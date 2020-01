Säkkiin kääritty ruumis löytyi luolasta 40 vuotta sitten Idahossa – uusi dna-tutkimus paljasti mysteerin: ”Se on räjäyttänyt kaikkien tajunnan”

Uhri onnistuttiin tunnistamaan uusilla dna-tutkimuksilla.

Nuolenpäitä etsimässä ollut perhe löysi säkkiin käärityn torson luolasta Yhdysvaltojen Idahon osavaltiossa vuonna 1979. Maaliskuussa 1991 samaa luolaa tutkinut tyttö löysi muumioituneen käden.

Tutkijat löysivät lisäksi lähistöltä käden ja kaksi jalkaa. Nekin oli kääritty säkkikankaaseen.

Tapaus oli mysteeri 40 vuotta, mutta uhri on viimein onnistuttu tunnistamaan, kertovat useat kansainväliset mediat.

Tapauksen otti tutkittavakseen antropologian opiskelijat ja professorit Idaho State University -yliopistolta. Apuna käytettiin muun muassa FBI:ta, mutta lisää vihjeitä tai ruumiinosia ei koskaan löydetty.

Tutkijat onnistuivat kuitenkin päättelemään, että miehen hiukset olivat punertavan ruskeat, että hän oli eurooppalaista alkuperää ja että hän oli kuollessaan noin 40-vuotias. Ruumis oli tutkijoiden mukaan maannut luolassa vähintään kuusi kuukautta ja mahdollisesti jopa kymmenen vuotta.

Tutkijat eivät onnistuneet kertomaan mikä tappoi miehen. Hänen ruumiinsa oli kuitenkin paloiteltu erilaisia teräviä työkaluja käyttämällä.

Viime vuonna yliopiston tutkijat ja piirikunnan viranomaiset pyysivät apuun niin sanottua DNA Doe Projectia. Voittoa tavoittelemattoman projektin tarkoituksena on selvittää tunnistamattomia ruumiita dna-testeillä, jotta ruumiit voitaisiin palauttaa perheille.

Projekti tuotti kuin tuottikin hedelmää.

Projektissa rikosteknisenä sukututkijana toiminut Lee Bingham Redgrave kertoi Guardianin mukaan, että uhrin DNA:n avulla rakennettiin ”genealoginen puu”. Sen avulla pystyttiin näyttämään todeksi, että uhrin juuret johtivat Utahiin saapuneihin mormonipioneereihin. Uhrin todennäköisellä isoisällä oli neljä vaimoa. Hänellä oli siksi satoja serkkuja ja muita sukulaisia.

Tutkijat käyttivät vanhoja uutisartikkeleita, hautakivien tietoja ja muita asiakirjoja etsiessään todisteita. Jäljet johtivat lopulta mieheen nimeltä Joseph Henry Loveless, mutta hänen elämästään löydetyt yksityiskohdat eivät näyttäneet täsmäävän.

He löysivät esimerkiksi Lovelessin hautakiven, mutta kävi ilmi, ettei haudassa ollut ruumista.

Levelessin toinen vaimo, Agnes Octavia Caldwell Loveless murhattiin 5. toukokuuta 1916. Vanhoista uutisartikkeleista ja etsintäkuulutuksista tutkijat päättelivät, että murhaajan nimi oli Walt Cairns. Toisen paikallisen uutisen mukaan Agnesin yksi lapsista kertoi kuitenkin hänen oman isänsä istuvan vankilassa äitinsä murhasta, ei miehen nimeltä Walter Cairns. Lapsi totesi myös, että hänen isänsä todennäköisesti pakenee pian vankilasta, koska hän ei ikinä pysy kiven sisässä kovin kauaa.

Lopulta DNA Doe Projectin tiimi onnistui paljastamaan totuuden. Loveless syntyi vuonna 1870 Utahissa. Hän oli naimisissa kahdesti. Hänen ensimmäinen vaimonsa otti avioeron, jonka jälkeen miehestä tuli viinatrokari, väärentäjä ja yleinen lainsuojaton Idahossa.

Hän käytti myös useita salanimiä ja aliaksia. Näistä yksi oli Charles Smith ja toinen Walt Cairns. Redgraven mukaan mies oli pahamaineinen ja pakeni usein vankilasta sahaamalla kaltereita terällä, jota hän piti kengässään. Kerran hän onnistui pysäyttämään liikkuvan junan.

Tutkijat uskovat, että Loveless kuoli nopeasti sen jälkeen, kun hän pakeni St Anthonyn vankilasta 18. toukokuuta 1916, jossa hän istui vaimonsa murhasta.

– Se on räjäyttänyt kaikkien tajunnan. Siistein juttu on, että hänen etsintäkuulutusjulisteessa hänellä kerrotaan olevan päällään samat vaatteet, jotka olivat hänen yllään, kun hänen ruumiinsa löydettiin. Sen vuoksi on todennäköistä, että hän kuoli vuonna 1916, Redgrave kertoi Guardianille.

Lovelessin jälkeläiset eivät olleet tietoisia esi-isänsä likaisesta historiasta. Viranomaiset kuitenkin tiedottivat asiasta Lovelessin ainoalle elossa olevalle, 87-vuotiaalle lapsenlapselle.

Vaikka uhri onnistuttiin tunnistamaan, mysteeri on vielä auki. Kukaan ei tiedä, kuka Lovelessin tappoi syrjäiseen luolaan vuonna 1916. Clarkin piirikunnan seriffin toimisto pitää tapauksen auki henkirikostutkintana, jos uusia vihjeitä sattuu käymään ilmi.

– Kuka tietää? Joku saattaa tunnistaa tämän nimen ja sanoa, ’Oho, katsotaanpa vanhoja perhealbumeita’. Joku saattaa löytää jotain, vanhan uutisen, jota ei ole digitalisoitu, Redgrave sanoi.

– Olen erittäin kiinnostunut näkemään, mitä tästä vielä seuraa.