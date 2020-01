Trump kiitteli armeijaa Suleimanin ”verisen riehumisen” lopettamisesta: ”Olemme rauhaa rakastava kansakunta”

Trump kertoi, ettei hän epäröi puolustaa amerikkalaisten turvallisuutta. ”Olkoon tämä varoitus terroristeille: Jos arvostat elämääsi, et uhkaa kansakuntaamme.”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump asteli perjantaina Miamissa kirkon lavalle puhumaan evankelikaalisille krisityille kannattajilleen. ”Evankelikaaliset Trumpin puolesta” -tilaisuus järjestettiin El Rey Jesus -kirkossa.

Trump saapui pitämään puheen kannattajilleen Miamissa.

Puheessaan Trump ylisti Yhdysvaltain armeijaa ”virheettömästä iskusta, joka lopetti tuhansien ja taas tuhansien ihmisten murhaamisesta ja satuttamisesta vastuussa olevan terroristisen johtajan elämän”. Trump lisäsi myös, että Iranin vallankumouskaartin Quds-joukkojen komentaja Qassem Suleiman oli vastuussa ainakin satojen amerikkalaisten kuolemista ja haavoittumisista.

– Suleimanin verinen riehuminen on nyt tullut lopullisesti päätökseensä, Trump sanoi ja lisäsi Suleimanin suunnitelleen amerikkalaisia vastaan iskuja, joista yksi olisi ollut ”erittäin suuri hyökkäys”.

Asiasta kertoo Washington Post.

– Olemme rauhaa rakastava kansakunta, ja minun hallintoni on edelleen lujasti sitoutunut rauhan ja harmonian luomiseen maailman kansakuntien välille, Trump kertoi.

Trump lisäsi kuitenkin, että vaikka hän ei haluakaan lietsoa sotaa, hän ei koskaan epäröi puolustaa amerikkalaisten turvallisuutta.

– Olkoon tämä varoitus terroristeille: Jos arvostat elämääsi, et uhkaa kansakuntaamme, Trump puhui.

Trumpin kannattajat lauloivat kirkossa kansallislaulun odottaessaan Trumpin nousevan lavalle puhumaan.

Kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Robert O’Brien kertoi Reutersin mukaan aiemmin perjantaina lehdistölle, että Qassem Suleimani oli matkustanut ympäri Lähi-itää ja suunnitellut hyökkäyksiä Yhdysvaltain diplomaatteja ja armeijan henkilöstöä vastaan.

O’Brienin mukaan Trump on avoin neuvotteluille Iranin kanssa. Trump on tarjonnut mahdollisuutta puhua ”milloin tahansa” Iranin kanssa, mutta ”nämä pyrkimykset on hylätty”, O’Brian sanoi CNN:n mukaan.

O’Brien totesi myös, että minkäänlainen kostotoimi Suleimanin tappamisesta olisi Iranilta ”erittäin huono päätös”.

Iranissa isku tulkittiin sodanjulistukseksi. Iranin kansallinen turvallisuusneuvosto uhkasi kostaa kenraalin kuoleman ”oikeaan aikaan oikeassa paikassa”. Myös Iranin korkein uskonnollinen johtaja Ali Khamenei on vakuuttanut maan kostavan Suleimanin tappamisen.

Televisiokameroiden edessä iskua kommentoinut Trump vakuutti perjantaina ennen kirkossa pitämäänsä puhetta, ettei Yhdysvallat pyri Iranin hallinnon vaihtamiseen. Trump näytti yrittävän lieventää jännitteitä vakuuttamalla, ettei halua sotaa Iranin kanssa. Sen sijaan viimeöinen isku tehtiin hänen mukaansa sodan välttämiseksi.

Trump sanoi, että Suleimani suunnitteli hyökkäyksiä yhdysvaltalaisia diplomaatteja ja sotilaita vastaan, mutta Yhdysvallat sai hänet kiinni ja teki hänestä lopun.

Iranin vallankumouskaartin Quds-joukkojen komentajan Qassem Suleimani kuoli perjantain vastaisena yönä Yhdysvaltain Bagdadiin tekemässä ilmaiskussa.

Bagdadin lentokentälle tehdyssä iskussa kuoli lisäksi seitsemän muuta ihmistä. Heidän joukossaan oli Irakin puolisotilaallisen Hashed al-Shaab -järjestön varajohtaja Abu Mahdi al-Muhandis.

Kärjistynyt tilanne on herättänyt laajaa kansainvälistä huolta.