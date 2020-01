Yksi Lähi-idän ”vaarallisimmista miehistä”, komentaja Suleimani kuoli Trumpin määräämässä iskussa – Khamenei: Ankara kosto odottaa ”rikollisia”

Iranin ylin johtaja julisti kolmen päivän suruajan.

Perjantain ilmaiskun pelätään kiristävän entisestään jännitteitä Yhdysvaltain ja Iranin välillä ja johtavan uusiin konflikteihin Lähi-idässä. Tieto Iranin vallankumouskaartin Quds-joukkojen vaikutusvaltaisen komentajan Qassem Suleimanin kuolemasta saikin heti raakaöljyn hinnan nousemaan yli neljällä prosentilla.

Yhdysvaltain ja Iranin valmiiksi jännitteiset välit ovat olleet syöksykierteessä sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump veti Yhdysvallat pois Iranin ydinsopimuksesta vuonna 2018.

Aseellisiin shiiaryhmiin erikoistunut tutkija Phillip Smyth arvioi uutistoimisto AFP:lle, että Suleimanin tappamisella on merkittävämmät seuraukset kuin al-Qaida-johtaja Osama bin Ladenin surmaamisella vuonna 2011 tai Isis-pomo Abu Bakr al-Baghdadin kuolemalla viime vuonna. Quds-joukkojen johtajana Suleimanilla on ollut valtava rooli Lähi-idän viime vuosien konflikteissa, joihin Iran on sekaantunut. Qudsilla on muun muassa ollut ratkaiseva rooli Syyrian sisällisodassa, ja Suleimani on vedellyt naruista myös Irakissa, jossa Iranin valta on kasvanut viime vuosina.

Washington Postin mukaan Suleimani on ollut päävastuussa Iranin vaikutusvallan levittämisestä Lähi-idässä ja Yhdysvallat on pitänyt häntä yhtenä alueen vaarallisimmista miehistä. Suleimani on johtanut Quds-joukkoja 1990-luvun lopulta.

Iranin ylin johtaja ajatollah Ali Khamenei sanoo, että ankara kosto odottaa Suleimanin surmanneita ”rikollisia”. Khamenei on julistanut maahan kolmen päivän suruajan.

Khamenei sanoo, että Suleimanin surmaaminen kaksinkertaistaa motivaation vastaristaan Yhdysvaltoja ja Israelia vastaan.