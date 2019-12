Tanskan pääministeri: Isis-naiset eivät saa palata edes lastensa takia – ”He ovat kääntäneet selkänsä Tanskalle”

Tanskan sosiaalidemokraatteja edustavan pääministerin mukaan Isisin ”kalifaattiin” matkustaneiden kanssa toimitaan samalla tavalla sukupuolesta riippumatta.

Tanska ei aio myöntää äärijärjestö Isisin riveihin liittyneille tanskalaisille lupaa palata maahan edes heidän lastensa paluun mahdollistamiseksi, sanoo maan pääministeri Mette Fredriksen paikallisen TV2:n haastattelussa.

Tanskassa on viime aikoina käyty Suomen tapaan keskustelua Isisiin kuuluneiden maan kansalaisten ja heidän lastensa mahdollisesta paluusta kotimaahansa. Pakolaisleireillä on TV2:n mukaan noin 30 lasta, joiden vanhemmat ovat tai ovat olleet Tanskan kansalaisia.

Toistaiseksi Tanskan viranomaiset ovat noutaneet kotimaahan haavoittuneen 13-vuotiaan pojan sekä orvoksi jääneen pikkulapsen, jonka vanhemmat olivat liittyneet Isisiin. Fredriksenin mukaan lapsia, jotka ovat edelleen leireillä äitiensä kanssa, ei tulla auttamaan takaisin Tanskaan.

– Heidän äitinsä ovat tehneet valintansa, Fredriksen sanoo haastattelussa.

Suomessa pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus on linjannut, että al-Holin pakolaisleirillä Syyriassa olevat suomalaislapset pyritään kotiuttamaan mahdollisimman nopeasti. Tämä saattaa tarkoittaa myös osan lasten äideistä paluuta Suomeen. Päätöksen asiassa tekevät viranomaiset, jotka arvioivat palaajien mahdollisesti aiheuttaman turvallisuusriskin.

Tanskassa Marinin puoluetoveri Fredriksen vetää asiassa selvästi tiukempaa linjaa. TV2:n haastattelussa hän sanoo olevansa syvästi huolissaan Tanskan turvallisuuspoliisi PET:n arviosta, jonka mukaan terroriuhka maassa on edelleen vakavalla tasolla. Yksi uhka-arvioon vaikuttavista tekijöistä ovat Isisiin kuuluneet henkilöt ja järjestön tukijat.

Fredriksenin mukaan äärijärjestöön liittyneitä tulee kohdella samalla tavalla sukupuolesta riippumatta.

– Julkisessa keskustelussa kuulostaa välillä siltä, että on olemassa mahdollisesti vakavia rikoksia tehneitä miehiä ja sitten naisia jotka ovat langenneet ansaan. Minä en erottele naisia ja miehiä tässä asiassa. Erottelu tapahtuu aikuisten ja lasten välillä. Mutta haasteena on, ettei lapsia voi erottaa äideistään, Fredriksen sanoo.

Hänen mukaansa äideistä puhuminen luo monen mieleen positiivisia mielikuvia.

– Olen itsekin äiti, ja äidit yleensä pitävät kaikesta termiin liittyvästä. Mutta on muistettava minkälaisesta ryhmästä naisia tässä puhutaan. He ovat naisia, jotka ovat vastoin suosituksiamme, vastoin kaikkea järkeä, demokratian ideoita, ajatuksenvapautta ja ihanteita matkustaneet Syyriaan ja osallistuneet islamilaisen valtion ja kalifaatin tukemiseen.

Fredriksenin mukaan lasten mukana väistämättä tulevilla äideillä ei ole ”mitään asiaa” palata Tanskaan.

– He ovat kääntäneet selkänsä Tanskalle. He ovat liittyneet Isisiin, joka on pahin hallinto maailmassa moneen, moneen vuoteen. Tästä syystä, tietenkin, naisten ei pidä palata Tanskaan jos se on mahdollista välttää.