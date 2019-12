Tuhannet turistit joutuneet saarroksiin ja asukkaat pakosalle, kun Sarai-sykloni riepotteli Fidzhiä

Tuhannet turistit ovat jääneet saarroksiin, kun lentoja Fidzhille ja sieltä pois on peruttu tai siirretty.

Voimakas trooppinen hirmumyrsky on murjonut Tyynellä valtamerellä sijaitsevaa Fidzhiä. Sykloni Sarai on tuonut mukanaan rankkasateita ja kovia tuulia ja pakottanut lähes 2 000 ihmistä pakenemaan kodeistaan. Yhden ihmisen on kerrottu olevan kadoksissa.

Tuhannet turistit ovat jääneet saarroksiin, kun lentoja Fidzhille ja sieltä pois on peruttu tai siirretty.

Myrskytuuli on kohonnut puuskissa yli 40 metriin sekunnissa. Sykloni on muun muassa kaatanut puita, katkonut sähköjä ja aiheuttanut tulvia sekä vahingoittanut viljelyksiä.

Syklonin odotetaan ohittavan Fidzhin pääsaaren Viti Levun ja suuntaavan maan eteläsaarten kautta Tongalle, minne sen on määrä saapua myöhään sunnuntaina.