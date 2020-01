Suomalaiseversti: USA käytti menetelmää, jonka se on yleensä liittänyt roistovaltioina pitämiin vihollisiinsa – ”Se tehtiin tietoisesti”

Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksen johtajan mukaan koko maailma odottaa Iranin seuraavaa peliliikettä.

Korkea-arvoisen iranilaisen sotilaskomentajan Qassem Suleimanin tappaminen johtaa pahimmassa tapauksessa sotilaalliseen konfliktiin Yhdysvaltain ja Iranin välillä, arvioi Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksen johtaja, eversti Petteri Kajanmaa.

Kajanmaan mukaan avoimen konfliktin puhkeaminen olisi vaikea paikka Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille.

– Kukaanhan ei tiedä, mitä tästä seuraa, mutta pahimmillaan lopputulos on se, että presidentti Trump voi joutua sotilaalliseen konfliktiin, joita hän on ainakin omien sanojensa mukaan pyrkinyt välttämään ja pitää huonoina asioina, Kajanmaa sanoo.

Kajanmaa arvioi STT:lle, että Suleimanin surma johtaa väistämättä jonkinlaiseen eskalaatioon ja Iranin vastatoimiin.

Qassem Suleimani ja Abu Mahdi al-Muhandis saivat surmansa iskussa.

– Tämä ei jää tähän. Hyvin usein tällainen nokittelu saattaisi jäädä, kun molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä siihen, että on saavutettu jotain. Tämä ei tule todennäköisesti jäämään tähän, vaan aiheuttaa lisää eskalaatiota.

Kajanmaan mukaan eskalaatio riippuu siitä, millaisiin kostotoimiin Iran nyt ryhtyy. Maan liikkeitä seuraavat tarkasti Yhdysvaltojen ohella muun muassa alueen arabimaat, Israel ja Venäjä.

– Iranin aseman varmistamiseksi heidän on pakko tehdä jotain ja osoittaa suuruuttaan. Jotain aseellisia toimia varmasti tehdään, mutta mikä se maali sitten on? Toki yhdysvaltalaiskohteet ovat mahdollisia, mutta myös Israel on potentiaalisena kohteena.

Israel on jo kohottanut sotilaallista valmiuttaan Yhdysvaltain tekemän iskun jäljiltä.

Poliittisen johtajan surma rikkoo pelisääntöjä

Vieraan valtion ylimpään sotilaalliseen ja poliittiseen johtoon kuuluvan ihmisen avoin tappaminen lennokki-iskussa on Yhdysvalloilta liike, joka rikkoo monia kansainvälisen politiikan pelisääntöjä. Kajanmaa onkin huolissaan siitä, mitä tällaisen esimerkin antaminen tietää tulevaisuudessa.

– On mielestäni huolestuttavaa, että Yhdysvallat perusteli tätä sillä, että he katsoivat kansallisten etujensa olevan vaarannettuja ja että tämä oli ennaltaehkäisevä toimenpide. Moni muukin valtio käyttää tällaista retoriikkaa, ja jos se hyväksytään kansainvälisesti, se ei ainakaan paranna tätä maailmaa.

Suomalaiseverstin mukaan Yhdysvallat on nyt ottanut avoimesti käyttöön menetelmän, jonka se on yleensä liittänyt roistovaltioina pitämiin vihollisiinsa.

– Tämä on poikkeuksellinen tapahtuma. Onhan muiden valtioiden toimesta tällaista tehty, mutta Yhdysvallat on nyt avoimesti itse ilmoittanut, että tällä on presidentin hyväksyntä ja se tehtiin tietoisesti, Kajanmaa sanoo.