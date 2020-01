Kommentti: Vihreät korvasivat populistit Itävallan hallituksessa – Onko Euroopan suunta muuttumassa?

Sebastian Kurz on ohittamassa Sanna Marinin nuorimpana virkaa tekevänä pääministerinä.

Itävallan oppi Suomelle on, että kaikki on äkkiä mahdollista, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Vallan kuviot voivat vaihtua äkisti ja aivan käden ulottuvilla ollut valta karata. Vielä vuosi sitten populistioikeisto näytti nousevan hallituksiin kautta Euroopan. Nyt mennään toiseen suuntaan.

Sanna Marin ei ole enää nuorin virassa oleva pääministeri, kun 33-vuotias Sebastian Kurz on jälleen nousemassa Itävallan liittokansleriksi. Kurzin edustaa konservatiivista ÖVP-puoluetta. Kun Itävallan toinen vanha valtapuolue sosiaalidemokraatit on ajautunut sivuraiteelle, hän on tarrautunut vallan kahvaan suurta oveluutta osoittaen.

Viimeksi se tapahtui äärioikeistolaisen vapauspuolueen avulla. Keväällä sen puheenjohtaja Heinz-Christian Strache kuitenkin joutui outoon skandaaliin. Hänet salakuvattiin korruptionhuuruisissa neuvotteluissa venäläisen valeoligarkin kanssa. Seurasi virkamieshallitus ja uudet vaalit.

Pitkien neuvottelujen jälkeen Kurzin ÖVP muodostaa nyt hallituksen vihreiden kanssa. Tämä tosin vaatii vielä vihreiden päättävän elimen päätöstä, mutta sen on oletettu olevan selvä. Tosin vihreiden tie Itävallan politiikassa on ollut vuoristorataa. Vuonna 2016 heidän ehdokkaansa Alexander van der Bellen voitti presidentinvaalit, mutta seuraavana vuonna koko puolue putosi parlamentista. Tämän vuoden parlamenttivaaleissa se teki näyttävän paluun. Vihreät on kuitenkin tulevan hallituksen selkeä kakkospuolue ja joutuu tekemään monia kirveleviä myönnytyksiä.

Kurzin ja vihreiden johtajan Werner Koglerin puheet ilmastosta ovat nyt kuin Marinin hallituksen ohjelmasta. Hinta on, että Kurz saa vastustaa yhä myös maahanmuuttoa. Sillä vipuvarrella hän kampesi vapauspuolueen sivuun. Nyt kameleontti Kurz kääntää takkiaan.

Kokoomus katsoo kateellisena

Sellaista temppua kadehtivat monet Euroopan konservatiivit, myös Suomen kokoomuksessa. Kurz on epäilemättä maanosan taitavimpia nuoria poliitikkoja. Petteri Orpolta tai hänen haastajiltaan vastaavat suoritukset eivät tuosta vain suju.

Vuonna 2019 populistioikeisto jyräsi Länsi-Euroopassakin. Italiassa sisäministeri Matteo Salvini Lega-puolueineen näytti pyörittävän koko hallitusta. Hänen mahtipontisesti lanseeraamaansa europarlamenttiryhmään lähtivät innolla myös Suomen perussuomalaiset. Sitten Salvinin juonittelut koko hallitusvallan kaappaamiseksi heittivät hänet nolosti oppositioon.

Oikeistopopulistien valta idässä, Puolassa ja Unkarissa, on yhä eri tasolla kuin lännessä. Monelle selviää katkerasti, että suurikin gallup-kannatus on eri asia kuin voima parlamentissa. Unelmat vallasta haihtuvat kuin usva.

Lännen oikeistopopulistiset puolueet ovat valtaosin uusia ja kokemattomia. Se mikä kuulostaa piirustuspöydällä ovelalta suunnitelmalta ei kestäkään, kun joudutaan vastakkain vanhojen kehäkettujen kanssa. Nouseva poliittinen voima synnyttää myös aina vastavoimansa.

Suomessakin kuviot voivat mennä uusiksi

Suomi on monessa samanlainen kuin Itävalta, mutta kuitenkin erilainen. Täällä Kurzin uudesta hallituksesta voi tehdä korkeintaan johtopäätöksen, että kuviot voivat muuttua äkisti.

Marinin hallituksen äkkituhoa ennustavat monet keskustan epävakauden ja epämukavuuden vuoksi. Viimeistään uusien vaalien jälkeen uumoillaan paluuta kokoomuksen, perussuomalaisten ja keskustan varaan rakentuvaan hallituspohjaan. Ennusteet voivat olla vahvasti etupainotteisia, mutta ne joudutaan ottamaan huomioon puoluetoimistoissa.

Vihreiden entinen puheenjohtaja Osmo Soininvaara on jo puhunut puolueensa ja kokoomuksen yhteistyön puolesta, jos Marinin hallitus kaatuu. Näin estettäisiin kokoomuksen ajautuminen yhteen perussuomalaisten kanssa. Saattaa olla, että vihreiden nykyjohto ei jaa Soininvaaran näkemystä. Suomessa kahden puolueen varaan ei voi rakentaa enemmistöhallitusta, mikä lisää vaikeuskerrointa paljon.

Suomessa uuden hallituksen tekeminen voi olla edessä äkkiä tai vasta vuosien päästä, ajallaan tulevien vaalien jälkeen. Siitä millainen sen pohja tulee olemaan ei kannata vielä tehdä veikkauksia. Meilläkin voivat vielä koittaa yllätysten ajat.