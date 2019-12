Kuvat ja video: Tiheä kasvillisuus kätki sisäänsä jättimäisen palatsin yli vuosituhannen takaa

Arkeologit ovat löytäneet Meksikossa sijaitsevalta Jukatanin niemimaalta suurikokoisen rakennelman, jonka arvioidaan olleen reilusti yli 1000 vuotta sitten rakennettu Maya-aikainen palatsi.

Tapauksesta uutisoivien uutistoimisto Reutersin sekä yhdysvaltalaismedia CNN:n mukaan Kulubán arkeologiselta kaivausalueelta löydetty rakennelma on noin 55 metrin pituinen, 15 metriä leveä ja kuusi metriä korkea. Löytöalue sijaitsee noin 100 kilometriä matkailijoiden suosimasta Cancunin kaupungista länteen.

Löydöstä kertoi Meksikon kansallinen arkeologian ja historian instituutti INAH.

Arkeologit uskovat, että rakennusta käyttivät papit sekä hallinnon virkamiehet kahtena eri ajanjaksona vuosien 600 ja 1050 välillä maya-sivilisaation aikakaudella.

Rakennuksen arkkitehtuurissa ja koriste-elementeissä on asiantuntijoiden mukaan havaittavissa yhtäläisyyksiä Chichen Itzasta löydettyihin palatseihin. Chichen Itza on mayojen rakentama historiallinen kaupunki, joka on nykyisin Unescon maailmanperintökohde. Kaupungin kukoistuskausi alkoi 600-luvulla.

Palatsin lisäksi arkeologit ovat löytäneet Kulubásta temppelin, asuinrakennuksia sekä kivirakennelmia, kuten otaksutun alttarin sekä uunin.

Kuluban arkeologisia kaivauksia ei ole avattu yleisölle, sillä asiantuntijat suorittavat alueella jatkotutkimuksia. Tulevaisuudessa alue on kuitenkin tarkoitus avata myös matkailijoille. Aluetta suojasi aikaisemmin tiheä puusto ja muu kasvusto, josta ainakin osan palauttamista suunnitellaan, jotta tuulieroosion sekä suoran auringonvalon haittoja historialliselle rakennelmalle pystyttäisiin minimoimaan.

Mayojen korkeakulttuuri oli mesoamerikkalainen, lähinnä nykyisten Kaakkois-Meksikon, Guatemalan, Belizen ja Hondurasin alueella vallinnut sivilisaatio. Mayoja pidetään asteekkien ja inkojen ohella Amerikan merkittävimpänä alkuperäisenä kulttuurikansana. Mayakulttuuri syntyi noin 4000 vuotta sitten ja sen kukoistuskausi osui vuosien 250 ja 900 välille.

Mayakulttuuri hävisi lopullisesti vanhalta mantereelta saapuneiden konkistadorien valloitettua mayojen asuinalueet Keski-Amerikassa.

Palatsi löytyi tiheän kasvillisuuden seasta.

Löydöstä kerrottiin julkisuuteen joulun alla.

Palatsin kerrotaan olleen mitä todennäköisimmin mayaeliitin käytössä.

Arkeologisia tutkimuksia aiotaan jatkaa ennen kuin alue avataan yleisölle.