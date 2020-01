Tarjoilija ei ollut uskoa silmiään nähdessään tuntemattoman pariskunnan jättämän tipin – ”Tällaista ei tapahdu minun kaltaiselleni ihmiselle”

Michiganilaisessa ravintolassa työskentelevän tarjoilijan vuosi 2020 käynnistyi iloisissa merkeissä. Hänen vuodenvaihteen kynnyksellä saamansa tipin määrä oli lähes 8 800 prosenttia laskun loppusummasta.

Yhdysvaltain Michiganissa sijaitsevassa Alpenan pikkukaupungissa tarjoilijana työskentelevä Danielle Franzoni ei ollut uskoa silmiään, kun hän huomasi saaneensa uudenvuoden kynnyksellä asiakkaana olleelta pariskunnalta 2 020 dollarin (noin 1 800 euron) tipin. Sunnuntaina Franzonin työpaikalla asioineen pariskunnan lasku oli ollut vain 23 dollaria.

– Hyvää uutta vuotta. 2020 tippihaaste, anonyymiksi jääneen pariskunnan luottokorttimaksun kuittiin jättämässä viestissä luki.

Franzoni joutui kysymään pomoltaan, oliko kyseessä jotakin, joka oli liian hyvää ollakseen totta. Tämä vakuutti hänelle, että kyse oli todellisesta tipistä.

– Tällaista ei tapahdu minun kaltaiselleni ihmiselle, Franzoni kertoi paikalliselle Alpena News -lehdelle.

Franzonin tipistä uutisoivat myös muun muassa CNN sekä CBS News.

Franzonille huomionosoitus merkitsee paljon, sillä hän on toipuva päihderiippuvainen ja yksinhuoltaja, joka kertoi asuneensa vielä vuosi sitten kodittomien asuntolassa. Hän oli muuttanut Alpenaan aloittaakseen alusta, ja tarjoilijan työ on auttanut häntä pääsemään jälleen jaloilleen yhteisön tuen ohella.

Nainen toivoi voivansa käyttää osan rahoista saadakseen takaisin ajokorttinsa, jonka puute on ollut yksi viimeisistä esteistä uuden elämän rakentamisen tiellä. Loput juuri uuteen asuntoon muuttanut Franzoni halusi säästää pahan päivän varalle.

– Saatan viimeistellä tyttärieni huoneiden sisustuksen. En ole toistaiseksi kyennyt tekemään sitä. Enkä malta odottaa sitä, Franzoni kertoi.

Franzonin päivä oli alkanut muutenkin kurjissa merkeissä, sillä hänen naapurinsa talo oli palanut aamulla maan tasalle. Hän muistutti siitä, että asiakkaana olleella pariskunnalla ei ollut hajuakaan hänen tilanteestaan.

– He eivät tiedä, kuinka kovaa minulla on ollut. He tekivät sen ainoastaan hyvästä sydämestään, nainen sanoi.

”2020 tippihaaste” viittaa kampanjaan, jolla asiakkaita kannustetaan jättämään asiakaspalvelijoille roimat tipit osoituksena kunnioituksestaan heidän työtään kohtaan. Vastaava haaste levisi Yhdysvalloissa myös viime vuonna.

Myöhemmin sunnuntaina Franzoni pani hyvän kiertämään. Hän meni itsekin ulos syömään ja jätti tarjoilijalle laskunsa hintaan nähden ison 20,20 dollarin tipin.