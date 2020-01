Australian pääministeri sai vihat päälleen – joutui keskeyttämään vierailun paloalueella

Australian pääministeri Scott Morrison joutui keskeyttämään vierailunsa maata riivaavien maastopalojen koettelemassa kaupungissa paikallisten raivon vuoksi.

Cobargon kaupungin asukkaat Uudessa Etelä-Walesissa syyttivät maan hallituksen auttaneen liian vähän paloissa, joissa kaupungissa aiemmin tällä viikolla kuoli kaksi ihmistä ja useat menettivät kotinsa.

Pääministeri totesi, ettei ihmettele, että ihmisten ”tunteet ovat nyt pinnassa”. Paikalliset huusivat hänelle kovaa kritiikkiä, kun pääministeri yritti keskustella kaupunkilaisten kanssa. Morrisonia solvattiin ”idiootiksi” ja hänelle todettiin, ettei ole tervetullut, kertoo BBC.

– Hei kaveri, täältä et saa ääniä, huusi eräs mies.

– Entä ihmiset, jotka kuolivat, herra pääministeri? Mitä tapahtuu heille, jotka ovat menettäneet kotinsa? huusi nainen paikalta poistuvan pääministerin perään.

Myöhemmin pääministeri vastasi kritiikkiin ABC-kanavan haastattelussa:

– Ymmärrän hyvin ihmisten voimakkaat tunteet. He ovat menettäneet kaiken ja edessä on lisää hyvin vaarallisia aikoja. Tehtäväni on taata, että vakautamme tilanteen ja tuemme osavaltioita niiden toimittamassa avussa.

Pääministeri Morrison sai jo aiemmin kritiikkiä, kun lähti viettämään lomaansa Havaijille maastopalojen pahentuessa. Julkinen arvostelu pakotti hänet keskeyttämään lomansa lyhyeen.

Syyskuusta saakka raivonneissa maastopaloissa on kuollut jo 18 ihmistä ja 1 200 kotia tuhoutunut Uuden Etelä-Walesin ja Victorian osavaltioissa. Tämän viikon palojen jäljiltä on ainakin 17 ihmistä kateissa.