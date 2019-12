Yhdysvalloissa puukkoisku juutalaisten hanukka-juhlaan – useita ihmisiä haavoittunut

Puukotus tapahtui lauantai-iltana rabbin kotona.

Yhdysvalloissa New Yorkin osavaltiossa on puukotettu useaa ihmistä juutalaisten hanukka-juhlassa, kertovat useat uutislähteet.

Ortodoksijuutalaisten järjestö OJPAC on kertonut asiasta Twitterissä.

Twiitin mukaan juhlassa on puukotettu ainakin viittä ihmistä, ja heidät kaikki on kuljetettu sairaalaan. Osa heistä on kriittisessä tilassa.

Twiittien mukaan yhtä uhria oli isketty puukolla ainakin kuusi kertaa.

Puukotus tapahtui lauantai-iltana ennen kello kymmentä paikallista aikaa paikallisen rabbin kotona. New York Timesin mukaan tekijä pakeni paikalta ja oli vapaalla jalalla vielä tunti iskun jälkeen.

Lehti kirjoittaa, että antisemitistinen eli juutalaisvihamielinen väkivalta on lisääntynyt New Yorkin alueella. New Yorkin kaupungin poliisi lisäsi perjantaina partioita Brooklynissä sen jälkeen, kun viranomaiset kutsuivat lisääntynyttä väkivaltaa hälyttäväksi.