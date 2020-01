Meksikon huumekartellit tekivät uuden aluevaltauksen – ja nyt avokadomarkkinoilla pätevät viidakon lait

Meksiko on maailman suurin avokadojen tuottaja.

Kun Uruapan kaupungissa Meksikossa löytyi 19 silvottua ruumista, joista yhdeksän roikkui puolialastomana sillalta, syyttävät sormet osoittivat valtataistelua käyviin huumekartelleihin.

Jalisco New Generation -kartelli ilmoittikin olevansa elokuisten murhien takana. Mutta kartellien välisen taistelun takana ei uskota tällä kertaa olevan huumekauppa – vaan valtataistelu avokadomarkkinoilla. Asiasta kertoo Guardian.

Meksiko on maailman suurin avokadojen tuottaja. ”Vihreää kultaa” vietiin yksin Michoacánin osavaltiosta viime vuonna 2,4 miljardin Yhdysvaltain dollarin edestä.

Avokadomarkkinat eivät kuitenkaan aina toimi kaikkein puhtoisimmalla tavalla. Riskianalyysiin erikoistunut yhtiö Verisk Maplecroft on varoittanut uudessa analyysissaan, että avokadoista voi muodostua seuraava ”konfliktihyödyke”. Analyysin mukaan avokadomarkkinat voivat pian muistuttaa Angolasta ja Sierra Leonesta tuttuja veritimanttimarkkinoita.

Kohonnut riski perustuu moneen seikkaan, kuten kartellien lisääntyneeseen rooliin markkinoilla sekä pakko- ja lapsityövoiman käyttöön viljelyssä.

Avokadon kasvattamiseen liittyy myös laittomia metsänhakkuita. Raportin mukaan rikollisryhmät kaatavat suojeltua metsää tehdäkseen tilaa avokadojen kasvattamiselle.

– Avokadojen suosion eksponentiaalinen nousu on ristiriitainen siunaus Meksikon yhteisöille ja viljelijöille. Suurin osa on hyötynyt ennätyksellisen korkeista hinnoista, mutta moni on vetänyt puoleensa järjestäytynyttä rikollisuutta, joka haluaa osan voitoista, toteaa Verisk Maplecroftin Christian Wagner Guardianille.

Wagnerin mukaan väkivalta ja korruptio on tunkeutunut koko avokadojen tuotantoketjuun aina viljelystä kuljetukseen. Ongelma koskee erityisesti Michoacánia, joka on pitkään taistellut järjestäytyneen rikollisuuden ongelmaa vastaan.

– Mielleyhtymät henkirikoksiin, moderniin orjuuteen, lapsityövoimaan ja ympäristörikoksiin ovat kasvava riski Michoacán tuottajien ja kasvattajien keskuudessa.

Avokadosta on tullut suosittu herkku maailmanlaajuisesti.

Wagnerin arvion mukaan kartellit ovat etsineet Meksikossa uusia markkinoita maan hallituksen ylläpitämän huumeiden vastaisen sodan vuoksi. Kartellit sekä kiristävät paikallisia viljelijöitä että viljelevät itse avokadoja. Yleensä se tapahtuu mailla, jotka on varastettu paikallisilta viljelijöiltä tai saatu laittomia hakkuita tekemällä.

Kansainvälisen kriisiryhmän ICG:n Meksiko-asiantuntija Falko Ernstin mukaan avokadon on ollut yksi järjestäytyneen rikollisuuden näkyvimmistä tuotteista jo vuosikymmenen ajan, erityisesti Michoacánissa.

– Mutta kyse ei ole vain avokadoista. Meksikon järjestäytynyt rikollisuus on jo kauan aikaa liikkunut pois pelkistä huumeista. Tänä päivänä malli on se, että kontrolloidaan tiettyä aluetta ja sen sisällä hyödynnetään mitä tahansa tarjolla olevaa tuotetta. Se voi olla esimerkiksi avokadoja, mansikoita, laittomia hakkuita tai kaivoksia, Ernst kertoo Guardianille.

Ernstin mukaan meksikolaisen avokadon boikotointi ei ole ratkaisu ongelmaan, koska suuren osan hedelmästä tuottaa täysin rehelliset ihmiset. Boikotti vetäisi maton myös näiden perheiden alta.

Suurin osa Meksikon avokadoista menee Yhdysvaltoihin. Suomessa syötävät avokadot ovat Luonnonvarakeskuksen mukaan pääosin peräisin Perusta, Chilestä, Brasiliasta ja Espanjasta.

Guardianin mukaan Euroopassa avokadoja syödään keskimäärin kilo henkilöä kohden vuoressa. Yhdysvalloissa kulutus on nelinkertaista Eurooppaan nähden.