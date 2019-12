BBC: Greta Thunbergin isä kertoo nyt, mitä mieltä on tyttärensä toiminnasta

Ruotsalaisen ilmastoaktivistin Greta Thunbergin, 16, isä ei aluksi tukenut tytärtään, kun tämä alkoi pinnata koulusta ilmastolakkoilun vuoksi.

Ruotsalaisen ilmastoaktivistin Greta Thunbergin, 16, vuosi 2019 on ollut kiireinen. Hänen edellisenä vuonna käynnistämänsä koululaisten ilmastolakko on levinnyt maailmanlaajuiseksi liikkeeksi, ja se on vienyt ilmastonmuutoksen vastaisen liikkeen keulakuvaksi noussutta tyttöä ympäri maailmaa, kansainvälisistä kokouksesta toiseen.

Thunberg oli yksi kärkiehdokkaista Nobelin rauhanpalkinnon saajaa koskevissa veikkauksissa, ja joulukuussa Time-lehti nimesi hänet vuoden henkilöksi. Ruotsalaisteinin toimien painoarvosta kertonee jotakin se, että hän on herättänyt erilaisia reaktioita myös maailman valtionjohtajissa aina Venäjän ja Yhdysvaltain presidenttejä myöten.

Greta Thunbergista on tullut maailmanlaajuisen ilmastoliikkeen keulakuva ja esikuva etenkin monille nuorille. Kuva Roomassa järjestetystä mielenosoituksesta maaliskuulta.

BBC:n Radio 4 -kanavan uutis- ja ajankohtaisohjelmalla Todaylla on tapana kutsua vuodenvaihteen juhlapyhinä viisi näkyvässä asemassa olevaa henkilöä vieraileviksi päätoimittajiksi lähetyksiinsä. Tänä vuonna Thunbergista tuli yksi heistä.

Ohjelman toimittaja Mishal Husain tapasi Thunbergin ja hänen isänsä Svanten Ruotsissa. Svante Thunberg paljasti lähetyksessä, että hän ei aluksi tukenut tytärtään, kun tämä alkoi pinnata perjantaisin koulusta ja osoittaa yksinään mieltään ilmastonmuutosta vastaan.

Isä sanoi pitäneensä huonona ideana sitä, että tytär ottaisi paikan ”etulinjasta” ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Sittemmin tilanne on muuttunut, ja Svante Thunberg on muun muassa matkustanut purjeveneellä mantereelta toiselle tyttärensä tukena.

Gretan esimerkki on saanut myös vanhemmat muuttamaan elämäntapojaan: isästä on tullut vegaani ja äiti Malena Ernman on luopunut lentokoneella tekemistään työmatkoista.

– Tein kaikki nämä asiat, koska tiesin niiden olevan oikein... Mutta en tehnyt niitä pelastaakseni ilmastoa, tein ne pelastaakseni lapseni. Minulla on kaksi tytärtä, ja ollakseni rehellinen, he ovat ainoa asia, jolla on minulle merkitystä. Haluan vain heidän olevan onnellisia, Svante Thunberg kertoi haastattelussa.

”Vilpittömästi sanoen, en tiedä, kuinka hän tekee sen”

Svante Thunberg kertoi Gretan kamppailleen masennuksen kanssa muutaman vuoden ennen ilmastolakkojen käynnistymistä, mikä johti vähitellen siihen, että tyttö lakkasi puhumasta ja alkoi kieltäytyä myös syömisestä. Tilanteen helpottamiseksi vanhemmat vähensivät töitään, jotta koko perhe voisi viettää enemmän aikaa yhdessä.

Noiden vuosien aikana perheessä alettiin keskustella ilmastonmuutoksesta ja perehtyä siihen tarkemmin. Vanhemmat muuttivat elämäntapojaan Gretan syytettyä heitä tekopyhyydestä, ja isän mukaan tytär alkoi saada tästä uutta ”energiaa”.

Thunberg puhui ilmastonmuutoksen vastaisen mielenosoituksen osallistujille Italian Torinossa kaksi viikkoa sitten.

Svante Thunbergin mukaan Greta on muuttunut aktivisminsa myötä ja hänestä on tullut ”erittäin onnellinen”.

– Voisi kuvitella, että hän ei ole tavallinen, koska hän on erityinen, erittäin tunnettu ja niin edelleen. Mutta minulle hän on tavallinen lapsi, joka voi tehdä kaikkea sitä, mitä muutkin ihmiset voivat tehdä, isä sanoi viitaten tyttärensä aspergerin oireyhtymään.

– Hän tanssii, nauraa paljon, ja meillä on hauskaa. Hänen tilanteensa on todella hyvä.

Samaan aikaan isä sanoi kuitenkin olevansa myös huolissaan tyttärensä selviämisestä häneen kohdistuvien ”valeuutisten ja vihaa synnyttävien, keksittyjen väitteiden” keskellä. Kuten tiedetään, nuoren aktivismin toimet ovat herättäneet innostuksen lisäksi myös laajaa ärtymystä.

Syyskuussa Thunberg piti YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa kiivaan ja runsaasti huomiota saaneen puheen, joka sai muun muassa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin reagoimaan.

Greta on aiemmin kommentoinut erityisesti verkossa osakseen saamaansa kiusaamista, joka on keskittynyt pitkälti hänen persoonaansa, ulkonäköönsä ja erilaisuuteensa.

Svante Thunberg kuitenkin lisäsi tyttärensä osaavan käsitellä kritiikkiä ”uskomattoman hyvin”.

– Vilpittömästi sanoen, en tiedä, kuinka hän tekee sen, mutta enimmäkseen hän nauraa sille. Hänen mielestään se on hupaisaa.

Tunnustusta legendaariselta luonto-ohjelmien vetäjältä

Isä toivoi perheensä elämän muuttuvan ”vähemmän intensiiviseksi” tulevaisuudessa ja uskoi, että Greta oikeastaan haluaisi jo palata kouluun. Vanhempien kiireitä vähentää ainakin se, että pian tytär täyttää 17 vuotta, eikä hän enää välttämättä tarvitse huoltajaa mukaan matkoilleen.

Todayn lähetyksessä Gretalle soitti videopuhelun myös legendaarinen luonto-ohjelmien vetäjä ja ympäristöaktivisti Sir David Attenborough, jonka aktivismista nuori nainen kertoi inspiroituneensa. Attenborough kiitteli Gretaa siitä, että tämä on ”herättänyt maailman” ilmastonmuutoksen suhteen.

Sir David Attenboroughin mukaan Greta Thunberg on saavuttanut lyhyessä ajassa monia asioita, joissa moni muu on epäonnistunut 20 vuoden aikana.

Attenboroughin mukaan Greta on ”saavuttanut asioita, joissa monet meistä ovat epäonnistuneet, vaikka ovat työskennelleet niiden parissa 20 vuotta”. Hänen mielestään ruotsalaisaktivisti oli muun muassa ainoa syy siihen, että ilmastonmuutoksesta tuli yksi avainkysymyksistä Britanniassa hiljattain järjestetyissä parlamenttivaaleissa.