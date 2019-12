Näistä asioista 2010-luku muistetaan – katso vuosikymmenen tärkeimmät uutiset

2010-luku oli tapahtumarikas. IS kävi läpi menneen vuosikymmenen ja koosti tärkeimmät ja mielenkiintoisimmat uutiset yhteen pakettiin.

Nokian pääkonttorissa Espoon Keilalahdessa eivät valot sammuneet koskaan.

Vain firma muiden joukossa

Suomalaisilla kesti kauan hyväksyä, että Nokia on vain yhtiö yhtiöiden joukossa.

Stephen Elop ei tiennyt mihin suostui, kun ryhtyi Nokian toimitusjohtajaksi syksyllä 2010. Kolmen vuoden urasta tulisi myrskyinen, joskin tietysti hyvin palkattu.

1990-luvun laman jälkeen Nokiasta tuli Suomessa myyttinen uusi sampo. Kaikki tuntui olevan mahdollista firmalle, joka muutamassa vuodessa kahmi melkein puolet maailman matkapuhelinmarkkinoista. Nokia tarjosi töitä ja vaurautta suomalaisille. Nokian entiselle pääjohtajalle ja hallituksen puheenjohtajalle Jorma Ollilalle esitettiin moneen otteeseen presidentin virkaan pyrkimistä. Hän oli Suomen vastine yhdysvaltalaisille Bill Gatesille ja Steve Jobsille.

Olli-Pekka Kallasvuon jälkeen Nokian johtoon noussut Elop ei ollut yhdysvaltalainen vaan kanadalainen, mutta täältä katsoen tietysti ihan sama. Hänen uskottiin osaavan hyödyntää Microsoft-taustaansa ja nostavan Nokian uuteen menestykseen.

Yhtiö näet oli vaikeuksissa. Se ei ollut valmis uudenlaisten älypuhelimien tuloon markkinoille. Ensin yhdysvaltalainen Apple ja sitten aasialaiset yhtiöt valtasivat markkinoita. Nokian ongelmille on haettu monia selityksiä yhtiökulttuurista. Voi kuitenkin olla, että onni suosi pienestä maasta noussutta yhtiötä liiankin pitkään. Muillakin oli osaamista, pääomaa ja Aasiassa halpaa työvoimaa.

Elopista ei ollut ihmeidentekijäksi. Hänen aikanaan alamäki vain kiihtyi. Syyskuussa 2013 Elop palasi uudelle mantereelle. Kun Nokian matkapuhelimet myytiin Microsoftille häntä syytettiin Suomessa myyräksi, joka varasti sammon.

Nokian peli ei ollut pelattu. Kuluttajatuotteiden sijasta se keskittyi verkkoteknologiaan. Uusi suuruus näytti mahdolliselta, nyt opastajinaan yhtiön hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa ja toimitusjohtajana intialainen Rajeev Suri. Digimaailmassa painaa osaaminen, synnyinmaan merkitys vähenee.

Tilanne näytti taas hyvältä ja sitten ei. Vielä jokin aika povattiin, että Nokia hyötyisi siitä, että Yhdysvallat karsastaa sen kiinalaisia kilpailijoita, erityisesti Huaweita poliittisista syistä. Uskottiin, että kauppasotaa käyvät amerikkalaiset avittaisivat Nokian polkua.

Mutta kilpailu osoittautui jälleen kovaksi ja Nokian laitteiden laatuakin on moitittu. Ongelmia on siirtymisessä uuteen 5g-tekniikkaan. Tuloskehitys jäi heikommaksi kuin haluttiin.

Joulukuun alussa 2019 ilmoitettiin, että Siilasmaa jättää Nokian hallituksen puheenjohtajuuden. Hänen tilalleen tulee Sari Baldauf, joka muistutetaan yhtenä Nokian suuruuden ajan johtajista. Tämä voi herättää taas ylimitoitettuja toiveita. Suomalaisten pitäisi tottua ajatukseen, että Nokiakin on vain yhtiö yhtiöiden joukossa. Eivätkä ne ole ikuisia.

Vuoden 2010 varrelta

12. tammikuuta. Suuri maanjäristys surmaa jopa 200 000 ihmistä Haitissa Karibialla.

Haitin maajäristys vaati jopa 200000 uhria.

10. huhtikuuta. Puolan presidentti Lech Kaczynski ja suuri osa maan eliittiä saa surmansa lento-onnettomuudessa lähellä Smolenskia Venäjällä. He ovat matkalla toisen maailmansodan aikaisen Katynin joukkomurhan muistojuhlaan.

Puolan presidentin Lech Kaczynskin hautajaissaatto Krakovassa.

19. kesäkuuta. Ruotsin kruununprinsessa Victoria menee naimisiin Daniel Westlingin kanssa.

Prinsessa sai prinssinsä.

11. heinäkuuta. Jalkapallon MM-kilpailujen loppuottelu pelataan Etelä-Afrikan Johannesburgissa. Espanja voittaa Hollannin 1–0. Etelä-Afrikan kisoista muistetaan kovaääninen vuvuzela-soitin.

Vuvuzela-torvi nousi maailman tietoisuuteen.

17. joulukuuta. Tunisialainen katukauppias Mohamed Bouazizi sytyttää itsensä tuleen ja menehtyy myöhemmin sairaalassa. Tapahtuma käynnistää läpi arabimaailmaan leviävät levottomuudet.

Mohammed Bouazizin polttoitsemurhasta alkoi arabikevät

Liput liehuivat Marttyyrien aukiolla Beirutissa, Libanonissa. Arabikevät oli alkanut.

Arabien keväästä tuli ankara talvi

Kiihkoilijat kaappasivat arabien vapausliikkeen.

Vuoden 2011 alussa vaikutti siltä, että arabimaita vuosikymmeniä hallinneet despootit olivat tulleet tiensä päähän. Parissa vuodessa toivo vaihtui kauhuksi.

Vuoden alussa Tunisian presidentti Zine el-Abidine Ben Ali joutui pakenemaan maasta levottomuuksien vuoksi. Ne saivat alkunsa epätoivoisen katukauppiaan itsemurhasta, joka sytytti kyteneen raivon epäoikeudenmukaisuuksista.

Esimerkki rohkaisi egyptiläisiä ja seuraavaksi kukistui pitkään hallinnut Hosni Mubarak. Libyassa puhkesi kapina ja kun länsimaiden ilmavoimat tulivat kapinallisten avuksi diktaattori Muammar Gaddafi surmattiin. Levottomuuksia puhkesi Algeriasta Jemeniin.

Alun menestysten jälkeen kuitenkin alkoi levitä sekasorto. Libya ja Jemen syöksyivät koko vuosikymmenen jatkuneisiin sisällissotiin.

Pahin tilanteesta tuli Syyriassa, jossa presidentti Bashar al-Assad ei suostunut väistymään, vaan vastasi väkivallalla. Tämä johti laajaan sotaan, johon sekaantuivat sekä naapurimaat, että suurvallat. Sota antoi Irakissa toimintansa aloittaneelle fanaatikkojärjestö Isisille levittäytyä Syyriaan ja perustaa oma valtio. Sisällissodasta tuli 2000-luvun kauhein, mutta al-Assad säilytti valtansa saatuaan tuekseen Venäjän ilmavoimat ja joukot.

Länsimaat iloitsivat aluksi despoottien väistymisestä, mutta pelästyivät pian islamistien voimistumista. Kun Egyptin armeija syrjäytti vapailla vaaleilla valitun muslimiveljeskuntaa edustaneen presidentin Mohammed Mursin vastalauseet olivat minimaalisia. Kenraalien tuoma vakaus oli taas arvossaan.

Syyriassakin al-Assadin veristä valtaa on taas alettu pitää tosiasiana, joka täytyy tunnustaa. Sodan seurauksena maassa toimii Iranin, Venäjän, Turkin ja Yhdysvaltojen joukkoja. Lähes kaikki ovat välillä yhteistoiminnassa, välillä ottavat yhteen. Tilanne voi äkkiä kääntyä uudeksi suursodaksi.

Syrjäytetyt despootit olivat yleensä arabinationalisteja, joiden aate kukoisti 1950-luvulta 1970-luvulle. Saudi-Arabiassa ja Persianlahdella yksinvaltiaan arabimonarkit pitivät valtansa. Lännestä aikoinaan tulleet nationalismin ja sosialismin ideat pyrki korvaamaan lähinnä islamismi.

Levottomuudet aloittivat usein pienet liberaalit ja vasemmistolaiset ryhmät, mutta niistä ei lopulta ollut vastusta pitkään verkostojaan luoneille islamisteille. Myös erilaiset etniset ja uskonnolliset jännitteet sotkivat kuvioita.

Vuosikymmenen lopulla arabikevään kokeneista maista jonkin asteinen demokratia on vallassa vain Tunisiassa, josta kaikki alkoi. Talvi on tullut.

Vuoden 2011 varrelta

17. huhtikuuta Suomen eduskuntavaaleissa perussuomalaiset saavat ensimmäisen jytkynsä Timo Soinin johdolla. Perussuomalaiset ei kuitenkaan ole mukana kokoomuksen Jyrki Kataisen muodostamassa sateenkaarihallituksessa.

Timo Soini johdatti Ps:n vaalivoittoon 2011.

2. toukokuuta Yhdysvaltain erikoisjoukot surmaavat terroristijohtaja Osama bin Ladenin Pakistanissa.

15. toukokuuta Suomi saa miesten jääkiekon MM-kisoissa Slovakiassa toisen kerran kultaa, kun se voittaa Ruotsin loppuottelussa maalein 1–6.

Ossi Väänänen nosteli poikaa Bratislavassa.

22. heinäkuuta Norjalaisen terroristin Anders Behring Breivikin iskuissa Oslossa ja Utøyan saarella kuolee 77 ihmistä.

Utøyan saarella Norjassa kuoli 77 ihmistä.

17. syyskuuta Occupy-prostestit alkavat Wall Streetillä New Yorkissa. Ne leviävät nopeasti kymmeniin maihin tarkoituksena rahavallan vastustaminen. Liikkeeltä puuttuvat selkeät päämäärät ja se kuihtuu nopeasti.

Occupy-liike protestoi Wall Streetillä.

Presidentti Sauli Niinistön mosaiikkimuotokuva asetettiin seinälle Sinebrychoffin taidemuseossa Helsingissä huhtikuussa 2012.

Kuningas Sauli

Sauli Niinistöstä tuli presidentti kuohuvaan aikaan.

Harva asia suomalaisessa politiikassa on ollut niin ennalta kuulutettu kuin Sauli Niinistön valinta presidentiksi vuonna 2012. Vuonna 2006 hän oli hävinnyt vaalin Tarja Haloselle vain muutamalla prosenttiyksiköllä, eikä tämä ollut enää ehdolla.

Vuonna 2012 muilla vanhoilla suurilla puolueilla kuin kokoomuksella oli vaikeuksia löytää uskottavia ehdokkaita. Paavo Väyrysen uran viimeiseksi suureksi menestykseksi jäi 17,5 prosentin saalis ensimmäisellä kierroksella. Sdp:n Paavo Lipponen jäi onnettomaan alle seitsemään prosenttiin.

Toisella kierroksella vasemmistolaiset ja vihreät yhdistivät voimansa Pekka Haaviston taakse, joka saikin äänistä yli 37 prosenttia, mutta ei mitenkään uhannut Niinistön valintaa.

Yhteisötaideteoksina syntynyt Tasavallan presidentti Sauli Niinistön mosaiikkimuotokuva.

Niinistö sai nauttia Euroopan pitkistä rauhallisista vuosista vain niiden loppupätkän. Eurokriisi oli jo horjuttanut Länsi-Eurooppaa ja vuonna 2014 Venäjän tekemä Krimin miehitys mullisti itää. Niinistö joutui kaivamaan esiin valtiomiestaitoja, jollaisia Suomessa ei ollut tarvittu Urho Kekkosen aikojen jälkeen.

Niinistö pyrki säilyttämään Suomen vahvistuneet siteet länteen pyllistämättä liikaa itään. Hän viis veisasi EU:n kehotuksista olla tapaamatta Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia, mutta piti tämän toiveisiin kuitenkin etäisyyttä. Kun arvaamaton Donald Trump nousi Yhdysvaltain presidentiksi, Niinistö onnistui pitämään tähän asialliset välit, vaikka amerikkalaismediakin välillä huomasi, että Niinistöllä oli pokassa pitelemistä presidenttien tapaamisissa.

Suomalaiselle medialle antamissaan kommenteissa Niinistö usein toi mieleen toisen varsinaissuomalaisen presidentin Mauno Koiviston. Niinistönkin puheisiin sisältyy usein arvoituksellisia ilmauksia, eikä hän pidä siitä, kun niiden merkitystä julkisesti arvaillaan.

Toisen kerran Niinistö valittiin presidentiksi vuonna 2018, nyt ensimmäisellä kierroksella ensimmäisenä nykyisen kaltaisessa presidentinvaalissa. Kansa oli ymmärtänyt presidenttiään paremmin kuin akateeminen väki ja toimittajat joskus. Nyt Niinistö oli muodollisesti kansanliikkeen eikä kokoomuksen ehdokas.

Vuonna 2018 Niinistö täytti 70 vuotta ja tuli uudestaan isäksi. Niinistön puoliso Jenni Haukio on erittäin suosittu ja Aaro-poika syntyi tasavallan prinssiksi.

Niinistön asema on vahvempi kuin kellään Suomen presidenteistä Kekkosen jälkeen. Ongelmat ovat samankaltaisia siinä, että hänellekään ei ole näkyvissä itsestään selvää seuraajaa. Jatkuvasti myrskyinen maailma odottaa uutta naista tai miestä.

Vuoden 2012 varrelta

4. helmikuuta. Kiina ja Venäjä estävät YK:n turvallisuusneuvostossa päätöslauselman, jossa vaaditaan kovia otteita kapinan kukistamisessa käyttävän Syyrian presidentin Bashar al-Assadin eroa.

29. maaliskuuta. Helsingin hovioikeus tuomitsee perushoitaja Aino Nykopp-Kosken elinkautiseen useista myrkyttämällä tehdyistä vanhusten murhista. Korkein oikeus ei anna hänelle valituslupaa, joten päätös jäi voimaan.

6. toukokuuta. François Hollande valitaan Ranskan presidentiksi. Hollandesta tulee nopeasti äärimmäisen epäsuosittu, eikä hän pyri toiselle kaudelle.

26. toukokuuta. Hyvinkäällä ammuskelija surmaa kaksi ihmistä ja haavoittaa seitsemää, joiden joukossa on konstaapeli Heidi Foxell.

Konstaapeli Heidi Foxell loukkaantui ammuskelussa.

4. marraskuuta. Talvivaaran kaivoksella Kainuussa alkaa suuri kipsisakka-altaan vuoto. Kaivoksen ympäristövaurioista alkaa vilkas keskustelu.

Talvivaaran kipsisakka-allas alkoi vuotaa.

Helsingin huumepoliisin päällikkö Jari Aarnio pidätettiin ensin virkarikoksista ja lahjuksista, sitten epäily laajeni huumerikoksiin.

Paha poliisi

Jari Aarnion pitkät oikeusjutut koettelivat uskoa Suomen poliisiin.

Lintukoto. Rehellisten ihmisten maa. Poliisi, johon voi luottaa.

Suomalaisten turvallisuudentunnetta melkein läpi vuosikymmenen koetellut rikosvyyhti alkoi purkautua vuonna 2013. Helsingin huumepoliisin päällikkö Jari Aarnio pidätettiin ensin virkarikoksista ja lahjuksista, sitten epäily laajeni huumerikoksiin. Monista syytökset tuntuivat aluksi aivan mahdottomilta uskoa.

Aarnio oli ollut poliisikunnan tähtiä, uutisten seuraajillekin tuttu sankarihahmo. Siksi häneen kohdistuvat epäilyt olivat monille järkytys. Rahakätköineen, ilotyttöineen ja hasistynnyreineen jutun piirteet olivat kuin television sunnuntain saksalaisdekkarista.

Erityisesti Aarnion läheinen suhde rikollispomo Keijo Vilhuseen ällistytti. Oikeudenkäyntien aikana syntyi kuva, että Aarnio ei ollut koskaan ollutkaan sellainen mallipoliisi kuin kuviteltiin. Hänen teoistaan syntyi raadollinen kuva, välillä jopa tragikoominen.

Vasta joulukuussa 2019 korkein oikeus päätti, että ei anna Aarniolle valituslupaa huumerikoksiin liittyvässä jutussa ja hovioikeuden antama 10 vuoden vankeustuomio jäi voimaan.

Aarnion juttu tuhosi myös muutaman muun viranomaisen uran. Aarniolla näyttää olleen melkoinen kyky suostutella ihmisiä auttamaan itseään turhia kyselemättä. Myös ylempien luottamus häneen vaikuttaa olleen pitkään horjumatonta. Aarniota auttoi salaperäisyys ja epämääräisyys, joka liittyy järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Harmaita alueita on paljon, ja jos ei ole varovainen, voi äkkiä luiskahtaa pimeälle puolelle.

Mitään laajaa rikollisjärjestöä poliisin sisästä ei paljastunut, vaikka jotkut ehtivät välillä jo sellaisestakin kertoa huhuja. Yksi mätä omena ei ollut pilannut koko koria.

Tosin myös ylintä poliisijohtoa joutui selittämään toimiaan oikeuden edessä liittyen Helsingin huumepoliisin tietolähdetoimintaan. Käräjäoikeus vapautti heidät syytteistä.

Suomessa luottamus poliisiin on maailmanmitassa todella kovaa, hyvästä syystä. Suomessa poliisi ei toimi mielivaltaisesti vaan lakien mukaan. Poliisin kanssa voi asioida, ilman että tarvitsisi varautua maksamaan lahjuksia. Monille epävakailta alueilta Suomeen tulleille on ollut melkein mahdotonta uskoa, että virkavaltaan voi luottaa.

Aarnion tapaus järkytti suomalaisten uskoa ja sen jälkeen on tullut julki lievempiä juttuja, joissa poliisit ovat toimineet väärin. Onko kyse valvonnan tehostumisesta vai siitä, että laittomuuksiin houkuttavia tekijöitä on enemmän?

Elämme aikaa, joka palvoo äkkimenestystä ja pikavoittoja. Tämä voi koetella muidenkin virkamiesten kuin poliisin moraalia.

Vuoden 2013 varrelta

14. huhtikuuta. Nicolas Maduro valitaan Venezuelan uudeksi presidentiksi syöpään kuolleen Hugo Chavezin seuraajana. Maduro haluaa jatkaa Chavezin aloittamaa vasemmistolaista politiikkaa, mutta maa ajautuu pian suuriin talousvaikeuksiin.

Nicola Maduro ei saanut Venezuelaa jaloilleen.

9. toukokuuta. Puoli vuotta panttivankeina Jemenissä olleet Leila ja Atte Kaleva vapautetaan Omanin välityksellä käytyjen neuvottelujen jälkeen.

Kalevat olivat puoli vuotta panttivankeina Jemenissä.

3. heinäkuuta. Egyptin armeija syrjäyttää presidentti Mohamed Mursin. Tilalle nousee myöhemmin marsalkka Abdel Fattah al-Sisi.

11. lokakuuta. Kehitysyhteistyö- ja omistajaohjausministeri Heidi Hautala ilmoittaa eroavansa. Syynä on ns. Arctic Shipping -juttu, jossa Hautalan väitetään yrittäneen estää rikosilmoituksen teon Greenpeacen mielenosoittajista. Hautalan tilalle tulee Pekka Haavisto.

Heidi Hautala joutui jättämään ministerinsalkkunsa.

1. elokuuta. Venäjä antaa turvapaikan yhdysvaltalaiselle tietovuotajalle Edward Snowdenille, joka on oleskellut Moskovan lentokentällä kuukauden. Alun perin Snowden pyrki Hongkongista Ecuadoriin, mutta Yhdysvaltain pidätysmääräykset katkaisivat matkan. Snowden vuoti medialle salaisia asiakirjoja.

Edward Snowden sai turvapaikan Venäjältä.

Uusi Krimin sota

Ukrainan sota romutti kuvitelman turvallisesta Euroopasta.

Ukrainan tapahtumat alkoivat vyöryä yllättäen vuodenvaihteessa 2014. Ne muistuttivat arabikevättä siinä, että kumouksellisesta riemusta siirryttiin kauhuun.

Kansannousu kaatoi presidentti Viktor Janukovytshin, jonka tasapainoilu idän ja lännen välillä päättyi onnettomasti. Ukraina oli neuvotellut vapaakauppasopimuksesta EU:n kanssa, mutta Venäjän painostuksen vuoksi Janukovytsh aikoi vetäytyä hankkeesta. Se sai kansan kaduille.

Aluksi tuntui toistuvan värivallankumous, joka oli vuonna 2004 pysäyttänyt Janukovytshin nousun maan johtoon. Nyt Kiovan kaduilla nähtiin kuitenkin tappavaa väkivaltaa, joka ei pelastanut presidenttiä.

Krimin miehitystä vastustavan mielenosoittajan tekemässä kuvakollaasissa yhdistyvät Stalinin ja Putinin kasvot.

Venäjä tuntui toimivan valmiin suunnitelman mukaan, kun sen aluksi tunnuksettomat joukot ottivat koko Krimin niemimaan haltuunsa. Siellä oli valmiiksi Venäjän suuria tukikohtia, joten Ukraina ei edes yrittänyt vastarintaa.

Venäjän yllytyksestä Itä-Ukrainassa noustiin kapinaan Kiovan uusia vallanpitäjiä vastaan. Ukrainan presidentiksi noussut Petro Poroshenko kannatti kapinan kukistamista. Aluksi Ukrainan joukot etenivät, mutta kesän kuluessa Venäjän armeija puuttui peliin kapinallisten hyväksi.

Tämä herätti kansainvälistä kauhua varsinkin, kun taistelujen keskellä ammuttiin alas malesialainen matkustajakone, joka oli tulossa Amsterdamissa. Tämä tehtiin mitä ilmeisemmin venäläisellä ohjuksella.

Venäläisten sotaliikkeiden seurauksena kapinalliset pitivät asemansa ja ukrainalaiset kärsivät suuria tappioita. Kansainvälinen yhteisö tuomitsi Krimin liittämisen Venäjään ja määräsi talouspakotteita. Ne eivät saaneet itäistä suurvaltaa perääntymään. Ukrainan jakoi jäätynyt konflikti, mikä esti sen liikettä kohti EU:ta ja Natoa.

Kapinallisten hallussa olevat alueet muuttuivat mafiavaltioiksi, joissa vallitsi vahvemman oikeus. Myös Ukrainan puolella taisteli armeijan lisäksi osin epämääräisiä asejoukkoja.

Ukrainassa kuoppainen kehitys kohti oikeusvaltiota jatkui. Alun perin protestit laukaissutta laajaa korruptiota ei kuitenkaan saatu kuriin, mikä vähensi Poroshenkon suosiota.

Vuonna 2019 järjestetyissä presidentinvaaleissa hän hävisi lähinnä tv-koomikkona tunnetulle Volodymor Zélenskyille, joka lupasi sodan lopettamista ja korruption kitkemistä. Pian Zélenskyin valinnan jälkeen tapahtui erikoinen episodi, jossa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin väitetään kiristäneen Ukrainaa mustaamaan hänen poliittista vastustajaansa Joe Bidenia tämän pojan Ukrainassa tekemien liiketoimien vuoksi.

Vuoden lopulla Zelenskyi tapasi Venäjän Vladimir Putinin, mutta todellisia askeleita kohti rauhaa ei ainakaan vielä otettu.

Vuoden 2014 varrelta

7.–23. helmikuuta. Venäjän Sotshissa järjestetään talviolympialaiset. Suomen Iivo Niskanen ja Sami Jauhojärvi ottavat kultaa hiihdon parisprintissä.

Pasila, Porilaisten marssi! Olympiakultamitalistit Sami Jauhojärvi (vas.) ja Iivo Niskanen.

8. maaliskuuta. Malesian pääkaupungista Kuala Lumpurista Pekingiin matkalla ollut Malaysia Airlinesin lento 370 katoaa jäljettömiin mukaan 227 matkustajaa ja 12 miehistön jäsentä.

Kiinalaiset opiskelijat järjestivät muistotilaisuuden alasammutun malesialaiskoneen uhrien muistolle.

9. toukokuuta. Antti Rinne valitaan Sdp:n puheenjohtajaksi. Hän nousee myöhemmin myös Jutta Urpilaisen tilalle valtiovarainministeriksi.

2. kesäkuuta. Espanjan kuningas Juan Carlos ilmoittaa luopuvansa kruunusta. Pitkän hallinneen kuninkaan viime aikoja varjostavat skandaalit.

Espanjan Juan Carlos luopui kruunustaan hallittuaan 39 vuotta.

29. kesäkuuta. Isis-järjestön johtaja Abu Bakr al-Baghdadi julistaa kalifaatin perustetuksi. Isis on vallannut nopeaan tahtiin alueita Irakissa ja Syyriassa.

Abu Bakr al-Baghdadi julisti kesäkuussa Isisin perustetuksi.

Kolmen ässän hallituksen eturivi kertomassa vuoden 2016 budjetista. Vasemmalta valtionvarainministeri Alexander Stubb (kok), pääministeri Juha Sipilä (kesk) ja ulkoministeri Timo Soini (ps).

Unelmat upposivat mereen

Kansainvälinen kriisi horjutti Juha Sipilän hallituksen suuria suunnitelmia.

Juha Sipilällä oli suuri visio Suomen uudistamiseksi. Kevään 2015 keskustan suuri vaalivoitto teki sen mahdolliseksi. Perussuomalaiset uusi jo vuonna 2011 alkaneen menestyksensä. Tämä mahdollisti ideologisesti yhtenäisen porvarihallituksen rakentamisen. Tuo hallitus tuhosi johtajiensa keskustan Sipilän, perussuomalaisten Timo Soinin ja kokoomuksen Alexander Stubbin poliittiset urat.

Ensin ongelmat olivat omatekoisia. Keskusta ja kokoomus riitaantuivat jo ensimmäisenä syksynä soteuudistuksesta niin, että hallituksen hajoaminen oli lähellä. Sitten vuorossa oli suuri yhteenotto ammattiyhdistysliikkeen kanssa. Kiky-tunnit saivat korvata Sipilän suuren yhteiskuntasopimuksen.

Sitten alkoi tapahtua Euroopan toisella laidalla. Välimerellä käynnistyi toisen maailmansodan jälkeisen ajan suurin kansainvaellus, kun sadattuhannet ihmiset pyrkivät kohti Euroopan turvaa ja vaurautta. Taustalla oli ennen kaikkea Syyrian sisällissota, mutta myös monet muut sodat ja karmea köyhyys. Saksan liittokansleri Angela Merkel päästi tulijat maahansa, mikä kiihdytti virtaa. Myös Suomi sai osansa, kymmeniä tuhansia tulijoita.

Kautta Euroopan tulijat antoivat virtaa sellaisille äärioikeistolaisille ajatuksille, jotka olivat aiemmin olleet marginaalissa. Oikeistopopulismi sai vastaansa vasemmistopopulismia ja vanhat maltilliset valtapuolueet jäivät väliin kärsimään. Mantereen poliittinen maisema mullistui maanjäristyksessä.

3-vuotiaan Aylan Kurdin ruumis huuhtoutui turkkilaisen Bodrumin kaupungin rannalle syyskuussa 2015. Vahva kuva nousi koko pakolaiskriisin ikoniksi.

Timo Soini oli pitänyt puolueensa muukalaiskammoisen siiven kurissa puoli vuosikymmentä. Nyt perussuomalaisten kannatuksen alentuminen muutti tilanteen. Puolueessa vallitsi paniikki ja ”nuiva” siipi nousi Jussi Halla-ahon johdolla.

Parissa vuodessa perussuomalaisten palvotusta perustajasta Soinista tuli omiensa joukossa ulkoministerin hillotolppaan tarrautunut hylkiö. Vuonna 2017 hän ei enää asettunut ehdolle puoleen johtoon. Soinin suosikki oli Sampo Terho, mutta Halla-aho voitti hänet helposti.

Sen seurauksena Sipilä ja kokoomuksen johtoon noussut Petteri Orpo olivat valmiita osoittamaan perussuomalaisille ovea. Tämän mahdollisti sen, että Soinin siipi puolueesta muuntautui maltillisemmaksi sinisiksi, jotka pysyivät hallituksessa. Mutta heidän suosionsa kutistui nollaan.

Suomen 2010-luvun politiikan suuri yllätys oli kuinka perussuomalaiset kokosivat Halla-ahon johdolla rivinsä ja nousivat jälleen vaalivoittoon keväällä 2019. Soinin kylvämä siemen tuotti kukan, jota hän ei tunnistanut.

Soini muutti Suomen politiikan pysyvästi, mutta toisin kuin oli kuvitellut.

Vuoden 2015 varrelta

25. tammikuuta. Kreikan parlamenttivaaleissa vasemmistopuolue Syriza saa vaalivoiton. Sen johtaja Alexis Tsipras muodostaa hallituksen. Puolue hyötyy talouskriisin aiheuttamasta tyytymättömyydestä.

2015. Kuningatar Elisabet II ohittaa esiäitinsä kuningatar Viktorian Yhdistyneen kuningaskunnan pitkäaikaisimpana hallitsijana.

Elisabet ll, pisimpään Britannian johdossa.

13. syyskuuta. Tornioon saapuu yhden päivän aikana 500 turvapaikanhakijaa.

30. syyskuuta. Venäjä aloittaa ilmaiskut Syyrian kapinallisten kohteisiin ja sekaantuu sotaan hallituksen puolella.

2015. Pariisissa tehdyissä terrori-iskuissa kuolee yli 130 ihmistä.

Eiffel-torni suruvalaistuksessa.

Usain Boltin sadan metrin ME 9,58 on vahvaa valuuttaa vielä pitkään.

Maailman nopein mies

Usain Bolt loisti aikana jona urheilua varjosti tumma varjo.

Rio de Janeiron olympialaiset vuonna 2016 olivat Usain Boltin viimeinen suuri näytös. Hän otti kultaa sadalla ja kahdella sadalla metrillä sekä pikaviestissä. Jamaikalaisen pikamatkojen hallinta oli alkanut Pekingin olympialaisissa vuonna 2008 ja Berliinin MM-kisoissa vuonna 2009. Maailmanennätykset eivät olleet hänelle mitään.

Boltin kultakausi kesti lähes kymmenen vuotta. Vasta Lontoon MM-kisoissa vuonna 2017 kulta vaihtui pronssiin. Bolt lopetti pikajuoksijan uransa siihen, hyvänä häviäjänä. Hän kokeili vielä uraa jalkapallon parissa, mutta sai huomata, että pelkällä nopeudella ei pysty ylittämään lajirajoja.

33-vuotias Bolt on 2000-luvun suurin kansainvälinen urheiluidoli. Hänen nimikkotuuletuksensa voittojen jälkeen muistetaan vuosikymmeniä. Mainetta ei haittaa, että englannin kielen bolt-sana kääntyy myös vasamaksi eli salamaksi.

Yleisurheilussa on herättänyt huolta, että Boltin kaltaista yleisömagneettia ei tällä hetkellä ole. Ankarassa kilpailussa katsojista elävät legendat ovat kovaa valuuttaa. 2000-luvulla erityisesti jalkapallon suosio on kasvanut ja se hallitsee urheilupalstoja niin, että pienemmät yleisurheilukisat eivät saa samaa huomiota kuin ennen. Siksi olympialaiset ja MM-kisat ovat niin tärkeitä sen suosion säilyttämiseksi. Suomessa yleisurheilun suosio on yhä isoa, vaikka omia maailmantähtiä ei ole ja menestys suurkisoissa on uskomattoman vähäistä kulta-aikoihin verrattuna.

Lajivalikoimaa ja kilpa-aikatauluja on yritetty rukata tv-yleisöä miellyttävimmäksi tavalla, joka herättää perinteistä kiinni pitävistä kauhua. Vuonna 2019 yleisurheilun MM-kisat pidettiin urheilutapahtumia kahmivassa Qatarissa. Välillä tyhjät penkit katsomoissa herättivät tyrmistystään. Niitä yritettiin täyttää tuomalla paikalle urheilupaikkoja rakentavia siirtotyöläisiä, jotka yleensä saavat osakseen paljon kovakouraisempaa kohtelua.

Bolt ei urallaan jäänyt kiinni dopingista. 2000-luvulla kansainvälistä urheilua ovat varjostaneet siihen liittyvät. Välttämättä ei ole kyse kiellettyjen aineiden käytön lisääntymisestä vaan entistä tarkemmista testeistä, joita on käytetty myös vanhoihin näytteisiin. Valtiollisesta doping-ohjelmasta kantaa ruminta tahraa Venäjä, joka on toistuvasti suljettu ulos kansainvälisistä suurtapahtumista, vaikka venäläisiä urheilijoita onkin nähty niissä ilman kansallistunnuksia.

Epäilyksiä on heitetty monelle muullekin maalle. Aina laajankin dopingin takana eivät ole mainetta hamuavat valtiot vaan rahanhimoiset urheilumanagerit. Se vaikeuttaa valvontaa entisestään.

Vuoden 2016 varrelta

Kauppojen aukioloajat vapautuivat 1. tammikuuta.

Kansanäänestys Britannian EU-erosta päättyy sen kannattajien voittoon 23. kesäkuuta. Tämän johdosta konservatiivipääministeri David Cameron joutuu eroamaan.

Suomalaisille vuosikymmenien ajan tutuksi tullut tavarataloketju Anttila asetetaan konkurssiin 19. heinäkuuta.

Anttilaa ei enää ole.

Särkänniemen delfiinit lennätetään 28. elokuuta Attikan eläinpuistoon Kreikkaan. Vuosikymmeniä ihmisten ilona olleiden eläimien olot Tampereella katsotaan liian ahtaiksi.

Donald Trump valitaan Barack Obaman seuraajaksi Yhdysvaltain presidentinvaaleissa 8. marraskuuta. Kaksi kautta presidenttinä ollut Obama ei enää voi asettua ehdolle. Demokraattien ehdokas Hillary Clinton häviää valitsijamiehissä vaikka sai kansalaisten äänistä enemmistön.

Newyorkilainen kiinteistösijoittaja ja tosi-tv-tähti Donald Trump teki sen, mihin kukaan ei uskonut. Hänestä tuli Yhdysvaltain presidentti, järjestyksessä 45:s.

Arvaamaton Donald

Trumpin nousu Yhdysvaltain presidentiksi mullisti maailman.

Donald Trumpin valinta Yhdysvaltain presidentiksi tapahtui vuonna 2016, mutta maan tavan mukaan hän otti vallan vastaan vuoden 2017 alussa. Pari vuotta aiemmin harva kuvitteli, että julkkisliikemies ja tosi-tv:n tähti voisi todella nousta presidentiksi.

Trump päihitti kilpailijansa republikaanien esivaalissa räävittömällä populismilla ja flirtillä rasismin kanssa. Muurista Meksikon rajalle tuli hänen kannattajiensa pakkomielle. Vielä hämmästyttävämpää oli, että Trump päihitti samalla reseptillä demokraattien Hillary Clintonin. Muutama avainosavaltio ratkaisi.

Heti vaalin jälkeen Trumpin valinnan syyksi esitettiin erilaisia epäkohtia, joihin demokraatit eivät osanneet Barack Obaman valtakaudella puuttua. Pian kuitenkin selitykseksi tuli Venäjän puuttuminen vaaleihin nettipropagandalla. Tästä on todisteita, mutta mikään propaganda ei toimi tyhjiössä. Valkoisen keskiluokan tyytymättömyyttä ei otettu tosissaan.

Jotkut vastustajat syyttävät Trumpia suorastaan Putinin agentiksi. Yhdysvaltain arvaamaton presidentti ei kuitenkaan ole helppo vastinpari Venäjän valtiaallekaan. Trumpin politiikka on pomppoilevaa ja sen suuntaa on vaikea arvata. Venäjän hyöty on lähinnä siinä, että Yhdysvalloilla ei ole suuntaa.

Trump on antanut Yhdysvaltain vastustajille enemmän aseita kuin kukaan edeltäjänsä. Hän kurittaa ja uhkailee suurvallan vanhoja liittolaisia. Sen sijaan äkillistä sielujen sympatiaa on välillä syntynyt jopa Trumpin ja Pohjois-Korean Kim Jong-unin kanssa.

Trumpin ministerit ja avustajat ovat vaihtuneet vinhaa vauhtia. Lopulta vain jees-miehet ja -naiset tuntuvat kelpaavan. Presidentti hoitaa julkisuuttaan maailmalle leviävillä twiiteillä faktoista ja oikeinkirjoittamisesta piittaamatta. Mikään paljastus ei pure mieheen, joka tuottaa päivittäin skandaaleja, jotka olisivat kaataneet hänen kaikki edeltäjänsä.

Viimein vuoden 2019 lopulla demokraatit saivat aikaan virkasyytteen Trumpia vastaan. Poliittisten voimasuhteiden vuoksi se on kuitenkin jäämässä vain eleeksi. Aihe oli jälleen uskomaton: Trumpin lähes avoin yritys kiristää Ukrainaa mustamaalaamaan demokraattien mahdollista presidenttiehdokasta Joe Bidenia.

Trumpin mahdollisuuksia ensi vuoden presidentinvaaleissa pidetään aivan hyvinä kaikesta huolimatta. Hänen esimerkkinsä on muuttanut tapoja tehdä politiikkaa kautta maailman. Yhdysvaltain presidentin imagonhallinta on nyt monen diktaattorin esikuva.

Trumpia voi pitää pellenä, mutta hänen aikaansaannoksissaan ei ole mitään naurettavaa.

Vuoden 2017 varrelta

1. maaliskuuta. Samaa sukupuolta olevien avioliitto tulee lailliseksi Suomessa.

2017. Yhdysvallat ampuu 59 risteilyohjusta Syyriaan kostaakseen maan hallituksen tekemäksi väitetyn kaasuhyökkäyksen kapinallisia vastaan. Jälkeen päin Yhdysvaltain iskua arvostellaan vaikutukseltaan symboliseksi.

2017. Emmanuel Macron valitaan Ranskan presidentiksi 2. toukokuuta. Liberaali Macron lupaa uutta alkua perinteisten valtapuolueiden romahduksen jälkeen.

27. lokakuuta. Katalonian maakuntaparlamentti antaa itsenäisyysjulistuksen Espanjasta suurten mielenosoitusten jälkeen. Espanja ei tähän suostu ja pidättää johtavia katalaanipoliitikkoja.

6. joulukuuta. Suomi täyttää 100 vuotta.

Suomi täytti 100 vuotta.

Venäjän jalkapallon MM-kisat olivat järjestäjämaalle paitsi urheilullinen, myös poliittinen menestys.

Putinin loisto

Vuosi 2018 näytti Putinin vallan, mutta myös sen Akilleen kantapään.

Vladimir Putin nousi Venäjän presidentiksi neljännen kerran vuonna 2018. Siinä välissä hän on toiminut maansa pääministerinä. Jos suurmies on sellainen, joka muuttaa maailmaan itsensä kaltaisemmaksi, Putin on varmasti sellainen. Hänen ansioistaan maailma on hitusen julmempi ja kavalampi.

Putin aloitti nuorena uudistajana, mutta on alkanut yhä enemmän muistuttaa Venäjän vanhoja tsaareja ja Neuvostoliiton eliniäksi nimitettyjä puoluejohtajia. Kun muualla puhuttiin kauniita sanoja liberaalista demokratiasta ja ihmisoikeuksista, Putin uskoi, että maailma on yhä sellainen kuin se on aina ollut. Brutaali voima ja kovuus ovat ikuisia. Venäjä ei ole Neuvostoliiton kaltainen suurvalta, mutta Putin on korvannut heikkouden häikäilemättömyydellä. Hänen salamurhaajansa iskevät lähes avoimesti Euroopassa.

Putin on väkivalloin pysäyttänyt läntisen vaikutuksen etenemisen Venäjän vanhaan etupiiriin. Se on tapahtunut sodilla Georgiassa ja Ukrainassa. Putinin Venäjän kyky käyttää digiajan propagandaa kautta maailman on onnistunut yli odotusten. Hän on vienyt Venäjän armeijan sotaan Lähi-idässä ja kurkottaa kohti Afrikkaa. Kävi Putinin miten vain, hän jää Venäjän historiaan.

Ranska voitti Venäjällä jalkapallon MM-kultaa mutta se ei satiirilehti Charlie Hedboa pehmentänyt.

Kesällä 2018 Putin kulki kunniassa. Krimin miehityksen jälkeinen lyhyt karsastus oli hälvennyt ja Putin istui tottuneesti maailman johtajien pöytiin. Putin tapasi Donald Trumpin Helsingissä ja esiintyi kuin suuruudenajan neuvostojohtajat. Trumpille tapaaminen toi kiusallista huomiota, ei Putinille.

Mainetta toivat Venäjällä pidetyt jalkapallon MM-kisat, joissa isäntämaa vielä menestyi matalia odotuksia paremmin. Tärkeintä kuitenkin oli, että boikottipuheet eivät pitäneet. Putin seurasi loppuottelua Ranskan ja Kroatian välillä liberaalin Euroopan johtajan Ranskan Emmanuel Macronin kanssa. Krimistä ja ihmisoikeuksista ei puhuttu.

Mutta Putinin loistavaan kesään sisältyi myös heikkouden siemen.

Putin uskaltautui vuosia empimäänsä liikkeeseen, eläkejärjestelmään puuttumiseen. Sinänsä kyse ei ollut kummoisesta jutusta, väestön ikääntyessä samanlaisia remontteja tehdään kautta maailman. Venäjän alhaiset ikärajat kuitenkin olivat olleet voimassa Stalinin ajoista lähtien ja monien mielestä eläke ainoa etu, jota valtio tarjoaa kansalaisille. Putinin suosio laski roimasti ensi kertaa Krimin miehityksen jälkeen.

Venäjän talous kärsii öljyn ja kaasun hinnan heilahteluista. Uusiksi vientiartikkeleiksi on nostettu mm. vehnä ja ydinvoimalat, mutta toistaiseksi ne eivät korvaa energiaa. Väestökehitys on epäedullinen. Usein ajatellaan lapsekkaasti, että Putin ei tietäisi maansa talouden ongelmia. Hänkään ei vain tiedä ratkaisua niihin.

Vuoden 2018 varrelta

1. tammikuuta. A-olutta ja muita 5,5 prosenttisia alkoholijuomia saa alkaa myydä ruokakaupoissa.

Vahvat long drinkit pääsivät kaupan hyllyille.

1. helmikuuta. Sauli Niinistö aloittaa toisen kautensa presidenttinä. Hänet valittiin tammikuussa ensimmäisellä kierroksella.

24. helmikuuta. Iivo Niskanen voittaa kultaa 50 kilometrin hiihdossa Etelä-Korean talviolympialaisissa.

4. maaliskuuta. Maanpaossa Britanniassa elävä venäläinen vakooja Sergei Skripal ja hänen tyttärensä yritetään murhata sotilaskäyttöön kehitetyllä myrkyllä.

10. heinäkuuta. Thaimaan laivasto ilmoittaa saaneensa pelastetuksi 12 jalkapallojunioria ja heidän valmentajansa sadeveden tukkimasta Tham Luangin luolasta. He olivat vankeina luolassa yli kaksi viikkoa.

Thaimaan luolapojat saatiin hengissä pois.

Sanna Marin (sd) korvasi Antti Rinteen pääministerinä joulukuussa 2019.

Kolmen pääministerin vuosi

Suomi lähti eteenpäin kevään 2019 vaaleista huterin jaloin.

Juha Sipilä lähti kevään 2019 eduskuntavaaleihin kuin tosiaan uskoisi keskustan voiton mahdollisuuteen, gallupeista välittämättä. Sipilä vaikutti vakuuttuneelta, että lopulta kansa tajuaisi hänen todelliset ansionsa Suomen talouden nostamisesta suosta. Pidemmän uran politiikassa tehnyt ei olisi ollut näin luottavainen äänestäjien suhteen. Edes viime hetken temppu hallituksen muodollisesta hajottamisesta ei auttanut.

Sipilä tuli kuin tyhjästä ja nosti keskustan vaalivoittoon vuonna 2015. Vuonna 2019 hän vei sen vaalitappioon ja hävisi kuin tyhjään, eduskunnan takariviin.

Juha Sipilä (kesk) johti hallitusta kesäkuun 2019 alkuun asti.

Antti Rinne taisteli demarit täpärään vaalivoittoon kirjaimellisesti henkensä kaupalla. Ratkaisevan tuntuisina vaalikampanjan viikkoina matkalla vakavasti sairastunut Rinne oli poissa. Hän kuitenkin palasi.

Rinne ei ole kansanvillitsijä, hänen osaamisensa on kabinettipolitiikassa. Hän yllätti vaalien jälkeen houkuttelemalla suurhäviäjä keskustan mukaan vasemmistopohjaiseen hallitukseen. Tämä oli erityisen katkeraa demarien nöyrtymistä odottaneelle kokoomukselle. Koko kuvioon lisäsi vaikeusastetta uudestaan syntyneiden perussuomalaisten synnyttämä paine.

Rinteen hallituksesta ei veikattu pitkäikäistä, eikä siitä sellaista tullutkaan. Monet odottivat Rinteen riitautuvan yleisestä talouspolitiikassa keskustan kanssa. Sen sijaan kompastuskiveksi tuli entisen ay-pomon oma vahva alue. Rinne kaatui Postin lakon sekavaan hoitoon ja vielä sekavampiin puheisiin. Ne tarjosivat untuvikolle keskustajohtajalle Katri Kulmunille mahdollisuuden näyttöön, joko omasta aloitteesta tai omien painostamana.

Antti Rinteestä (sd) tuli Suomen 66. pääministeri 6.6. 2109.

Sanna Marin seurasi Rinnettä pääministerinä. Marin oli tuurannut Rinnettä jo tämän sairasloman aikana vaalikampanjassa ja häntä pidetään valovoimaisimpana nuorena demaripoliitikkona. Silti Marin kävi vallinastaan yllättävän kovan kisan Antti Lindtmanin kanssa.

34-vuotiaan Marinin valinta maailman nuorimmaksi istuvaksi pääministeriksi herätti paljon huomiota maailmallakin. Joistain kansainvälisistä uutisista sai turhankin ruusuisen kuvan Suomen poliittisesta tilasta.

Pääministeri Marin joutui heti hallituksensa ensi päivinä setvimään al-Holin vankileirin suomalaisten pelastamisesta syntyvää kiistaa. Muiden hallituspuolueiden luottamus keskustaan on ennätys alhaalla puolueen hermostuneiden manöveerien jälkeen.

Kaiken syynä on pelko siitä, että Jussi Halla-ahon perussuomalaisten kannatus kasvaa yhä. Oppositiossa istumaan tottumaton kokoomus on jäänyt pahasti taka-alalle. Suomen politiikka lähtee uudelle vuosikymmenelle täynnä epäluuloa ja raivoa. Se ei ole hyvä resepti tulevaisuuteen.

Vuoden 2019 varrelta

1. tammikuuta. Jair Bolsonaron virkakausi Brasilian johdossa alkaa. Oikeistolainen Bolsonaro suhtautuu kriittisesti Amazonin alueen suojeluun ja alkuperäiskansojen oikeuksiin.

Jair Bolsonaro ei Amazonia suojele.

26. toukokuuta. Suomi voittaa kolmannen miesten jääkiekon MM-kultansa Bratislavassa Slovakiassa. Loppuottelussa Suomi kukistaa Kanadan maalein 1–3.2019. Yhdysvaltain erikoisjoukot surmaavat Syyriassa terroristijohtaja Abu-Bakr el Baghdadin, joka oli julistautunut Isis-liikkeen perustaman uskonnollisen valtion kalifiksi.

Torilla tavattiin taas, kuva Tampereelta.

15. lokakuuta. Suomi varmistaa ensimmäisen kerran paikkansa miesten jalkapallon EM-kisoissa voittamalla Liechtensteinin Helsingissä.

Teemu Pukki johdatti Huuhkajat EM-kisoihin.

12. joulukuuta. Boris Johnsonin konservatiivit voittavat Britannian parlamenttivaalit Tämän uskotaan johtavan brexitin toteutumiseen.