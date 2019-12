Tuhansia ihmisiä jäi liekkien saartamaksi rannikkokylässä Australiassa – mereen pakeneminen viimeinen keino

Mallacootassa otetuista kuvista näkyy, kuinka taivas on värjääntynyt tulipunaiseksi. Savun on kerrottu värjänneen taivaan myös sysimustaksi.

Maastopalot ovat taas voimistuneet tiistaina Victorian ja Uuden Etelä-Walesin osavaltioissa.

Jopa neljä tuhatta ihmistä on jäänyt liekkien saartamaksi turistien suosimassa Mallacootan rannikkokylässä Kaakkois-Australiassa.

Ihmiset on evakuoitu merenrannalle maastopalojen lähestyessä kylää. Rannalta ei pääse pois maata pitkin. Savu on värjännyt taivaan tummaksi. Läheiset palot aiheuttavat myös ukkoskuuroja ja ”hiilloshyökkäyksiä”.

Viranomaiset ovat varoittaneet jo päiviä, että alueella olevan noin 30 000 turistin on syytä lähteä.

– Tällä hetkellä meillä on kolme iskujoukkoa Mallacootalla, jotka huolehtivat rannalla olevista 4 000 ihmisestä. Olemme luonnollisesti erittäin huolestuneita yhteisöistä, jotka ovat joutuneet eristetyiksi, totesi pelastustoimia Victorian osavaltiossa johtava Andrew Crisp uutistoimisto AFP:n mukaan tiistaina.

Sosiaalisesta mediasta napatuista kuvista näkyy, kuinka lähellä liekit roihuavat.

AFP:n mukaan viranomaiset valmistelevat parasta aikaa ihmisten evakuointia rannalta meri- tai ilmateitse, jos tarve tulee.

Sosiaalisessa mediassa alueella olevat ovat kertoneet laittaneensa päällensä pelastusliivejä siltä varalta, että heidän pitää paeta liekkejä mereen.

Victorian pelastusviranomaisten mukaan mereen meneminen on ”viimeinen vaihtoehto”. Joidenkin lehtitietojen mukaan ihmisten on käsketty hypätä veteen, mikäli he kuulevat paloviranomaisten sireenin äänen.

Lämpötilat lähellä maastopaloja voi nousta satoihin celsiusasteisiin. Palot ovat tappavia jo kauan ennen kuin itse liekit osuvat paikalle.

Mallacoota on merenrantakylä.

Kuukausia Australiaa vaivanneet maastopalot ovat ottaneet tiistaina käänteen aggressiivisempaan suuntaan.

Uuden Etelä-Walesin osavaltiossa on sattunut tänään kolme mahdollista kuolemantapausta. Koska paloalueilla on mahdoton mennä, kuolemia ei ole pystytty vahvistamaan.

Victorian osavaltiossa viranomaiset vahvistavat, että neljään henkilöön ei ole saatu yhteyttä. He ovat kaikki maastopalojen vaivaamilla alueilla.