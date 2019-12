Somaliassa verisin isku kahteen vuoteen: ”Näin vain ruumiita ympäriinsä”

Somaliassa lähes 80 ihmistä kuoli ja yli 120 ihmistä haavoittui voimakkaan autopommin räjähdettyä maan pääkaupungissa Mogadishussa lauantaina.

Asiasta kertoi uutistoimisto AFP:lle yksityisen sairaankuljetusyrityksen Aamin Ambulancen johtaja Abdukadir Abdirahman Haji.

Kuolleiden joukossa oli kaksi Turkin kansalaista, kertoi Turkin ulkoministeri Mevlüt Cavusoglu Twitterissä.

Turkin puolustusministeriö puolestaan sanoi Twitterissä lähettäneensä Somaliaan sotilaskoneen, jonka lastina on ensiaputarvikkeita.

Ainakin 16 kuolonuhreista oli opiskelijoita, jotka olivat räjähdyksen hetkellä minibussissa matkalla yliopistoon. Räjähdys tapahtui aamuruuhkan aikaan risteysalueella, jossa on tarkastuspiste.

Isku oli verisin Somaliassa kahteen vuoteen.

”He vain tuhoavat ja tappavat”

Mikään ryhmittymä ei ole ilmoittanut tehneensä iskua, mutta Mogadishussa on tehty usein autopommi-iskuja, joiden takana on ollut äärijärjestö al-Shabaab. Se on al-Qaida-terrorristiverkoston liittolainen.

Somalian presidentti Mohamed Abdullahi Farmaajo tuomitsi iskun.

– Nämä viholliset työskentelevät toteuttaakseen kansainvälisen terrorismin tuhoamishalua. He eivät ole tehneet tälle maalle mitään hyvää. He eivät ole rakentaneet teitä, eivät koskaan sairaaloita eivätkä opinahjoja, hän sanoi Somalian kansallisen Sonna-uutistoimiston mukaan.

– He vain tuhoavat ja tappavat, ja Somalian kansa on tästä hyvin tietoinen, presidentti jatkoi.

Räjähdys tapahtui ruuhkaisella alueella

Räjähdysalueella on usein kovia ruuhkia, koska siellä on turvatarkastuspiste ja verotoimisto.

– Tämä oli tuhoisa tapaus, koska paikalla oli monia ihmisiä, muun muassa opiskelijoita liikkui alueen läpi busseilla, kun räjähdys tapahtui, kertoo silminnäkijä Muhibo Ahmed.

Alueen lähellä olleen Sakariye Abdukadirin mukaan räjähdys rikkoi useita ikkunoita hänen autostaan.

– Näin vain ruumiita ympäriinsä. Osa niistä oli palanut niin pahasti, ettei niitä voi tunnistaa, hän kertoi.

Osia maasta yhä al-Shabaabin hallussa

Al-Shabaab ajettiin pois Somalian pääkaupungista vuonna 2011. Osia maasta on kuitenkin edelleen al-Shabaabin hallussa, ja ryhmä on tehnyt hyökkäyksiä myös naapurimaahan Keniaan.

Kaksi viikkoa sitten viisi ihmistä kuoli, kun al-Shabaab hyökkäsi poliitikkojen, armeijan upseerien ja diplomaattien suosimaan hotelliin Mogadishussa. Hyökkäys eskaloitui tunteja kestäneeksi piiritystilanteeksi.

AFP:n laskujen mukaan Somaliassa on ollut vuoden 2015 jälkeen 13 iskua, joissa on kuollut vähintään 20 ihmistä. Näistä 11 on tapahtunut Mogadishussa.

Maan tuhoisin isku oli Mogadishussa vuoden 2017 lokakuussa räjähtänyt rekkapommi, jonka vuoksi kuoli 512 ihmistä ja haavoittui noin 300.