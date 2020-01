Kauhujen talossa kidutetut naiset kertovat nyt, kuinka kidnappaaja Ariel Castro eristi heidät toisistaan ja sai heidät mustasukkaisiksi – ”Vietin 11 vuotta helvetissä”

Ariel Castro raiskasi ja kidutti kolmea naista kotitalossaan yli kymmenen vuotta. Nyt naiset ovat kertoneet järkyttävistä vuosistaan ABC Newsille.

Vuonna 2002 yhdysvaltalaisen Michelle Knightin elämä muuttui täysin. Tuolloin 21-vuotias Knight joutui Ariel Castro -nimisen miehen kidnappaamaksi Ohion Clevelandissa. Seuraavan vuosikymmenen ajaksi Castro sitoi Knightin sekä myöhemmin kaksi muuta naista kiinni pylvääseen kellariinsa ja raiskasi ja kidutti heitä lähes päivittäin.

Castro tuomittiin sittemmin elinkautiseen ja 1000 vuoden vankeuteen, mutta hän teki itsemurhan vankilassa.

Nyt Castron kiduttamat Michelle Knight, 38, Amanda Berry, 33, ja Gina DeJesus, 29, kertovat järkyttävän tarinansa ABC:n 20/20-haastattelussa.

53-vuotias Ariel Castro tuomittiin yli tuhanneksi vuodeksi vankeuteen kidnappauksista, raiskauksista ja murhasta.

Tapahtumat saivat alkunsa elokuussa 2002, kun Michelle Knight oli matkalla keskustelemaan taaperoikäisen poikansa Joeyn huoltajuudesta. Rankasta nuoruudesta kärsinyt Knight oli menettänyt lapsensa huoltajuuden, jonka nainen halusi epätoivoisesti saada takaisin.

Matkalla huoltajuustapaamiseen hän oli pysähtynyt kaupassa ja kysynyt suuntaa. Mies, jonka Knight tunnisti ystävänsä isäksi, oli tarjonnut kyytiä oikeaan paikkaan, ja Knight oli ottanut avun kiitollisena vastaan.

Sen sijaan, että Knight olisi päässyt keskustelemaan poikansa huoltajuudesta, mies, Ariel Castro, olikin vienyt hänet omaan kotiinsa väittäen, että hän käy hakemassa sieltä oman tyttärensä mukaan.

Asioiden oikea laita oli selvinnyt Knightille talon yläkerrassa.

– Hän sanoi: ”Et tule pääsemään täältä pois pitkään aikaan”, Knight kertoo ABC Newsille.

– Sitten hän alkoi riisua itseään alasti.

Knight oli rukoillut Castroa päästämään hänet poikansa luo, mutta hän jäikin ”kauhujen taloon” vangiksi 11 vuodeksi.

Pienoismalli Ariel Castron kotitalosta.

ABC News kertoo, että Castro raiskasi Knightin pahimmillaan jopa useita kertoja päivässä. Se ei kuitenkaan riittänyt miehelle, vaan huhtikuussa 2003 hän sieppasi silloin 16-vuotiaan Amanda Berryn ja vuotta myöhemmin silloin 14-vuotiaan Gina DeJesuksen.

Viikko sen jälkeen, kun Castro oli kidnapannut Berryn, hän oli soittanut Berryn perheelle Berryn puhelimella pilkatakseen heitä. FBI onnistui tuolloin jäljittämään puhelun noin 30–40 korttelin alueelle, mutta suurista etsinnöistä huolimatta Berryä ei löytynyt, kertoo Daily Mail.

Castro eristi naiset toisistaan erillisiin, saastaisiin huoneisiin, joihin heidät köytettiin kiinni. Hän raiskasi, pahoinpiteli ja kidutti naisia vuosikausia.

– Meillä ei ollut minkäänlaista suhdetta toisiimme, sillä hän piti meidät eristettyinä eikä antanut meidän puhua toisillemme, Berry kertoo.

Castro onnistui rakentamaan naisten välille epäluottamusta ja mustasukkaisuutta kohtelemalla heitä eri tavalla sen suhteen, paljonko ruokaa naiset saivat tai millaisia vaatteita he saivat käyttää. Daily Mail kirjoittaa Berryn sanoneen, että kun ihmisellä ei ole mitään, pienetkin asiat saavat aikaan kateutta.

DeJesus kertoo olleensa alussa Castron suosikki. Castro oli tuonut hänelle ravintolaruokaa ja vaatteita, kun muut olivat saaneet syödäkseen lähinnä sipsejä tai keksejä.

Naiset kertovat, että he olivat saaneet poistua huoneistaan vain tehdäkseen kotitöitä, joihin Castro oli antanut tarkat säännöt.

Jos et näe upotusta, voit katsoa sen täältä.

Knight on jo aiemmin kertonut, että hän tuli vankeusaikana raskaaksi viisi kertaa, mutta Castro oli joka kerta aiheuttanut hänelle keskenmenon hakkaamalla tai pitämällä häntä nälässä.

Myös Berry oli tullut raskaaksi, ja hän synnyttikin jouluna 2006 tytön. Berry kertoo olleensa kauhuissaan, sillä hän sai tuskin ruokaa syödäkseen, hänen täytyi tehdä tarpeensa ämpäriin, ja hänet oli sidottu kiinni pylvääseen. Tytön syntymän jälkeen Castro oli kuitenkin alkanut kohdella häntä ”kiltimmin” ja irrottanut Berryn pylväästä.

Naiset kertovat selvinneensä hirvittävistä vuosista turruttamalla itsensä ja yrittämällä siirtää ajatuksensa muualle silloin, kun Castro oli heidän kanssaan samassa huoneessa.

Vuosikymmenen piina tuli vihdoin päätökseensä toukokuun 6. päivä vuonna 2013. Castro oli jättänyt naiset keskenään kotiin ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen.

Berry oli huomannut, että hänen huoneensa ovi oli auki. Berryn tytär oli juossut alakertaan ja tullut sitten takaisin kertoen, ettei isä ole kotona.

– Sydämeni alkoi pamppailla. Mietin, että pitäisikö minun tehdä se? Jos aion tehdä sen, minun täytyy tehdä se nyt, Berry kertaa ajatuksiaan.

Vaikka talon etuovessa olikin hälytin, Berry ja hänen tyttärensä pääsivät naapureiden avulla pakoon ja saivat hälytettyä apua.

Poliisit pelastivat talosta myös Knightin ja DeJesuksen, ja kaikki naiset kuljetettiin sairaalaan. Erityisesti Knight oli erittäin heikossa kunnossa.

Ariel Castron talo purettiin elokuussa 2013.

Kolme kuukautta myöhemmin, elokuussa 2013, Castro tunnusti syyllisyytensä, ja hänet tuomittiin elinkautiseen ja sen lisäksi tuhanneksi vuodeksi vankeuteen. Myöntämällä syyllisyytensä naisten sieppauksiin ja raiskauksiin Castro vältti kuolemanrangaistuksen.

Vangitsemisoikeudenkäynnissä Knight oli todennut, että Castro oli varastanut 11 vuotta hänen elämästään, mutta hän on saanut elämänsä takaisin.

– Vietin 11 vuotta helvetissä. Sinun helvettisi on vasta alkamassa. Minä tulen pääsemään yli näistä vuosista, mutta sinä tulet kärsimään helvetissä ikuisesti. Tästä hetkestä lähtien en anna sinun enää määritellä minua tai vaikuttaa siihen, kuka minä olen, Knight puhui Castrolle.

Syyskuussa 2013 Castro teki itsemurhan vankilassa. The Guardian on aiemmin kertonut, että Knight on sanonut antaneensa anteeksi Castrolle.

– Tavallaan toivon, ettei hän olisi tappanut itseään, mutta jokainen tekee tavallaan... Hän ei halunnut elää, hän ei kestänyt tekojaan. Ja ymmärrän sen.

Nyt Knight kertoo ABC Newsille vaihtaneensa nimensä ja olevansa onnellisesti naimisissa. Hän on myös aikeissa perustaa ihmiskaupan ja väkivallan uhreja auttavan säätiön.

– Jokaisen, joka on käynyt läpi tragedian ja joka on ollut pimeydessä pitkään, täytyy nähdä auringonnousu. Niille, jotka ovat satuttaneet meitä, täytyy näyttää, etteivät he hallitse meitä enää.