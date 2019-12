NYT: James Daileyta, 73, uhkaa teloitus teinitytön murhasta Floridassa – mutta hän on lähes varmasti syytön

Yhden vasikan todistus oli niin raskauttava, että kenties syytön mies sai kuolemantuomion Floridassa.

Floridassa Yhdysvalloissa teloitus uhkaa kenties syytöntä miestä, kertoo New York Times.

Monimutkainen tapaus juontaa juurensa vuoteen 1985 ja teinityttö Shelly Boggion murhaan.

NYT on julkaissut tapauksesta kertovan jutun mielipideosastolla. Sen on kirjoittanut lehden päätoimitukseen kuuluva Jesse Wegman.

James Dailey -niminen mies on istunut Floridan kuolemanjonossa jo kolme vuosikymmentä. Lokakuussa liittovaltion tuomari myönsi Daileyn teloitukselle tilapäisen lykkäyksen, joka raukeaa maanantaina. Sen jälkeen kuvernööri Ron DeSantis voi määrätä Daileyn teloitukselle päivämäärän.

Floridan viranomaiset ovat kuitenkin kieltäytyneet tunnustamasta erästä tärkeää seikkaa. New York Timesin mukaan Dailey, 73, on lähes varmasti syytön. Lehti perustaa tietonsa New York Magazinen ja voittoa tavoittelemattoman ProPublican toimittajan Pamela Colloffin tutkimukseen.

Kun Shelly Boggio murhattiin vuonna 1985, paikalliset Pinellasin piirikunnan viranomaiset nostivat syytteen Jack Pearcy -nimistä miestä vastaan. Hän oli Daileyn kämppäkaveri.

Pearcylla oli historiaa väkivaltaisesta käyttäytymisestä nuoria naisia kohtaan. Hän oli myös viimeinen ihminen, joka näki nuoren Boggion hengissä. Hän jopa myönsi poliisille puukottaneensa tätä, mutta ei kuolettavasti.

Pearcy todettiin syylliseksi ja valamiehistö tuomitsi hänet elinkautiseen vankeuteen.

Tapaus olisi voinut jäädä siihen, mutta Pinellasin piirikunta oli murhasta järkyttynyt. NYT:n mukaan syyttäjät kokivat painetta saada jonkun maksamaan rikoksesta ”äärimmäisen hinnan”.

Boggion murhasta syytetty James Dailey vuonna 1987 (vas.), 1993 (kesk.) ja nykyään (oik.)

Tässä kohtaa tapaukseen liittyy James Dailey. Hän myönsi tavanneensa murhatun teinitytön tämän kuolinyönä, mutta kielsi tappaneensa tämän. Mikään suora todiste ei liittänyt häntä murhaan.

Dailey kuitenkin päätyi saamaan kuolemantuomion. Se perustui pitkälti yhden miehen, Paul Skalnikin, oikeudessa antamaan todistukseen. Skalnik toimi poliisin ilmiantajana vankilasta käsin. Hän kertoi valamiehistölle yksityiskohtaisesti, kuinka Dailey tunnusti hänelle Boggion murhan.

Vankilailmiantaja, ”jailhouse informant”, on NYT:n mukaan vaikeasti määriteltävä osa yhdysvaltalaista oikeusjärjestelmää. Kansankielellä kyse on vasikoista – vangeista, jotka puhuvat poliisille ja viranomaisille henkilökohtaisen edun saavuttamiseksi.

Shelly Roggio murhattiin toukokuun 5. päivä vuonna 1985. Hän oli 14 vuotias.

Vankilailmiantaja on vangille hyvä pesti. Vasikoinnista voi saada paljon etua, kuten alennettuja tuomioita ja tiputettuja syytteitä.

Toimittaja Colloffin tutkimusten mukaan Skalnik oli yksi ”tuottoisimmista ja tehokkaimmista vasikoista Amerikan historiassa”.

Skalnikilla itsellään on raskas rikoshistoria. Hänet on tuomittu muun muassa petoksesta, varkaudesta ja lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Hän on ollut myös naimisissa ainakin kahdeksan kertaa sekä valehdellut olevansa liittovaltion agentti tai kuolemansairas syöpäpotilas.

Jo vuonna 1985, kaksi vuotta ennen kuin hän antoi raskauttavan todistuksensa, joka toi Daileylle kuolemantuomion, Floridan viranomaiset kutsuivat häntä ”korkeimman luokan huijariksi”.

Colloffin tutkimuksen mukaan Skalnik oli kuitenkin niin tehokas vasikka, että hän on työskennellyt vuosikymmeniä käsi kädessä Floridan syyttäjien kanssa. Hän on vaihtanut useita dramaattisia mutta epäilyttävän samankaltaisia tarinoita vankien tunnustuksista omaan vapauteensa.

Skalnik itse kieltää saaneensa mitään liennytyksiä omiin tuomioihinsa todistuksistaan. Joskus vain päiviä todistustensa jälkeen hänen omia tuomioitaan on kuitenkin alennettu. Jossain tapauksissa koko syyte on kuin maagisesti kadonnut.

NYT:n mukaan vain viisi päivää Daileyn kuolemantuomion jälkeen Skalnik vapautettiin vankilasta, vaikka hänellä saattoi olla edessään jopa 20 vuoden tuomio. Hänen ehdonalaisvalvojansa oli todennut vuotta aiemmin, että Skalnik ”on ja tulee aina olemaan vaaraksi yhteiskunnalle”.

Vaikka Daileyn kuolemantuomio perustuu yhden, tunnetun valehtelijan ja rikollisen todistukseen, NYT:n mukaan kuvernööri DeSantis ei ole ollut enää kiinnostunut avaamaan tapausta uudelleen.

– Tästä on käyty oikeutta uudelleen ja uudelleen. Jossain vaiheessa pitää antaa oikeuden tapahtua, hän sanoi.