Hanukka-juhlien puukkoisku järkyttää Yhdysvalloissa – Trump vaatii yhtenäisyyttä juutalaisvihamielisyyden torjumiseksi

37-vuotiasta epäiltyä tekijää syytetään viidestä murhan yrityksestä sekä murrosta.

Ainakin viisi ihmistä loukkaantui Yhdysvalloissa New Yorkin osavaltiossa tapahtuneessa puukkoiskussa lauantai-iltana. Kasvonsa peittänyt mies oli tunkeutunut paikallisen, ortodoksijuutalaisen rabbin kotiin, ottanut esiin viidakkoveitsen ja jahdannut hanukka-juhlissa olleita ihmisiä.

Hanukka on juutalaisten kahdeksanpäiväinen valon juhla, jonka vietto alkoi viime sunnuntaina.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kommentoi puukotusta sunnuntaina Twitterissä. Hän kutsui Monseyssa tapahtunutta iskua ”kauhistuttavaksi”.

– Antisemitistinen isku Monseyssa, New Yorkissa, hanukan seitsemäntenä iltana eilen, on kauhistuttava.

– Meidän kaikkien on kokoonnuttava yhteen taistelemaan, uhmaamaan ja hävittämään antisemitismin paha vitsaus. Melania ja minä toivomme uhreille nopeaa ja täyttä toipumista, Trump twiittasi.

Isku tapahtui rabbin kotitalossa Monseyssa.

New York Times kirjoittaa, että antisemitistinen eli juutalaisvihamielinen väkivalta on lisääntynyt New Yorkin alueella. New Yorkin kaupungin poliisi lisäsi perjantaina partioita Brooklynissä sen jälkeen, kun viranomaiset kutsuivat lisääntynyttä väkivaltaa hälyttäväksi.

New Yorkin kuvernöörin Andrew Cuomon mukaan lauantai-illan hyökkäys oli jo kuudes edellisen viikon aikana kaupungissa tapahtunut antisemiittinen tapaus.

Rocklandin piirikunnassa, jossa Monsey sijaitsee, asuu New York Timesin mukaan 300 000 ihmistä, joista noin 31 prosenttia on juutalaisia.

Myös Israelin presidentti Reuven Rivlin otti hyökkäykseen kantaa. Hän totesi olevansa järkyttynyt ja tyrmistynyt.

– Meidän on työskenneltävä yhdessä torjuaksemme tätä pahuutta, joka jälleen nostaa päätään ja on todellinen uhka ympäri maailmaa, Rivlin sanoi.

Isku tapahtui rabbi Chaim Leibush Rottenbergin kotona. CNN:n mukaan yksi uhreista oli rabbin poika.

Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo, että hanukka-juhlissa olleet vieraat olivat heitelleet pöytiä ja tuoleja hyökkääjän päälle. Juhlissa oli kaikkiaan kymmeniä ihmisiä, CNN:n mukaan vähintään sata.

Juhlissa ollut 65-vuotias mies kertoi, että tilanne eteni erittäin nopeasti.

– Rukoilin elämäni puolesta. Hän aloitti hyökkäyksen heti, kun hän astui ovesta sisään. Meillä ei ollut lainkaan aikaa reagoida, mies kuvaili.

Epäilty tekijä oli yrittänyt puukotuksen jälkeen päästä vieressä sijaitsevaan synagogaan, mutta kun sisällä olleet ihmiset olivat lukinneet oven, epäilty oli paennut tapahtumapaikalta autolla.

37-vuotias epäilty tekijä saatiin kuitenkin myöhemmin kiinni, kun hän ohitti poliisiauton, joka skannasi auton rekisterikilven. Miestä syytetään viidestä murhan yrityksestä sekä murrosta. CNN kertoo, ettei miehellä ole siteitä juutalaisyhteisöön.

CNN kertoo, että puolustusasianajajan mukaan epäillyllä tekijällä ei ole aiempaa rikoshistoriaa, ja hän asuu äitinsä kanssa.