Mogadishun tuhoisassa autopommi-iskussa haavoittuneita evakuoidaan turkkilaisella sotilaskoneella

Turkin sotilaskone saapui sunnuntaina Somalian pääkaupunkiin Mogadishuun evakuoimaan eilisessä pommi-iskussa vakavasti haavoittuneita. Pääkaupungissa räjähtäneen autopommin seurauksena kuoli ainakin 79 ihmistä ja toistasataa sai vammoja.

Turkkilaiskone toi mukanaan lääkäreitä auttamaan haavoittuneiden hoitamisessa.

Mikään ryhmittymä ei ole ilmoittanut tehneensä iskua, mutta Mogadishussa on tehty usein autopommi-iskuja, joiden takana on ollut äärijärjestö al-Shabaab. Myös maan presidentti Mohamed Abdullahi Farmaajo on yhdistänyt iskun al-Shabaabiin.

Lauantainen räjähdys tapahtui lähellä tarkastuspistettä alueella, joka on tavallisesti erittäin ruuhkainen. Kuolonuhrien joukossa on useita opiskelijoita, jotka olivat räjähdyshetkellä minibussissa matkalla yliopistoon.

Kuolonuhrien lukumäärä voi kasvaa

Somalialaisen poliisipäällikön Abdi Hassan Mohamedin mukaan 79 ihmistä on kuollut iskussa, mutta kuolonuhrien lukumäärä voi vielä kasvaa.

Sairaankuljetusyritys Aamin Ambulancen johtaja Abdukadir Abdirahman Haji kertoi aiemmin uutistoimisto AFP:lle, että yli 120 ihmistä on haavoittunut. Uhrien korkea lukumäärä on laittanut paikalliset terveydenhuoltopalvelut kovalle koetukselle.

Turkista lähetettiin Somaliaan lääkäreiden lisäksi myös ensiaputarvikkeita ja ruumisarkkuja.

Somalian viestintäministerin Mohamed Abdi Heyr kertoi toimittajille, että pelastusoperaatioita räjähdyksen uhrien auttamiseksi jatketaan.

– Otimme tänään aamulla vastaan lääkäreitä ja lääkkeitä, jotka Turkin hallinto on lähettänyt.

Ministerin mukaan iskussa haavoittuneita yritetään eritellä haavojen vakavuuden mukaan. Vakavasti haavoittuneet on tarkoitus lähettää maan ulkopuolelle hoidettavaksi. Hänen mukaansa Somalian läheinen liittolainen Turkki lähetti yli 20 vakaviin vammoihin erikoistunutta lääkäriä. Qatarin on määrä lähettää Somaliaan samankaltainen avustuslento maanantaina.

Apulaispoliisipäällikkö Zakia Hussein kertoi Twitterissä, että turkkilaiskoneen on tarkoitus evakuoida noin 15 vakavasti haavoittunutta ihmistä.

Toissavuonna yli 500 kuoli rekkapommi-iskussa Mogadishussa

Kymmenet ambulanssit kuljettivat haavoittuneita kaupungin eri sairaaloista turkkilaisjohtoiseen Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin mukaan nimettyyn sairaalaan, josta heidät on tarkoitus viedä lentokentälle.

Mogadishulaisen Abdukadir Moalimin räjähdyksessä vakavia päävammoja saanut serkku on yksi Turkilta apua saavista.

– Räjähdyksen ongelmana on se, että vaikka pakenet kuolemaa, voit saada hengenvaarallisia vammoja kuten serkkuni, jolla on vammoja pään alueella, eivätkä lääkärit voineet hoitaa häntä maan sisällä, Moalim kertoi.

Iskussa kuoli myös kaksi turkkilaista. Sairaalalähteiden mukaan iskussa myös haavoittui kaksi turkkilaista, jotka viedään lentokoneella kotiin.

AFP:n laskujen mukaan Somaliassa on ollut vuoden 2015 jälkeen 13 iskua, joissa on kuollut vähintään 20 ihmistä. Näistä 11 on tapahtunut Mogadishussa.

Lauantainen räjähdys oli maan tuhoisin isku vuonna 2017 tehdyn rekkapommi-iskun jälkeen. Tuolloin rekkaan pakatut pommit räjähtivät pääkaupungissa sijaitsevan hotellin sisäänkäynnin tuntumassa. Hotelli romahti räjähdyksen voimasta, mikä aiheutti tuhoa myös hotellin ympärillä. Iskussa kuoli yli 500 ihmistä ja satoja haavoittui.