Yli 180 miljoonaa euroa lotossa voittanut, ”loton kirouksesta” kärsinyt Colin Weir on kuollut

Weir kuoli lyhyen sairauden päätteeksi.

Iso-Britannian kaikkien aikojen suurimman EuroMillions-lottopotin voittanut Colin Weir on kuollut. Hän oli kuollessaan 71-vuotias.

BBC kertoo, että Weir kuoli lyhyen sairauden päätteeksi.

Skotlantilainen Weir tuli tunnetuksi vuonna 2011 voitettuaan vaimonsa kanssa lotossa huimat 161 miljoonaa puntaa eli noin 188 miljoonaa euroa. Kyseessä on yksi Euroopan kaikkien aikojen suurimmista voittopoteista.

Chris ja Collin voittivat ennätyksellisen summan yhdessä.

Aiemmin tänä vuonna Weirit kertoivat eronneensa 38 vuoden liitostaan.

The Sunin mukaan eläkeläispariskunnan pitkä liitto oli ajautunut karille ”loton kirouksen” vuoksi. Lähipiiri oli kertonut brittilehdelle, että pariskunnan välit viilenivät hiljalleen voiton jälkeen.

Osan voittorahoista Weir ja hänen entinen vaimonsa Christine Weir ovat sijoittaneet suosikkijalkapallojoukkueeseensa Patrick Thistleen. BBC kertookin, että lauantain pelissä annettiin minuutin mittaiset aplodit Colin Weirin muistoksi, ja lisäksi pelaajat käyttivät ottelussa mustia käsivarsinauhoja.

Jalkapallon lisäksi lottomiljonäärit ovat antaneet rahaa muun muassa Skotlannin itsenäisyyshankkeelle. He ovat myös perustaneet hyväntekeväisyyssäätiön, ja vuosien varrella rahaa on ehditty käyttää ainakin kartanoihin, vaatteisiin ja viinikellariin, The Sun kertoo.

Colin Weir työskenteli ennen lottovoittoaan television kameramiehenä. Weireillä on kaksi aikuista lasta.