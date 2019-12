Australian palokatastrofi uhkaa jo Sydneyn vesivarastoja – tilanteen odotetaan heikentyvän entisestään ensi viikolla

Kuukausia jatkuneet maastopalot ovat romahduttaneet turistien määrän tärkeässä luonnonpuistossa.

Australiassa viikkokausia jatkunut taistelu ympäri maata riehuvia maastopaloja jatkuu liekkien uhatessa jo maan suurimman kaupungin, Sydneyn vesivarastoja. Maan viranomaiset kertoivat perjantaina keskittyvänsä suojelemaan veden pumppausasemia, putkia ja muuta infrastruktuuria kaupunkia ympäröiviltä paloilta.

Ainakin yhdeksän ihmisen on kerrottu kuolleen paloissa. Viimeksi jopa tuhat kotia tuhoutui Uuden Etelä-Walesin osavaltiossa sijaitsevan Balmoralin jäätyä liekkien syömäksi. Samaan aikaan Etelä-Australiassa Adelaide Hillsin viininviljelyalueista on palanut noin kolmasosa.

Pahiten kärsineessä Uuden Etelä-Walesin osavaltiossa ennätyslukemiin kivunneet lämpötilat laskivat hieman jouluksi, tarjoten hengähdystaukoa paikoin epätoivoisesti liekkejä vastaan kamppaileville palomiehille. Ensi viikon alussa lämpötilojen uskotaan kuitenkin kipuavan takaisin 40 celsiusasteen tuntumaan, joka voi jälleen edistää palojen leviämistä.

Maastopalot ovat tuhonneet tuhansia koteja.

Sydneyn 5 miljoonan asukkaan kannalta kriittisin paikka on Warragamban pato, josta noin 80 prosenttia asukkaista saa vetensä. Kaupungista 56 kilometriä länteen sijaitseva padon allas kerää ympäröiviltä vuorilta valuvaa vettä. Pitkään jatkunut kuivuus on kutistanut altaan vesivarat alle puoleen kolmen vuoden takaisesta.

Osavaltion vesihuollosta vastaavan viranomaisen WaterNSW:n mukaan palot ovat jo uhanneet patoa sekä Blue Mountains -vuorijonon alueella sijaitsevia laitoksia.

– Edessä olevat erittäin kuumat olosuhteet voivat heikentää tilannetta molemmissa näistä alueista ja muualla, viranomaisen tiedottaja varoitti uutistoimisto Reutersille.

Kaikkiaan WaterNSW hallinnoi yli eri puolilla osavaltiota sijaitsevaa patoa, jotka tarjoavat valtaosan sen asukkaiden käyttämästä raakavedestä.

Warragamban pato tarjoaa veden valtaosalle Sydneyn miljoonista asukkaista.

Varsinaisten liekkien aiheuttamien tuhojen lisäksi uhkana on veden saastuminen. Maastopaloja mahdollisesti seuraavat rankkasateet voivat kuljettaa mukanaan suuren määrän tuhkaa ja palanutta materiaalia, joka saattaa vaikuttaa juomaveden laatuun.

”Kaikki kärsivät”

Maastopalot ovat lisäksi tehneet valtavaa vahinkoa maan luonnonaarteille ja niistä elävälle turismille. Jo joulukuun alussa liekkien kerrottiin tuhonneen jopa viidenneksen Blue Mountains -vuorijonon kansallispuistosta, joka kuuluu Unescon maailmanperintökohteisiin.

Perjantaina vuoriston kuuluisaa nähtävyyttä, Kolmeksi sisarukseksi kutsuttuja kivimuodostelmia katsomaan saapuneet turistit joutuivat pettymään, kun maastopaloista peräisin oleva savu esti heitä näkemästä koko vuoria. Turistien määrä alueella on pudonnut jyrkästi maastopalokriisin alkamisen jälkeen.

– Turistien puuttuminen vaikuttaa meihin kaikkiin. Tienaan noin kolmanneksen siitä mitä normaalisti tähän aikaan vuodesta, kuvaili tilannetta vuorilla pientä liikettä pyörittävä Lynne Curan Reutersille.

– Luulen tilanteen olevan sama kaikille. Oli kyse sitten myynnistä, hotellista, Airbnb:stä tai mistä tahansa. Kaikki on peruttu, kukaan ei tule tänne ja kyllä, kaikki kärsivät, hän jatkoi.

Liekkien saartamaksi jäänyt talo paloi Australian Balmoralissa.

Palot ovat olleet katastrofi myös monille Australian uhanalaisille eläinlajeille. Maan ympäristöministeri arvioi perjantaina että jopa 30 prosenttia Uuden Etelä-Walesin rannikkoseuduilla elävistä koaloista on saattanut kuolla palojen seurauksena.

Eri kokoisia maastopaloja lasketaan palavat eri puolilla maata yli sata. Syyskuusta alkaen liekit ovat syöneet yli 4 miljoonaa hehtaaria viiden osavaltion alueella.

Pääministerin Havaijin-lomasta kohu

Australian pääministeri Scott Morrison on joutunut kotimaassaan ankaran arvostelun kohteeksi sen jälkeen, kun hänen paljastettiin lomailleen perheineen joulun alla Havaijilla maastopalojen aiheuttaman kriisin keskellä. Samaan aikaan tuhannet palomiehet kamppailivat kotimaassa tulta vastaan ja kahden palomiehen kerrottiin kuolleen sammutustöissä.

Konservatiivipuoluetta edustava Morrison on saanut viime aikoina pyyhkeitä myös hallintonsa suhtautumisesta ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin. Palojen aikana Australiassa on järjestetty mielenosoituksia, joissa hallitukselta on vaadittu tiukempia ilmastotoimia.

Australia sijoittui hiljattain viimeiseksi 57 maan ilmastotyötä mitanneessa vertailussa. Hiiliteollisuudesta paljon tuloja saavan maan on syytetty yltävän Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin vain erilaisilla tilastokikkailuilla.

Pääministeri Scott Morrisonin jouluiselle Havaijin-matkalle irvaileva seinämaalaus Sydneyssä 25. joulukuuta.

Palot ovat aiheuttaneet tänä vuonna enemmän tuhoa kuin vuosikymmeniin. Ilmastonmuutoksen aiheuttaman lämpötilan nousun ja kuivien kausien uskotaan pahentavan tilannetta.

Viime viikolla Morrison pyysi anteeksi kohuttua lomamatkaansa mutta painotti, ettei Australia ole muuttamassa ilmastopolitiikkaansa maastopalojen seurauksena.

– Paniikkiratkaisu ei auta mihinkään. Se asettaa ihmisiä vaaraan, Morrison totesi The Guardianin mukaan.

Myös Australian pitkälti vapaaehtoisvoimiin nojaava palontorjunta on puhuttanut viime päivinä. Palomiehet joutuvat yleensä neuvottelemaan työnantajien kanssa saadakseen vapaata osallistuakseen sammutustöihin.

Tiistaina pääministeri Morrison sanoi palomiesten voivan mahdollisesti saada ylimääräisen korvauksen sammutustöihin osallistumisesta.