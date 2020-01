Australian laivasto aloitti valtavan operaation maastopalojen saartamien ihmisten pelastamiseksi

Ennätysmäisten palojen sammutus voi viedä viikkoja, ehkä jopa kuukausia.

Australian laivasto on aloittanut operaation satojen ihmisten evakuoimiseksi pois maastopalojen tuhoamasta Mallacootan rannikkokaupungista, jossa noin 4000 ihmistä on ollut loukussa vuodenvaihteesta alkaen.

Sydney Morning Herald -lehden mukaan laivaston alukset HMAS Choules ja MV Sycamore ovat saapuneet maan kaakkoiskulmassa sijaitsevan Mallacootan rannikkotaajaman edustalle.

Laivaston aluksen HMAS Choulsesin odotetaan ottavan kyytiinsä kerralla jopa tuhat ihmistä, kertoo BBC. BBC:n mukaan laivan täytynee tehdä kaupunkiin useampi matka, jotta kaikki halukkaat saadaan evakuoitua.

Reuters kertoo, että ensimmäisenä aiotaan pelastaa naiset, lapset, sairaat ja vanhukset.

Ihmiset jonottivat rekisteröityäkseen evakuoitaviksi Mallacootassa.

Ihmisiä on kuljetettu moottoriveneillä aluksille, jotka ovat odottaneet merellä noin kilometrin päässä Mallacootasta.

Noin 4000 turistia ja paikallista on ollut rannalla loukussa maanantaista alkaen, kun maastopalot katkaisivat kaupungin ainoan tieyhteyden. Armeijan lentokoneet ovat pudottaneet erityksiin joutuneille alueille avustustarvikkeita, kertoo Reuters.

Reutersin mukaan yhden laivalastillisen hakeminen ja kuljettaminen pois länteen Western Portiin saattaa kestää päivän tai jopa pidempään. Aika käy kuitenkin vähiin, sillä palojen ennustetaan yltyvän vielä aiempaakin pahemmiksi lauantaina. Lauantaiksi Uuden Etelä-Walesin alueelle ja Sydneyhin on ennustettu yli 40 asteen hellettä sekä voimakkaita tuulia.

Uuden Etelä-Walesin osavaltioon on julistettu hätätila perjantaista alkaen.

Ainoa tapa päästä pois Mallacootasta on tällä hetkellä meriteitse.

MS Sycamoren kyytiin pääsyä odottanut George Mills kuvaili Sydney Morning Heraldille tunnelmiaan epätodellisiksi.

– On todellakin aavemaista. Seuraamme veneiden rantautuvan, jotta ne voivat viedä meidät alukseen, jota emme näe, Melbournessa asuva Mills kertoi.

Syyskuusta lähtien roihunneet palot ovat tappaneet jo 19 ihmistä. Yli 1200 kotia on palanut maan tasalle, ja ainakin 28 ihmistä on kadonnut pelkästään tällä viikolla. Maastopalokriisi pahentui jälleen tällä viikolla helleaallon ja kovien tuulten vuoksi.

Uudessa Etelä-Walesissa annettiin tuhansille turisteille evakuointikäsky maastopalojen uhkaamilta alueilta. Evakuointivyöhykkeeltä on poistuttava lauantaihin mennessä. Keskeinen riskialue sijaitsee etelärannikolla lähellä Victorian rajaa. Australiassa on meneillään kesälomakausi, ja alueella on paljon kotimaisia matkailijoita.

Lähtökäsky annettiin myös kahdella sisämaa-alueella, jossa sijaitsee Snowy Mountainsin vuoriston matkailukohteita.

Reuters kertoo, että tuhannet paikalliset ja turistit ovat ottaneet viranomaisten varoituksista onkeensa ja lähteneet rannikkoa pitkin pakoon paloja. AFP:n haastattelema autoilija oli kertonut, että ruuhka rannikkoa pitkin kulkevalla tiellä on niin kova, että 50 kilometrin matka oli kestänyt kolme tuntia.

Uuden Etelä-Walesin liikenneministeri oli kuvaillut tapahtumia ”kaikkien aikojen suurimmaksi evakuoinniksi alueelta”.

Uudessa Etelä-Walesissa maastopalot ovat olleet erityisen tuhoisia.

Torstaina Australian pääministeri Scott Morrison joutui keskeyttämään vierailunsa maastopalojen koettelemassa kaupungissa, koska paikalliset olivat hänelle raivoissaan. Morrison oli jo aiemmin saanut kritiikkiä, kun hän lähti viettämään lomaansa Havaijille maastopalojen pahentuessa. Hän joutui kuitenkin keskeyttämään lomansa jouduttuaan rankan arvostelun kohteeksi.

Morrisonin hallitus on saanut kritiikkiä vähäisistä ilmastotoimista maastopalojen keskellä. Pääministeri on muun muassa puolustanut tiukasti maansa hiilentuotantoa. Morrison on vakuuttanut Australian pitävän kiinni aiemmin sovituista päästötavoitteista, mutta on torjunut vaatimukset uusista leikkauksista.

Suomen pelastusalan keskusjärjestön (SPEK) johtava asiantuntija Kari Telaranta sanoi STT:lle, että Australian maastopalojen sammutustöiden kestoa on vaikea arvioida.

– Tilanne vaikuttaa todella vaikealta, kun on sekä kuumaa että tuulista. Vesisade helpottaisi nyt tilannetta todella paljon, hän sanoi.

Vesisateita ei ainakaan lähipäivinä ole luvassa.

Uutiskanava CNN arvioi, että maastopalojen sammutus voi viedä vielä jopa kuukausia. Tammi- ja helmikuussa on vielä luvassa hyvin kuumia lämpötiloja.

ErikoistutkijaAri Venäläinen Ilmatieteen laitokselta otti kantaa siihen, voivatko Australian palot vielä mennä vuotuisen vaihtelun piikkiin, vai onko siirrytty poikkeuksellisiin oloihin.

– Vaikka Australiassa on ollut joskus aiemminkin laajoja maastopaloja, kyllä loppuvuosi on silti poikennut saatujen tietojen perusteella normaalista säävaihtelusta. Kuivuudessa ollaan nyt siellä niin ääripäässä.

Venäläisen mukaan tämänhetkinen sää Australiassa on ilmastomuutoksen skenaarioiden mukaista.