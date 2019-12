Pakkasesta pelastetulla koiranpennulla on toinen häntä keskellä otsaa – katso video suloisesta ”yksisarvisesta”

Löytöeläinkodin mukaan ylimääräisestä hännästä ei ole ollut haittaa, joten sitä ei välttämättä tarvitse leikata pois.

Yhdysvalloissa Missourin osavaltiossa sijaitsevaan löytöeläinkotiin tuotiin marraskuussa suloinen koiranpentu, jolla on erikoinen piirre: toinen häntä, joka sijaitsee keskellä otsaa.

Pennun kerrotaan löytyneen yhdessä toisen koiran kanssa ulkoa pakkasesta, ja löydettäessä sillä oli alkava paleltuma yhdessä tassuistaan. Järjestön Facebook-sivulla reippaan oloisen koiran kuitenkin kerrotaan voivan oikein hyvin.

Sekarotuisessa pennussa arvellaan olevan ainakin mäyräkoiraa. Ylimääräisen häntänsä ansiosta pennulle on annettu nimeksi Narwhal, joka tarkoittaa sarvivalasta. Koiran koko nimi Narwhal the Little Magical Furry Unicorn, joka taas merkitsee käännettynä Narwhalia, pientä, taianomaista, karvaista yksisarvista.

Mac’s Mission -niminen järjestö kertoo ottaneensa röntgenkuvat Narwhalin otsahännästä. Niistä selvisi, ettei hännässä ole lihasyhteyksiä, eikä koira voi siksi heiluttaa sitä varsinaisen, takaa löytyvän häntänsä lailla. Ylimääräisen hännän kuitenkin kerrotaan heiluvan iloisesti puolelta toiselle pennun leikkiessä.

Tutkimuksissa selvisi myös, ettei hännästä ole mitään haittaa, eikä sitä näin ollen tarvitse välttämättä operoida pois.

– Yksisarvisen kasvohäntä ei haittaa Narwhalia eikä hän pysähdy hetkeksikään minkä tahansa normaalin pennun tapaan, järjestö kuvailee.

Näin ollen koira saa säilyttää yksilöllisen piirteensä myös jatkossa.

Järjestöstä kerrotaan amerikkalaiskanava CNN:lle, että Narwhal todennäköisesti annetaan uuteen kotiin kasvettuaan hieman vanhemmaksi. Yhteydenottoja on tullut jo kymmeniä sen jälkeen, kun pennun tarina alkoi levitä medioissa ympäri maailmaa.

– Kaikki ovat todella kiinnostuneita hänestä.

Hoitajat kertovat haluavansa vielä varmistaa, ettei ylimääräinen häntä aiheuta kasvaessaan ongelmia koiran terveydelle.

Järjestön Facebook-sivuilla oli kuva Narwhalista viimeksi jouluaattona toisen koiran kanssa. Lötköttelevällä turrikalla vaikuttaa olevan asiat varsin lokoisasti.

Järjestö myös kauppaa hyväntekeväisyyden nimissä Narwhal-tuotteita. Saatavana on muun muassa koiranpennun häntäisillä kasvokuvilla varustettuja sukkia, paitoja, tarroja, kännykänkuoria ja kangaskasseja.