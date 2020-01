Venäjä lopetti öljyn toimitukset Valko-Venäjälle

Venäjä on lopettanut öljyn toimitukset Valko-Venäjälle, kertoi Valko-Venäjän valtiollinen energiayhtiö Belneftekhim perjantaina.

Maat eivät onnistuneet sopimaan uusien toimitusten ehdoista ennen vuodenvaihteessa päättynyttä edellistä sopimusta hinnoista ja kauttakulkumaksuista.

Venäläisyhtiö Transneftin mukaan öljytoimitukset Venäjältä Valko-Venäjän ja Ukrainan kautta Eurooppaan johtavaa Druzhba-putkea pitkin jatkuvat kuitenkin normaalisti.

Venäjän ja Valko-Venäjän presidentit Vladimir Putin ja Aleksandr Lukashenko tapasivat viime vuoden lopulla useaan otteeseen. Ilmapiiri maiden suhteissa on heilahdellut melkoisesti: välillä on uumoiltu valtioiden yhdistymistä ja välillä taas julkisuuteen on tullut avoimia erimielisyyden aiheita.