Asemies hyökkäsi kirkkoon Texasissa ja tappoi kaksi – seurakuntalaiset ampuivat hyökkääjän

Poliisipäällikkö ja kuvernööri kiittelivät kirkon jäsenten toimintaa.

Kaksi seurakuntalaista kuoli, kun asemies hyökkäsi kirkkoon sunnuntaina Texasissa. Kirkossa olleet ampuivat hyökkääjän kuoliaaksi.

Tapaus sattui Fort Worthin esikaupunkialueella White Settlementissa sunnuntaiaamuna. West Freeway Chruch of Christ -nimisessä kirkossa oli sisällä noin 250 ihmistä, kun mies avasi tulen.

– Muutama kirkon jäsenistä vastasi tuleen ja osui epäiltyyn, joka kuoli saman tien, kertoi White Settlementin poliisipäällikkö J.P. Bevering.

Poliisipäällikkö kiitteli seurakuntalaisten ”sankarillista toimintaa” hyökkäyksen lopettamiseksi.

New York Timesin mukaan tuleen vastanneet kuuluivat kirkon turvallisuustiimiin. Kirkossa toimivan papin mukaan kirkossa on ollut ainakin 10 vuoden ajan turvallisuustiimi, johon kuuluvilla kirkon jäsenillä on aseenkantolupa ja jotka harjoittelevat ampumista säännöllisesti.

Liittovaltion keskusrikospoliisi FBI kertoi selvittävänsä hyökkäyksen motiivia. Tiedossa ei ole vielä, oliko hyökkääjällä yhteyksiä kirkkoon.

– Palvontapaikkojen pitäisi olla pyhiä. Olen kiitollinen kirkon jäsenille, jotka toimivat nopeasti ja saivat estettyä suuremman uhrimäärän, Texasin kuvernööri Greg Abbott sanoi.

Yhdysvalloissa on tapahtunut viime vuosina useita hyökkäyksiä uskonnollisiin rakennuksiin. Vuonna 2017 asemies tappoi 26 ihmistä jumalanpalveluksessa baptistikirkossa Sutherland Springissä Texasissa. Lokakuussa 2018 juutalaisvastainen ampuja surmasi 11 ihmistä synagogassa Pittsburghissa.