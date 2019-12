Texasin ammuskelun epäilty tunnistettiin – Keith Kinnusella oli mittava rikoshistoria

Ammuskelu tapahtui West Freeway Church of Christ -kirkossa White Settlementin alueella Teksasissa sunnuntaina aamulla.

Epäilty kuoli kirkon turvatiimin ampumaan laukaukseen.

Kaksi seurakuntalaista Texasissa Yhdysvalloissa tappanut asemies on tunnistettu. Epäillyn nimi on Keith Thomas Kinnunen, poliisi kertoi maanantaina. Asiasta kertoo muun muassa CBS.

43-vuotias Kinnunen sai välikohtauksessa itsekin surmansa, kun kirkon turvallisuustiimiin kuulunut Jack Wilson ampui hänet.

CNN:n mukaan Kinnunen eli kodittomana. Lehtitietojen mukaan hän oli asunut elämänsä aikana ympäri Yhdysvaltoja. Hän oli syntynyt Kansasin osavaltiossa.

Kinnusella oli mittava rikoshistoria. Hänet oli pidätetty useita kertoja eri puolilla Yhdysvaltoja.

Viranomaiset eivät ole onnistuneet selvittämään Kinnusen motiivia.

CNN:n haastattelema Kinnusen sisko, Amy Kinnunen kertoi, että ampuja oli hyvin uskonnollinen. Sisko ei usko, että rikoksen motiivina olisi ollut poliittiset syyt tai kosto.

– Jokaiseen ongelmaan, mikä tuli vastaan, hänellä oli lainaus Raamatusta. Hän oli hyvin lähellä Herraa. Luulen, että siksi hän valitsi kirkon, Amy Kinnunen kertoi.

Siskon mukaan ampuja nukkui yleensä eri ystäviensä luona. White Settlement, jossa ammuskelu sattui, oli hänen viimeisin kotipaikkansa.

Keith Kinnunen oli syntynyt ja kasvanut Yhdysvalloissa. Hänellä oli pitkä rikoshistoria. Tarratin piirikunnan poliisi julkaisi miehen pidätyskuvan. Kuvan päivämäärä on epäselvä.

Texasin oikeusministeri Ken Paxtonin mukaan mukaan ampuja oli luonteeltaan ”enemmän yksinolija”. Hän oli käynyt kyseisessä kirkossa useita kertoja ja oli sinne myös aina tervetullut.

Tapaus sattui sunnuntaina West Freeway Church of Christin kirkossa Forth Worthin esikaupunkialueella.

Ammuskelun aikana kirkossa oli yli 240 ihmistä.

Kinnusen ampunut Wilson kertoi tapahtuneesta CBS:lle. Hän ei pidä itseään sankarina.

– Minun edessäni oli ihmisiä. Minun piti odottaa, että he pääsivät pois minun tieltäni, koska en halunnut ampua heistä ketään, Wilson sanoi.

– Luulen, että ampuja näki minut sivusilmällään, koska hän oli kävelemässä kohti kirkon etuosaa. Sitten hän kääntyi puoliksi minua kohti ja päätin ampua.

Ampujan tuleen vastasi useampi kirkossa ollut, mutta Wilson oli ainoa, joka ampui tätä kohti. Hän laukaisi aseensa vain kerran.

New York Timesin mukaan tuleen vastanneet kuuluivat kirkon turvallisuustiimiin. Kirkossa toimivan papin mukaan kirkossa on ollut ainakin 10 vuoden ajan turvallisuustiimi, johon kuuluvilla kirkon jäsenillä on aseenkantolupa ja jotka harjoittelevat ampumista säännöllisesti.

Yhdysvalloissa on tapahtunut viime vuosina useita hyökkäyksiä uskonnollisiin rakennuksiin. Vuonna 2017 asemies tappoi 26 ihmistä jumalanpalveluksessa baptistikirkossa Sutherland Springissä Texasissa. Lokakuussa 2018 juutalaisvastainen ampuja surmasi 11 ihmistä synagogassa Pittsburghissa.