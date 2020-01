Monet turistit ja asukkaat ovat joutuneet olemaan tiistaista asti eristyksissä ilman sähköä ja puhelinyhteyksiä ulkomaailmaan.

Tuhannet turistit ovat saaneet alle 48 tuntia aikaa evakuoitua Australian rannikkokaupungeista ja -kylistä, kun taas uutta lämpöaaltoa odotetaan saapuvaksi lauantaina.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Uuden Etelä-Walesin osavaltion paloviranomaiset ovat torstaiaamuna julistaneet noin 200 kilometriä pitkän kaistaleen alueeksi, josta turistien on lähdettävä. Kaistale alkaa suositusta Batemans Bayn turistikohteesta ja jatkuu Victorian osavaltion puolelle Australian etelärannikolla.

Batemans Bayn kaupungissa oleva silta peittyi savuun torstaina.

Lauantaina alueelle odotetaan tuulenpuuskia ja yli 40 celsiusasteen lämpötiloja. Se luo vaarallisia sääolosuhteita, joiden varoitetaan olevan jopa pahempia kuin tämän viikon tiistaina. Tiistaina kuukausia jatkuneissa maastopaloissa kuoli enemmän ihmisiä kuin kertaakaan aikaisemmin.

Tuolloin esimerkiksi Mallacootan rannikkokylässä 4 000 ihmistä jäi saarroksiin hiekkarannalle.

Monet turistit ja asukkaat ovat joutuneetkin olemaan tiistaista asti eristyksissä ilman sähköä ja puhelinyhteyksiä ulkomaailmaan. Viranomaiset ovat onnistuneet torstaina aukaisemaan jotain tieyhteyksiä ulos eristyksiin joutuneilta alueilta.

Autojono Batemans Bayn kaupungissa. Tuhansia turisteja on käskettyä lähteä Australian koillisrannikolta 48 tunnin aikana.

Australian pääkaupunki Canberra ja sinne johtavat tiet peittyivät sankkaan savuun uudenvuodenpäivänä.

Viranomaiset eivät ole kuitenkaan päässeet kaikkiin maaseudun asutusyhteisöihin, esimerkiksi Genoan kaupunkiin Victoriassa.

Uuden Etelä-Walesin osavaltion liikenneministeri Andrew Constance totesi Australian yleisradio ABC:llä, että nyt käynnistyvä evakuointi olisi ”isoin evakuointi alueelta ikinä”. Paloviranomaiset taas kertoivat, etteivät he ole pystyneet sammuttamaan tai edes kontrolloimaan raivoavia loimuja.

– Viestimme on, että alueella on niin paljon liekkejä, että meillä ei ole kapasiteettia hillitä niitä. Meidän pitää vain huolehtia, etteivät ihmiset ole palojen edessä, totesi osavaltion paloasioista vastaava varavaltuutettu Rob Rogers ABC:lle.

Pelastajat sytyttivät vastapalon Jerrawangalan kylässä uudenvuodenpäivänä, ennen kuin maastopalot saavuttavat kylän.

AFP:n mukaan viisi ihmistä on kadonnut viimeisimpien tulipalojen jäljiltä. Tuhoutuneiden kotien lukumäärä on jo yli 400 ja numeron odotetaan nousevan, kun pelastajat pääsevät liekkien tuhoamiin asutuksiin, jotka ovat edelleen palojen saartamia.

Australian pääkaupunki Canberra peittyi paksuun savuverhoon uudenvuodenpäivänä. Guardianin mukaan savu teki ilmanlaadusta jopa 21 kertaa niin huonon kuin vaarallisena pidetty raja. Usvan kerrotaan myös ajelehtineen noin 2 000 kilometrin matkan meren yli Uuden-Seelannin eteläiselle saarelle, missä se värjäsi taivaan oranssiksi.

Yhteensä kuukausia kestäneissä maastopaloissa on kuollut ainakin 18 ihmistä ja tuhoutunut yli 1 000 kotia. Palanutta aluetta on noin 5,5 miljoonaa hehtaaria, mikä on enemmän kuin koko Tanskan pinta-ala.

Maastopalot ovat luoneet poliittista painetta myös maan konservatiiviselle pääministerille Scott Morrisonille. Kansa on ollut tyytymätön, kun hänet on esimerkiksi bongattu lomailevan Havaijilla.

Savuun verhoutuneet kaupungit ovat olleet viime kuukausina tuttu näky Australiassa.

Juttua päivitetty 2.1.2020 kello 2.43. Korjattu kaistaleen ilmansuunta koillisrannikosta etelärannikoksi.