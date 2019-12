Australiassa tuhansien vuosi vaihtuu rannalla nukkuen – maastopalokriisin synkin vuorokausi vienyt ainakin kolmen ihmisen hengen

Tuhansia turisteja ja paikallisia asukkaita on joutunut pakenemaan maastopaloja rannoille.

Australiassa koittaa parhaillaan yö, minkä tuhannet turistit ja paikalliset viettävät rannoilla. AFP:n mukaan maan kaakkoisosan rannoilla voi nähdä, kuinka ihmiset käyvät nukkumaan viltteihin ja peittoihin kietoutuen.

Tuhansia ihmisiä on paennut maastopaloja rannoille.

Australiassa on takana yksi katastrofaalisin vuorokausi sitten maastopalojen alkamisen. Victorian ja Uuden Etelä-Walesin osavaltioissa jälleen voimistuneiden maastopalojen seurauksena tuhansia ihmisiä on joutunut pakenemaan tulta karkuun. Savu on värjännyt taivaan synkän punertavaksi. AFP:n mukaan ainakin kolme ihmistä on kuollut ja viisi on kateissa. Viranomaiset ovat vahvistaneet kahden ihmisen kuoleman.

Lukuisten ihmisten kodit ovat tuhoutuneet. Maastopalot ovat saavuttaneet tiheästi asuttuja alueita, kuten turistien suosiman Batemans Bayn kaupungin.

Poliisi on myös varoittanut, että kaikki viestintäyhteydet katkeavat myöhemmin tänään Nowran ja Moruyan välisellä alueella, ABC kertoo. Nowran kaupunki sijaitsee noin 160 kilometriä Sydneystä etelään, ja Nowrasta Moruyan kylään on noin 360 kilometriä.

Helikopteri yritti sammuttaa tulimerta Bairnsdalen lähellä Victorian osavaltiossa.

Uusi vuosi käynnistyy Australiassa tulimeren saattelemana.

Aiemmin jopa neljän tuhannen ihmisen kerrottiin jääneen liekkien saartamaksi turistien suosimassa Mallacootan rannikkokylässä Kaakkois-Australiassa. Ihmiset evakuoitiin merenrannalle maastopalojen lähestyessä kylää. Rannalta ei pääse pois maata pitkin. Läheiset palot aiheuttavat myös ukkoskuuroja ja vaarallisia ”hiilloshyökkäyksiä”.

Jotkut rannalle saarretuista pakenivat alueelta pimeydessä vesiteitse veneiden avulla.

– Meillä on satoja, jopa tuhansia ihmisiä rannikolla hakemassa turvaa rannoilta ja surffiklubeilta, pelastusviranomainen kommentoi AFP:lle.

Lapset leikkivät Began kaupunkiin pystytetyssä telttailuleirissä, mihin ihmiset ovat paenneet kodeistaan.

Maastopalot ovat vieneet ainakin 11 palomiehen ja vapaapalokuntalaisen hengen.

Paikallinen surffiyrittäjä kertoi ABC:lle, että heidän klubeillaan yöpyy noin 500 ihmistä.

Perheensä kanssa lomaileva, evakuoitu turisti kertoi AFP:lle, että turvaa hakevat ihmiset ovat järkyttyneitä ja traumatisoituneita.

Hevoset pakenevat maastopaloja Nowran kaupungissa uudenvuodenaattona.

Nainen yritti kastella taloaan suojellakseen tätä maastopaloilta Nowran kaupungissa.

Australian maastopalokriisi on kestänyt nyt kuukauden. Viime päivinä tilannetta ovat pahentaneet helleaalto ja kovat tuulet. Maanantaina 100 000 ihmistä joutui pakenemaan Victorian osavaltiossa sijaitsevan Melbournen suurkaupungin lähiöistä.

Tuli on käristänyt tieltään 5.5 hehtaarin kokoisen alueen. Se on pinta-alaltaan suurempi kuin Tanska tai Alankomaat.

Maastopaloissa on tuhoutunut yli tuhannen ihmisen kodit.

Maanantaina maastopaloissa kuoli 28-vuotias vapaapalokuntalainen, kun ”tulitornado” nosti rekan, ja viskasi sen ilmaan. Tiistaina 63-vuotias mies ja tämän 29-vuotias poika kuolivat maastopalojen runtelemassa Cobargon kaupungissa.

Lisäksi maastopaloissa on kuollut aiemmin ainakin kymmenen palomiestä.

Cobargon kaupunki kärsi maastopalojen jäljiltä vakavia tuhoja.

Cobargon kaupunki oli maastopalojen jäljiltä lohduttoman näköinen.

Palot ovat olleet paikoin niin voimakkaita ja niistä on muodostunut niin sankkaa savua, että palojen seuranta ilmasta ja vesipommitukset on jouduttu keskeyttämään, Uuden Etelä-Walesin pelastusviranomaiset kertovat.

Viranomaiset ovat tiedottaneet, että Victorian osavaltiossa valmistaudutaan lähettämään armeijan laivoja, helikoptereita ja lentokoneita evakuoimaan ihmisiä maastopalojen alta, ABC uutisoi. Armeijan on määrä myös antaa tukea taistelussa paloja vastaan.

Asiasta päättivät pääministeri Scott Morrison ja puolustusministeri Linda Reynolds sen jälkeen, kun Victorian osavaltion hallinto oli pyytänyt, että armeijan kalustoa lähetettäisiin apuun.

Sydneyssä olevan STT:n toimittajan mukaan uudenvuodenaattona lämpötila kaupungissa on ainakin käynyt yli 40 asteessa. Hänen mukaansa ilmassa on leijunut tänäänkin savusumua ja savun myös haistaa. Savuisempia päiviä on kuitenkin ollut.

Arkeen maastopalot ovat hänen mukaansa Sydneyssä vaikuttaneet lähinnä huonon hengitysilman kautta.

– Se vaikuttaa siihen, miten paljon haluaa viettää aikaa ulkona niinä pahimpina päivinä. Urheilun harrastaminen ulkona ei tunnu hirveän houkuttelevalta, vaikka olisikin vähemmän savua, hän kertoo STT:lle.

Yli 260 000 ihmistä on vaatinut palojen takia Sydneyn ikonisen uudenvuoden ilotulituksen perumista. Heidän mielestään ilotulituksiin osoitetut varat tulisi käyttää kaupunkia uhkaavien palojen taltuttamiseen. Sydneyn ylipormestari Clover Moore on kuitenkin sanonut useaan otteeseen, ettei ilotulitusta peruta.

Sydneyssä vaihtuu vuorokausi Suomen aikaa kello 15.