vakuutettu hyvin palon varalle.

– Jos niin huono säkä käy, että talo palaa, niin eihän se ihanteellista ole. Mutta saahan sitä sitten uuden tilalle, Watson naurahtaa.

– Mutta totta kai se huolestuttaa. Meillä jäi sinne kanat pihalle. Toivottavasti kanat ovat selviytyneet hengissä, kun tulemme takaisin. Koira vietiin koirahotelliin.

Paloauto ajoi savun täyttämällä kadulla Bombalan kaupungissa New South Walesissa.

Watson kertoo, että naapurit ja appivanhemmat ovat luvanneet pitää huolta kanoista ja pitää paikkoja silmällä. Suomalaista ihastuttaa australialaisten yhteisöllisyys ja avuliaisuus kriisin keskellä.

Tumput suorina ei jäädä katsomaan mitä tapahtuu, vaan ihmiset tarttuvat toimeen. He keräävät rahaa ja avustustarpeita ja auttavat niitä, jotka ovat kipeimmin avuntarpeessa. Watsonit itse tarjosivat kotiaan turvapaikaksi tuttaville, jotka asuvat evakuointialueella.

– Se on ihan käsittämätöntä, miten täällä hoidetaan yhteisön kesken asioita. Kukaan ei jää yksin. Australialaiset hoitavat kriisitilanteet hyvin, myös henkisellä tasolla. Täällä ei mennä sellaiseen lannistuneeseen mielentilaan, Watson kiittelee.

– Minkälainen katastrofi hyvänsä tässä viikonlopun jälkeen paljastuu, niin olen varma, että siitä noustaan.