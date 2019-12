Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun panssarivaunuihin asennetaan huuhdeltavat vessat.

Kun luonto kutsuu, sotaa on vaikea käydä. Siksi Venäjä asentaa vedettävät vessat T-14 Armata -taistelupanssarivaunuihinsa, joita kutsutaan myös nimellä ”Naton tappajat”.

Daily Mail kirjoittaa, että nyt sotilaiden ei tarvitse enää tehdä tarpeitaan ammuslaatikoihin.

Uralvagonzavodin (Ural Design Bureau of Transport Machine-Building) laatu- ja tietotekniikkajohtaja Ilya Baranov on kertonut uutistoimisto Tassille, että merkittävä ongelma panssarivaunussa oleville sotilaille on se, etteivät he voi ”tehdä luonnollisia tarpeitaan”.

– Siksi tämä tankki tarjoaa miehistölle mahdollisuuden suorittaa pitkiä taisteluoperaatioita ilman pysähdyksiä, Baranov ilmoitti.

Kyseessä on tiettävästi maailman ensimmäinen panssarivaunu, jossa on huuhdeltava wc.

Armata on Venäjän uuden sukupolven panssarivaunu.

Venäjän maavoimilla on tällä hetkellä käytössä parikymmentä T-14-prototyyppiä. Business Insider -lehti kertoi aiemmin, että Venäjän on ollut alun perin tarkoitus tuottaa jopa 2 300 Armataa vuoteen 2025 mennessä, mutta nyt määrä on laskettu noin sataan armeijan budjettileikkausten takia.

Armataa on kuvailtu täysin uuden sukupolven panssarivaunuksi, jossa on muun muassa tehokas itsepuolustusjärjestelmä. Sen pitäisi pysäyttää niin panssarintorjuntaohjukset kuin helikopterihyökkäykset. T-14:n pääase on 125-millinen, sileäputkinen panssarivaunukanuuna. Se kykenee laukaisemaan paitsi kranaatteja niin myös maaliin hakeutuvia ohjuksia.

Kyseessä on ensimmäinen uusi panssarivaunumalli, jonka Venäjä on esitellyt Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen.

Ilta-Sanomat oli vuonna 2015 paikan päällä Moskovan Punaisella torilla, kun voitonpäivän kenraaliharjoitukset saivat nolon käänteen. Armata T-14 tankki pysähtyi torille kesken harjoituksen eikä se meinannut lähteä enää liikkeelle. Paikalle jouduttiin kutsumaan hinausapua.

Yhden T-14 Armata -panssarivaunun hinta on noin 3,7 miljoonaa dollaria eli noin 3,3 miljoonaa euroa.